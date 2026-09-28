La Juventus continue de surveiller le marché à la recherche d’un renfort sur le côté gauche. Parmi les noms inscrits sur les tablettes de la direction de la Juventus figure toujours Emerson Palmieri, joueur né en 1994 de l’Olympique de Marseille (contrat jusqu’en 2027), déjà proche de la Juventus lors du dernier mercato estival. Selon le Corriere dello Sport, le club français serait disposé à céder le latéral même pour un montant limité, avec l’objectif de réduire sa masse salariale. Pour janvier, cependant, la Juventus aurait besoin de libérer de la place dans son effectif et dans son budget, notamment à travers la possible cession de Juan Cabal, actuellement sur la touche en raison d’une blessure et déjà considéré sur le départ durant l’été.
Juventus, trois pistes pour le côté gauche : d’Emerson Palmieri à Abner et Tagliafico
ABNER
Parmi les profils suivis avec le plus d’attention figure aussi Abner, latéral brésilien né en 2000 de l’Olympique Lyonnais (dont le contrat expire en 2029). Les recruteurs de la Juventus le suivent depuis un certain temps et les premiers contacts avec le joueur ainsi qu’avec le club français auraient déjà été noués. Le dossier aurait également été approfondi lors des discussions liées à l’opération Openda, lorsque la Juventus et l’Olympique Lyonnais auraient évoqué l’avenir du latéral. Pour l’instant, il n’y a pas de véritable négociation, mais dans les prochaines semaines, la Juventus pourrait reprendre la température afin d’en évaluer les coûts et les conditions.
Tagliafico
La piste Nicolás Tagliafico, Argentin de 1992 de l’Olympique Lyonnais, reste enfin d’actualité (avec un contrat qui expire en 2027). La Juventus avait déjà tenté de le recruter fin août, mais l’opération n’avait surtout pas abouti en raison du non-départ de Cabal et de la concurrence de l’Atlético de Madrid, qui n’était lui non plus pas parvenu à boucler l’affaire.
Trois profils, donc, pour un même besoin : renforcer le couloir gauche et augmenter les alternatives à la disposition de Luciano Spalletti.
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