Juventus, une autre montagne d’argent en approche : Carnevali a l’occasion de ne pas faire comme ses prédécesseurs

Et revoilà une augmentation de capital ! Pour la énième fois ces dernières années, Exor ouvre le coffre-fort et injecte des liquidités dans la Juventus. Le conseil d’administration de la Juventus a entériné la clôture du neuvième exercice consécutif dans le rouge (66 millions d’euros au 30 juin 2026) et a demandé et proposé à l’Assemblée des actionnaires une augmentation de capital pouvant aller jusqu’à 250 millions. Sur les 250 millions d’euros prévus, au moins 164 viendront d’Exor (mais le montant pourrait augmenter car Exor est disposé à garantir les actions éventuellement non souscrites par les autres actionnaires).
Ces dernières années, la Juventus a procédé à quatre recapitalisations, pour un montant total de 998 millions d’euros, dont 637 versés par Exor. Avec cette nouvelle augmentation, on atteindra 800 millions investis par le coffre-fort de la famille Agnelli/Elkann dans l’univers Juventus au cours des sept dernières années.