Des étincelles à la Juventus. Après la débâcle à domicile face à la Lazio, les comptes se sont réglés devant les caméras : l’un des leaders du groupe, Gleison Bremer, s’en est pris à ses coéquipiers. Une sortie du Brésilien qui n’a pas non plus beaucoup plu à Luciano Spalletti : l’entraîneur lui a répondu, lui aussi devant les journalistes. Voici ce qui s’est passé.
Juventus, tensions entre Bremer et Spalletti : « Les gens se cachent », attaque le défenseur. L’entraîneur réplique : « Il est impliqué jusqu’au cou, qu’il parle comme il faut. »
L’un des moins bons sur le terrain, mais aussi l’un des piliers du vestiaire, le défenseur brésilien avait déclaré au micro de Sky Sport : « Si l’entraîneur ne peut pas être partout et que nous, les joueurs, n’y mettons pas du nôtre ? Tu as raison sur la première chose que tu as dite : l’entraîneur donne des consignes, mais au bout du compte, c’est nous qui allons sur le terrain. Nous sommes toutefois 11 joueurs, plus 5 remplaçants. Je ne peux pas porter tout le monde à bout de bras. Je peux parler, aider, mais chacun a son caractère et je ne peux aller que jusqu’à un certain point. Certains ont plus de caractère que d’autres ; certains entendent les sifflets et peuvent avoir peur. Si tu compares avec la Juventus d’il y a quelques années, c’est différent, et ça pèse. Si je veux dire que certains autour de moi manquent de personnalité ? Oui, oui, c’est ce que j’ai dit, mais je ne pointe pas du doigt les gars. Chacun a son caractère, il y a aussi beaucoup de nouveaux et certains se cachent un peu quand les choses vont mal. »
Quelques minutes plus tard, toujours sur Sky, Spalletti s’est également présenté. Les propos sévères de l’ancien joueur du Torino lui ont été rapportés. Voici sa réponse : « Bremer dit que certains se cachent pour éviter les sifflets ? Bremer doit répondre, et il est bon qu’il fasse son analyse. Mais il est impliqué dans le match de ce soir, tout comme moi, même si j’étais en tribune aujourd’hui. Il est impliqué. Avant de parler de l’équipe, chacun doit d’abord parler de lui-même. Dans mon analyse de la manière dont nous avons mené les choses jusqu’au match de ce soir, je dois d’abord me poser des questions et trouver des réponses. Ce serait trop facile de rejeter la faute sur d’autres choses. Les mots de Bremer peuvent-ils provoquer un électrochoc ? Bien sûr que oui, mais dans ce cas, je peux en dire autant. Bremer n’est pas étranger à cette prestation : lui aussi y est impliqué jusqu’au cou. »
En conférence de presse, il a ensuite ajouté :
« Personne n’a sauvé la face ni ne peut se permettre de parler des autres. Je suis content que le capitaine vienne parler et assumer ses responsabilités, mais il est essentiel de faire une analyse juste. Les défaites n’épargnent personne, elles impliquent tout le monde. Nous avons tous mauvaise mine, une boule au ventre qu’il faut ensuite parvenir à évacuer. Nous sommes tous impliqués dans les défaites, personne ne s’en est sorti indemne. »
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