Juventus : Thuram s'entraîne avec le groupe, Vlahovic espère être convoqué : ce qui se dit à la Continassa à l'approche du match contre Sassuolo

Le retour de Dusan Vlahovic dans le groupe semble se rapprocher de plus en plus. L'attaquant, absent depuis plusieurs mois, serait prêt à reprendre du temps de jeu, mais il ne s'entraînera pas avec le groupe demain afin de gérer sa charge de travail : un choix planifié qui s'inscrit dans un programme déjà prévu pour le Serbe. Du côté de la Continassa, on parle d'une condition physique en constante amélioration et d'un joueur qui a besoin de retrouver le rythme des matchs. C'est pourquoi Vlahovic pourrait faire son retour sur le terrain, ne serait-ce que pour quelques minutes, dès le match contre Sassuolo, à un moment crucial de sa relation avec la Juventus, alors que la question de la prolongation de son contrat reste en suspens.