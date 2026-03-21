L'entraîneur de laJuventus, Luciano Spalletti, s'est exprimé sur DAZN quelques minutes avant le match à domicile contre Sassuolo, comptant pour la 30e journée du championnat de Serie A : « C'est formidable : dans un stade aussi magnifique et avec tout cet enthousiasme, nous vivons les meilleurs moments de notre métier. »
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Juventus, Spalletti : « Vlahovic sur le terrain ? Il faudra voir si c'est nécessaire en deuxième mi-temps. Boga a montré ce qui fait sa force. »
PIÈGES
« C'est l'équipe que l'entraîneur de Sassuolo a mise en place, il sait ce qu'il veut. C'est l'une des équipes les plus solides dans la récupération du ballon : il faut rester organisés, même si ensuite nous devons attaquer pour marquer. Ils sont bons en défense et il faut prendre quelques risques. Quand on les connaît, le risque est moindre. »
J'ai
Il a ensuite décrit la prestation de Boga : « Il s'en sort très bien, il a tout de suite montré ses atouts, à savoir son accélération fulgurante et sa technique dans les espaces restreints. Tout le monde me disait qu'il n'avait jamais joué au milieu, mais il s'est avéré excellent. Il trouve toujours des espaces et il faut savoir bien le mettre en valeur, même s'il doit aussi venir jouer avec l'équipe. »
VLAHOVIC
Pour finir, Spalletti a conclu en évoquant la possibilité de voir Vlahovic revenir sur le terrain, ne serait-ce que pour quelques minutes : « Nous avons connu des périodes sans avant-centre, aujourd’hui nous en avons quatre sur le banc : il faudra voir ce dont nous aurons besoin en deuxième mi-temps. »