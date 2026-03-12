Juventus, Viviano : « Giuntoli est 150 fois meilleur que Comolli, citez-moi un seul transfert correct réalisé par le Français. »

Emiliano Viviano est revenu sur la Juventus et les dernières sessions de mercato des Bianconeri. L'ancien gardien de but est intervenu dans le podcast de Sportium Fun et a évalué le travail de Damien Comolli, l'actuel directeur général de la Juventus, en le comparant à son prédécesseur, Cristiano Giuntoli. Voici ses propos.
COMOLLI OU GIUNTOLI ?
« Citez-moi un seul transfert décent réalisé par Comolli. Giuntoli a fait 150 fois mieux que Comolli. Quand on vous demande de réduire la masse salariale de 50 millions d'euros et qu'après l'avoir fait, on vous dit que vous n'avez pas obtenu de résultats, il est facile de faire comme Comolli. Tu dépenses ici et là. Giuntoli devait réduire la masse salariale : on ne peut pas évaluer un dirigeant comme s'il s'agissait d'un jeu de fantasy football. Il ne s'agit pas d'acheter et de vendre, il doit faire toute une série de choses : gérer le groupe et faire d'autres choses. Il a peut-être pris Di Gregorio, qui s'est avéré être un mauvais choix, ou Koopmeiners, que nous aurions tous acheté, mais qu'a fait Comolli ? Il a pris David et Openda. Il n'y en a pas un seul qui ait percé, qui vous fasse dire « bravo ».
LES GARDIENS DE BUT
À une autre occasion, Viviano avait également donné son avis sur l'alternance entre Di Gregorio et Perin dans les cages, ce dernier ayant commencé comme remplaçant avant de devenir récemment titulaire à part entière. Interrogé par Radio Radio, voici ce qu'il avait déclaré.
« Personnellement, entre les deux, je préfère Perin, mais quand on parle de Di Gregorio, on parle quand même d'un excellent gardien. Il est clair que jouer pour une équipe qui, depuis quarante ans, compte parmi ses gardiens les meilleurs au monde n'est pas facile, les attentes sont énormes, et en plus de tout cela, chaque erreur commise sous le maillot de la Juventus est amplifiée et souvent mise en avant par rapport aux bonnes performances. Je ne pense pas qu'il soit soudainement passé du statut de gardien prometteur à celui de dernier des malchanceux ».