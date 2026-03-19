L'édition d'aujourd'hui de Tuttosport fait le point sur l'état de forme de Thuram et Vlahovic au sein de la Juventus, en vue du match de samedi soir à 20h45 contre Sassuolo.
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Juventus : Thuram s'entraîne avec le groupe, Vlahovic espère être convoqué : ce qui se dit à la Continassa à l'approche du match contre Sassuolo
SU THURAM
Khephren Thuram s'est fait une grosse contusion à la cheville en deuxième mi-temps du match à l'extérieur à Udine, et a dû abandonner à la 49e minute. À l'approche du match contre Sassuolo, le Français n'avait toujours pas repris l'entraînement avec le groupe jusqu'à hier. Dans son édition d'aujourd'hui, Tuttosport révèle toutefois que la douleur s'estompe et que le choc est pratiquement résorbé. À ce stade, Spalletti espère pouvoir compter sur Thuram dès la 1ère minute, son retour au groupe étant prévu aujourd'hui à la Continassa. Selon le quotidien, après la victoire convaincante à Udine, Spalletti souhaiterait reconduire le onze de départ, y compris donc Thuram lui-même.
CHAPITRE VLAHOVIC
Le retour de Dusan Vlahovic dans le groupe semble se rapprocher de plus en plus. L'attaquant, absent depuis plusieurs mois, serait prêt à reprendre du temps de jeu, mais il ne s'entraînera pas avec le groupe demain afin de gérer sa charge de travail : un choix planifié qui s'inscrit dans un programme déjà prévu pour le Serbe. Du côté de la Continassa, on parle d'une condition physique en constante amélioration et d'un joueur qui a besoin de retrouver le rythme des matchs. C'est pourquoi Vlahovic pourrait faire son retour sur le terrain, ne serait-ce que pour quelques minutes, dès le match contre Sassuolo, à un moment crucial de sa relation avec la Juventus, alors que la question de la prolongation de son contrat reste en suspens.