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Juventus v FC Internazionale - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Traduit par

Juventus, tops et flops contre l’Inter : Di Gregorio au désastre, David fantomatique, des éclairs d’Alajbegovic et de Kolo Muani

Juventus FC
Serie A

Les tops et les flops de l’équipe de Spalletti lors du match perdu contre l’Inter

La Juventus s’incline 2-1 face à l’Inter dans le Derby d’Italie disputé en match amical à l’Optus Stadium de Perth, en Australie. Pour l’Inter, Dimarco et Diouf ont marqué, tandis que Conceicao a réduit l’écart pour la Juventus.


Voici les satisfactions et les déceptions dans les rangs de la Juventus.



  • TOP


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  • DOUGLAS LUIZ

    Précis dans ses transmissions, dans la construction au milieu de terrain et dans le travail défensif. Il délivre aussi une délicieuse passe décisive pour Cambiaso, qui, au lieu de frapper, tente de remettre au centre. Avec des performances comme celle-ci, le Brésilien, parmi les meilleurs de la pré-saison de la Juventus, renforce sa volonté, ainsi que ses chances, d’être confirmé par la Juventus.


  • KOLO MUANI

    Il en est à sa première sortie de la saison et accuse un retard de préparation par rapport à ses coéquipiers, mais par rapport au David évanescent de la première période, sa présence se fait déjà sentir, comme point d’appui et référence offensive pour ses coéquipiers, qui le cherchent et, souvent, le trouvent. Lors de l’assaut final de la Juventus, il fait parler son poids également dans la surface de réparation.


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  • ALAJBEGOVIC

    Son impact est positif : la tête haute, le regard tourné vers l’envie de défier l’adversaire, avec la double option du dribble et de la frappe, ou du service pour ses coéquipiers, surtout pour Kolo Muani lors de cette première sortie sous le maillot de la Juventus. En retard dans sa préparation, mais quelques éclairs laissent bien augurer de l’avenir, même si en fin de match il frappe trop mollement le ballon qui aurait pu offrir l’égalisation à l’Italie de Spalletti.


  • CONCEICAO

    Il entre avec de bonnes intentions, et se plaint de la lenteur avec laquelle ses coéquipiers le servent souvent : en fin de match, il trouve le but qui rend la défaite de la Juventus moins amère.

  • FLOP

  • DAVID

    Un véritable fantôme, qui déambule sans toucher le ballon pendant toute la première période. Faire la préparation et jouer en sachant que ton club veut te vendre ne doit pas être facile, mais la (non-)prestation du Canadien est vraiment embarrassante. Si les prémices sont celles-ci, pour le joueur comme pour la Juventus, il serait souhaitable de trouver une solution de départ qui satisfasse tout le monde.


  • Di Gregorio

    Sur le premier but de l’Inter, signé Dimarco, Di Gregorio plonge peut-être avec un léger retard, mais les principales responsabilités reviennent à ceux qui laissent le joueur de l’Inter ajuster sa frappe et tirer sans être inquiété depuis la surface de réparation. Sur le deuxième but, signé Diouf, les torts de Di Gregorio sont en revanche évidents : sur la frappe à bout portant mais pas irrésistible de l’Interiste, la tentative d’arrêt du gardien de la Juventus est maladroite et hésitante, le ballon finissant au fond des filets.




  • CAMBIASO

    Par rapport au match contre Chelsea, où il avait été l’un des meilleurs, aujourd’hui, il manque beaucoup de précision et rate de nombreuses passes. Il n’exploite pas comme il le devrait une intuition de Douglas Luiz, préférant un appui vers le centre de la surface à une frappe du gauche depuis une position qui n’était pas difficile. Aussi bien dans le travail défensif que dans l’apport offensif, son match est incertain et émaillé de petites inattentions.


  • La feuille de match

    JUVENTUS-INTER 1-2

    BUTEURS : 20e Dimarco (I), 62e Diouf (I), 85e Conceiçao (J).


    JUVENTUS (4-2-3-1) : Di Gregorio ; Kalulu (46e Celik), Bremer (65e Rugani), Kelly (46e Cabal), Cambiaso (77e Boga) ; Douglas Luiz (46e Koopmeiners), Locatelli (65e Arthur) ; Zhegrova (46e Conceiçao), McKennie (65e Miretti), Yildiz (46e Alajbegovic) ; David (46e Kolo Muani). (À disp. Perin, Pinsoglio, Nava, Milik, Owusu, Puche, Oboavwoduo, Licina, Durmisi). Entr. Spalletti.


    INTER (3-5-2) : Provedel (65e Martinez) ; Pavard (65e Bisseck), Bovio, Bastoni (58e Diouf) ; Luis Henrique, Barella (58e Frattesi), Calhanoglu (46e Zielinski), Mkhitaryan (58e Stankovic), Dimarco (46e Carlos Augusto) ; Esposito (65e Lavelli), Bonny (58e Iddrissou). (À disp. Di Gennaro, Mosconi, Marello, Maye, Topalovic, Farronato). Entr. Chivu.


    ARBITRE : Danaskos (Australie).


    AVERTI : Rugani (J).

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