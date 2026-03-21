Juventus, Spalletti : « Vlahovic sur le terrain ? Il faudra voir si c'est nécessaire en deuxième mi-temps. Boga a montré ce qui fait sa force. »

Il a ensuite décrit la prestation de Boga : « Il s'en sort très bien, il a tout de suite montré ses atouts, à savoir son accélération fulgurante et sa technique dans les espaces restreints. Tout le monde me disait qu'il n'avait jamais joué au milieu, mais il s'est avéré excellent. Il trouve toujours des espaces et il faut savoir bien le mettre en valeur, même s'il doit aussi venir jouer avec l'équipe. »