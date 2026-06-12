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cm grafica spalletti comolli 2025
Gianluca Minchiotti

Traduit par

Juventus : un contentieux oppose Spalletti à Comolli en présence d’Elkann au sujet du gardien Alisson. L’entraîneur manifeste également son mécontentement à l’égard de l’épouse du dirigeant

Juventus FC
L. Spalletti
Serie A

De nouveaux éléments viennent éclairer les relations extrêmement tendues entre l’entraîneur de la Juventus et l’ex-directeur général français.

À la veille de l’officialisation par le conseil d’administration extraordinaire de la Juventus de la succession de Damien Comolli par Giovanni Carnevali au poste de directeur général, de nouveaux éléments éclairent les raisons qui ont conduit John Elkann à opérer un nouveau revirement au sein du club bianconero.


Selon Le Corriere della Sera, l’ancien dirigeant et Luciano Spalletti ont cohabité dans un climat tendu. L’entraîneur reproche à Comolli un mercato 2025 désastreux, passé à courir après Kolo Muani avant de se résoudre aux recrutements ratés d’Openda et de David. Le malaise s’est approfondi en janvier : Spalletti a réclamé un avant-centre sans succès et a constaté l’arrêt des discussions pour prolonger Vlahovic, précise le quotidien.


  • LA POLÉMIQUE AUTOUR D’ALISSON

    La goutte d’eau qui a fait déborder le vase a été la vive altercation, survenue sous les yeux d’Elkann, lorsque l’entraîneur a reproché à Comolli de ne pas avoir finalisé le transfert d’Alisson. L’opération avait été montée par le technicien, qui connaît le gardien depuis son passage à l’AS Rome, mais elle est finalement tombée à l’eau. Selon le Corriere della Sera, Spalletti aurait également mal vécu l’ingérence de l’épouse turque de Comolli, Mme Selinay Gurgenc, régulièrement présente non seulement en bordure du terrain avant chaque match, mais aussi dans des zones du stade normalement réservées aux joueurs.


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  • L'APPEL TÉLÉPHONIQUE

    Selon Tuttosport, Elkann a appelé Spalletti hier pour le rassurer et lui confirmer l’imminente prise de contact de Giovanni Carnevali. Le message était clair : « Je mise sur toi, la nouvelle saison commence aujourd’hui. »