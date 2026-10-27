« Nous sommes pleinement concentrés, l’équipe est pleinement concentrée et le club aussi. Cela se voit dans le soin apporté au coup franc qui nous a permis d’ouvrir le score face à Lecce. Si l’équipe n’avait pas eu l’esprit libre, elle n’y serait pas parvenue. Nous devons trouver les bonnes solutions sur le terrain. Nous devons arriver en bus et, sans même nous changer, entrer directement sur le terrain pour jouer notre match comme nous l’avons fait en première période face à Lecce.

Il y a aussi le piège des matches rapprochés. Mais la fatigue est également un état d’esprit, car elle finit tôt ou tard par arriver et tout dépend de la façon dont on réagit à ce moment-là. Si on la repousse, qu’on accepte d’être fatigué et qu’on trouve d’autres solutions, alors tant mieux. L’équipe a le bon état d’esprit, cela s’est vu, même si nous avons raté quelques passes de trop. Nous sommes en parfaite santé. »