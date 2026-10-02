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CM grafica Juventus Inside Carnevali 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti
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Juventus, une autre montagne d’argent en approche : Carnevali a l’occasion de ne pas faire comme ses prédécesseurs

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Avec l’augmentation de capital, il sera fondamental pour la direction de la Juventus de faire les bons choix

Et revoilà une augmentation de capital ! Pour la énième fois ces dernières années, Exor ouvre le coffre-fort et injecte des liquidités dans la Juventus. Le conseil d’administration de la Juventus a entériné la clôture du neuvième exercice consécutif dans le rouge (66 millions d’euros au 30 juin 2026) et a demandé et proposé à l’Assemblée des actionnaires une augmentation de capital pouvant aller jusqu’à 250 millions. Sur les 250 millions d’euros prévus, au moins 164 viendront d’Exor (mais le montant pourrait augmenter car Exor est disposé à garantir les actions éventuellement non souscrites par les autres actionnaires).


Ces dernières années, la Juventus a procédé à quatre recapitalisations, pour un montant total de 998 millions d’euros, dont 637 versés par Exor. Avec cette nouvelle augmentation, on atteindra 800 millions investis par le coffre-fort de la famille Agnelli/Elkann dans l’univers Juventus au cours des sept dernières années.


  • JUVE, L’ARGENT EST LE DERNIER PROBLÈME

    Le problème à la Juventus, ce n’est pas l’argent, et ce n’est même pas John Elkann, souvent critiqué par une bonne partie des supporters de la Juventus. Il est d’ailleurs bon de rappeler qu’Elkann était déjà derrière la Juventus lors du cycle légendaire des neuf Scudetti consécutifs. Pour prendre quelques exemples : c’est Elkann qui a choisi Marotta en 2010, c’est Elkann qui a confié la présidence et la gestion du club à son cousin Andrea Agnelli. Et c’est Elkann qui était derrière chaque financement hors budget de cette époque : son feu vert était indispensable, comme dans le cas du recrutement de Cristiano Ronaldo.


    Il y a donc une continuité de près de vingt ans dans le soutien d’Elkann à la Juventus, depuis que ce dernier a pris les rênes d’Exor, prolongeant le lien qui unit la Juventus à la famille Agnelli depuis un siècle. La volonté d’ouvrir le portefeuille n’est donc pas en cause, le sujet, ces six dernières années, concerne plutôt la manière dont cet argent, beaucoup, énormément, a été dépensé.



  • LES MAUVAIS CHOIX

    Et c’est là qu’on en vient au cœur du sujet, et au plus grand problème de la Juventus au cours de cette décennie : s’être trompée sur (presque) tous les choix de direction et, par conséquent, sur les choix du mercato. De Paratici à Cherubini, en passant par Manna, jusqu’à Giuntoli et Comolli, cela a été une hémorragie financière, avec de l’argent jeté par les fenêtres et des joueurs surpayés (aussi bien pour le transfert que pour le salaire) par rapport à leur rendement. Cela a été une descente sans fin, avec son point le plus bas lors de l’ère Comolli, qui a eu pour issue finale l’exclusion de la Ligue des champions.


  • LES CHOIX INTELLIGENTS

    Se qualifier pour la prochaine Ligue des champions et réussir ses choix sur le marché des transferts, sans réduire à néant les investissements d’Exor. Tel est le double mantra de la Juventus pour cette saison, avec l’entraîneur Luciano Spalletti et la direction composée de Giovanni Carnevali, Giorgio Chiellini, Frederic Massara et Marco Ottolini au même niveau de responsabilité. Cette direction, en particulier, a été choisie par Elkann pour assurer une continuité et mettre en place un nouveau cycle. Fini les bouleversements, fini les changements soudains : la continuité est le mot d’ordre. Une continuité qui passe aussi par les choix sur le marché : Carnevali, Massara et Ottolini réussiront-ils là où Giuntoli et Comolli ont échoué ?


    « Nous voulons une équipe compétitive, nous savons que nous avons des limites que nous devons respecter. Voyons comment le marché évoluera. J’aimerais recruter trois grands champions, mais ce n’est pas possible. Il faut donc renforcer l’équipe en agissant avec intelligence et en profitant des opportunités », a déclaré Carnevali au Festival dello Sport de la Gazzetta. Les choix intelligents feront la différence entre la Juventus du passé récent et celle du futur proche. Ces dernières années ont démontré que l’argent, à lui seul, ne fait pas la différence : il faut des idées, si Carnevali en a (et nous sommes sûrs que c’est le cas), c’est le moment de les sortir.



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