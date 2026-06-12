Juventus : un contentieux oppose Spalletti à Comolli en présence d’Elkann au sujet du gardien Alisson. L’entraîneur manifeste également son mécontentement à l’égard de l’épouse du dirigeant

À la veille de l’officialisation par le conseil d’administration extraordinaire de la Juventus de la succession de Damien Comolli par Giovanni Carnevali au poste de directeur général, de nouveaux éléments éclairent les raisons qui ont conduit John Elkann à opérer un nouveau revirement au sein du club bianconero.





Selon Le Corriere della Sera, l’ancien dirigeant et Luciano Spalletti ont cohabité dans un climat tendu. L’entraîneur reproche à Comolli un mercato 2025 désastreux, passé à courir après Kolo Muani avant de se résoudre aux recrutements ratés d’Openda et de David. Le malaise s’est approfondi en janvier : Spalletti a réclamé un avant-centre sans succès et a constaté l’arrêt des discussions pour prolonger Vlahovic, précise le quotidien.



