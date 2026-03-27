Juventus : une offre pour Kessie voit le jour : les chiffres du salaire et la contre-proposition d'Al-Ahli

La Juventus ne perd pas Franck Kessie de vue et continue de suivre une piste qui pourrait se concrétiser au cours des prochaines semaines. À condition que le milieu de terrain ivoirien, ancien joueur de l'Atalanta et du Milan, réitère son souhait de mettre un terme à son expérience en Arabie saoudite, à Al-Ahli, à la fin de cette saison, et surtout qu'il accepte une baisse substantielle de son salaire actuel. Il est également essentiel que les Bianconeri se qualifient pour la prochaine Ligue des champions afin d'avoir un plus grand pouvoir d'attraction (étant donné que Kessie intéresse également d'autres clubs, y compris en Italie) et une plus grande marge de manœuvre financière.





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