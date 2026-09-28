La piste Nicolás Tagliafico, Argentin de 1992 de l’Olympique Lyonnais, reste enfin d’actualité (avec un contrat qui expire en 2027). La Juventus avait déjà tenté de le recruter fin août, mais l’opération n’avait surtout pas abouti en raison du non-départ de Cabal et de la concurrence de l’Atlético de Madrid, qui n’était lui non plus pas parvenu à boucler l’affaire.





Trois profils, donc, pour un même besoin : renforcer le couloir gauche et augmenter les alternatives à la disposition de Luciano Spalletti.







