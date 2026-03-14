Juventus, Spalletti : « Yildiz, un 9 ? Il n'a pas encore l'art de celui qui le pousse dans le dos. »

La Juventus s'impose 1-0 face à l'Udinese et reprend la quatrième place, au moins pour une nuit, en attendant le match entre Côme et la Roma.

À l'issue du match, l'entraîneur Luciano Spalletti s'est exprimé sur Sky Sport et a commenté ainsi le déroulement de la rencontre et la victoire finale : « Nous avons vraiment bien joué, en conservant notre agressivité pour pouvoir conclure le plus tôt possible. Nous y étions même parvenus, mais ce n'est pas grave, nous avons affronté une équipe vraiment forte. »