Juventus, Viviano : « Giuntoli est 150 fois meilleur que Comolli, citez-moi un seul transfert correct réalisé par le Français. »

À une autre occasion, Viviano avait également donné son avis sur l'alternance entre Di Gregorio et Perin dans les cages, ce dernier ayant commencé comme remplaçant avant de devenir récemment titulaire à part entière. Interrogé par Radio Radio, voici ce qu'il avait déclaré.

« Personnellement, entre les deux, je préfère Perin, mais quand on parle de Di Gregorio, on parle quand même d'un excellent gardien. Il est clair que jouer pour une équipe qui, depuis quarante ans, compte parmi ses gardiens les meilleurs au monde n'est pas facile, les attentes sont énormes, et en plus de tout cela, chaque erreur commise sous le maillot de la Juventus est amplifiée et souvent mise en avant par rapport aux bonnes performances. Je ne pense pas qu'il soit soudainement passé du statut de gardien prometteur à celui de dernier des malchanceux ».