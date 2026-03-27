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Juventus : une offre pour Kessie voit le jour : les chiffres du salaire et la contre-proposition d'Al-Ahli

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F. Kessie
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L'ancien milieu de terrain du Milan reste l'une des cibles pour cet été

La Juventus ne perd pas Franck Kessie de vue et continue de suivre une piste qui pourrait se concrétiser au cours des prochaines semaines. À condition que le milieu de terrain ivoirien, ancien joueur de l'Atalanta et du Milan, réitère son souhait de mettre un terme à son expérience en Arabie saoudite, à Al-Ahli, à la fin de cette saison, et surtout qu'il accepte une baisse substantielle de son salaire actuel. Il est également essentiel que les Bianconeri se qualifient pour la prochaine Ligue des champions afin d'avoir un plus grand pouvoir d'attraction (étant donné que Kessie intéresse également d'autres clubs, y compris en Italie) et une plus grande marge de manœuvre financière.


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  • LES CHIFFRES

    Selon Tuttosport, lors des discussions répétées entre la direction de la Juventus et l'agent du joueur, George Atangana, la volonté serait apparue de proposer un contrat de deux ans à 5 millions d'euros nets par saison au joueur né en 1996, qui ne souhaiterait pas descendre en dessous de ce montant. Ces derniers mois, la Fiorentina s'était également manifestée pour tenter de ramener le joueur en Serie A, tandis que l'Inter, club qui n'a jamais caché par le passé son vif intérêt pour Kessie, reste toujours en coulisses.

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  • LA LIGNE DE L'AL-AHLI

    Du côté d'Al-Ahli, club avec lequel l'ancien joueur du Milan AC a remporté une Supercoupe d'Arabie et une Ligue des champions asiatique, et pour lequel il totalise à ce jour 110 apparitions et 23 buts, on note une forte volonté de tenter de convaincre Franck Kessie de rester au-delà de cette saison. Toujours selon Tuttosport, la direction du club saoudien serait disposée à maintenir son salaire actuel de 14 millions d'euros par an, mais, après trois ans loin de l'Europe, le milieu de terrain ivoirien aurait décidé de revenir jouer dans un environnement plus compétitif, l'Italie étant sa priorité.

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