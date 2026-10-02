Juventus, une autre montagne d’argent en approche : Carnevali a l’occasion de ne pas faire comme ses prédécesseurs

Se qualifier pour la prochaine Ligue des champions et réussir ses choix sur le marché des transferts, sans réduire à néant les investissements d’Exor. Tel est le double mantra de la Juventus pour cette saison, avec l’entraîneur Luciano Spalletti et la direction composée de Giovanni Carnevali, Giorgio Chiellini, Frederic Massara et Marco Ottolini au même niveau de responsabilité. Cette direction, en particulier, a été choisie par Elkann pour assurer une continuité et mettre en place un nouveau cycle. Fini les bouleversements, fini les changements soudains : la continuité est le mot d’ordre. Une continuité qui passe aussi par les choix sur le marché : Carnevali, Massara et Ottolini réussiront-ils là où Giuntoli et Comolli ont échoué ?





« Nous voulons une équipe compétitive, nous savons que nous avons des limites que nous devons respecter. Voyons comment le marché évoluera. J’aimerais recruter trois grands champions, mais ce n’est pas possible. Il faut donc renforcer l’équipe en agissant avec intelligence et en profitant des opportunités », a déclaré Carnevali au Festival dello Sport de la Gazzetta. Les choix intelligents feront la différence entre la Juventus du passé récent et celle du futur proche. Ces dernières années ont démontré que l’argent, à lui seul, ne fait pas la différence : il faut des idées, si Carnevali en a (et nous sommes sûrs que c’est le cas), c’est le moment de les sortir.







