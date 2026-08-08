JUVENTUS-INTER 1-2
BUTEURS : 20e Dimarco (I), 62e Diouf (I), 85e Conceiçao (J).
JUVENTUS (4-2-3-1) : Di Gregorio ; Kalulu (46e Celik), Bremer (65e Rugani), Kelly (46e Cabal), Cambiaso (77e Boga) ; Douglas Luiz (46e Koopmeiners), Locatelli (65e Arthur) ; Zhegrova (46e Conceiçao), McKennie (65e Miretti), Yildiz (46e Alajbegovic) ; David (46e Kolo Muani). (À disp. Perin, Pinsoglio, Nava, Milik, Owusu, Puche, Oboavwoduo, Licina, Durmisi). Entr. Spalletti.
INTER (3-5-2) : Provedel (65e Martinez) ; Pavard (65e Bisseck), Bovio, Bastoni (58e Diouf) ; Luis Henrique, Barella (58e Frattesi), Calhanoglu (46e Zielinski), Mkhitaryan (58e Stankovic), Dimarco (46e Carlos Augusto) ; Esposito (65e Lavelli), Bonny (58e Iddrissou). (À disp. Di Gennaro, Mosconi, Marello, Maye, Topalovic, Farronato). Entr. Chivu.
ARBITRE : Danaskos (Australie).
AVERTI : Rugani (J).