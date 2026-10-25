« Conte est un entraîneur extraordinaire, le meilleur de tous sur le plan tactique : je ne suis pas surpris que les supporters rêvent de son retour. Il est impressionnant dans sa façon d’étudier le match et les adversaires, puis de t’expliquer ce que tu devras faire sur le terrain. C’est un gagnant, il transmet sa mentalité à tout le monde. Je suis convaincu qu’Antonio saurait redonner à la Juve l’état d’esprit et l’ambition de vouloir tout gagner. Il pèse autant qu’un grand joueur, qu’une recrue à cent millions. Il l’a montré partout : quand Antonio te dirige, tu as la garantie de lutter pour le titre jusqu’au bout. Et, presque toujours, tu triomphes. Mais personne ne gagne seul, pas même lui : il faut l’entourer de joueurs forts, dotés de la bonne mentalité. Nous avions le meilleur milieu de terrain du monde : Pirlo, Marchisio, Pogba, moi… Et une équipe spectaculaire : il ne nous a manqué que la Ligue des champions. »





« Une fois, je l’ai mis en colère à Miami, pendant une tournée estivale. Il nous faisait nous entraîner comme des fous. À deux jours de la fin, il nous dit : "Je vous accorde une soirée libre, mais demain, entraînement à 8 heures du matin et on court, puis on rentre en Italie." Nous avions la permission de rentrer à l’hôtel avant 2 heures du matin et le rendez-vous pour le départ du bus était fixé à 8 heures. Moi, je suis arrivé directement à 8 h 10, avec mes lunettes de soleil. Conte était noir de colère à cause de mon retard et il nous a fait suer comme jamais. Je me suis mis en tête du groupe, et je ne sais toujours pas comment j’ai fait : je n’avais pas dormi et, dans les virages, j’avais un peu de mal. »





« Pour moi, il fait partie des trois meilleurs avec Guardiola et Ancelotti. Pep a une vision du football incroyable, Ancelotti est extraordinaire dans la gestion des groupes et des joueurs. Conte est le meilleur sur le plan tactique et il fait en sorte que tout le monde soit prêt à donner sa vie pour lui sur le terrain. Il transmet une énergie, une confiance et une envie de gagner incroyables. Inzaghi ? Un grand entraîneur, mais Conte est d’un autre niveau : c’est un gagnant né. Ce n’est pas un hasard si Inzaghi, à l’Inter, est reparti du 3-5-2 d’Antonio. Entre les deux, je choisis Conte, sans aucun doute. Après le départ de Conte, j’ai eu moins de temps de jeu que je ne l’aurais voulu, mais je ne regrette pas d’avoir joué à l’Inter : j’ai gagné là-bas aussi. »





« Plus que de Spalletti, j’attends davantage de la Juve. La sixième place de la saison dernière est un échec, quel que soit l’entraîneur. McKennie me ressemble ? C’est possible, beaucoup de gens le disent. Mais je pense qu’il est difficile de me comparer à quelqu’un : j’ai des caractéristiques particulières. Quand je jouais au milieu de terrain, j’aimais récupérer le ballon, marquer, courir, me projeter dans la surface et aider l’équipe dans tous les secteurs du terrain. »





« On a toujours dit beaucoup de choses sur ma vie en dehors du terrain, mais à 39 ans, je joue encore, j’ai remporté 27 trophées et j’aimerais atteindre les 30 avant d’arrêter. Partout, on a toujours dit du mal de moi, mais au bout du compte, ce qui compte, c’est ce qu’on montre quand on joue. Je me suis entraîné toute ma vie à un niveau incroyable et j’ai une mentalité de gagnant depuis l’enfance. Je ne me suis jamais caché, je n’ai aucun regret. »