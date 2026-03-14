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Udinese Calcio v Juventus FC - Serie AGetty Images Sport
Gabriele Stragapede

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Juventus, Spalletti : « Yildiz, un 9 ? Il n'a pas encore l'art de celui qui le pousse dans le dos. »

Les propos de l'entraîneur de la Juventus après la victoire contre l'Udinese.

La Juventus s'impose 1-0 face à l'Udinese et reprend la quatrième place, au moins pour une nuit, en attendant le match entre Côme et la Roma.

À l'issue du match, l'entraîneur Luciano Spalletti s'est exprimé sur Sky Sport et a commenté ainsi le déroulement de la rencontre et la victoire finale : « Nous avons vraiment bien joué, en conservant notre agressivité pour pouvoir conclure le plus tôt possible. Nous y étions même parvenus, mais ce n'est pas grave, nous avons affronté une équipe vraiment forte. »

  • À Dieu et aux étoiles

    Quelques mots également sur le rôle de ses attaquants aujourd'hui : « Boga, que je n'avais jamais aligné à ce poste. Je l'ai toujours vu jouer à gauche et il s'est bien débrouillé en tant qu'attaquant. Yildiz n'est pas tout à fait à l'aise en tant qu'attaquant, il ne maîtrise pas encore l'art de se faire marquer de près par un défenseur. »

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  • CAMBIASO ET LE PETIT ÉPISODE AVEC MAROCCHI

    Lors de l'émission d'après-match sur Sky Sport, le commentateur Marocchi a demandé : « Cambiaso est toujours partout sur le terrain. Est-ce qu'il pose plus de problèmes à ses adversaires ou à son entraîneur ? ». Spalletti a répondu ainsi : « S'il ne se déplace pas sur le terrain, il ne joue plus. S'il t'écoute, il ne joue plus. Il a intérêt à se déplacer sur le terrain, car il est doué pour jouer au poste de milieu de terrain. »

  • AUCUN BUT ENCAISSÉ LORS DES DEUX DERNIERS MATCHS

    Enfin, nous avons de nouveau réussi à garder nos cages inviolées : « J'ai constaté une amélioration lorsque nous conservons davantage le ballon. C'est dans la constance de cette possession qu'il ne faut pas se contenter d'un simple exercice superficiel, mais chercher à se créer des espaces pour se procurer des occasions. Il faut savoir prendre des risques, mais ceux-ci doivent être bien évalués. Et ce soir, nous avons été parfaits. »

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