La Juventus ne veut pas s’arrêter là et entend confirmer après son excellente victoire contre Lecce, afin de poursuivre sa course à une place en Ligue des champions en championnat. La Juventus se déplacera demain sur le terrain du Genoa, alors que la crise des blessures continue de contraindre Luciano Spalletti à faire des choix imposés. En présentant le match en conférence de presse, l’entraîneur a expliqué qu’il y aurait probablement un léger changement tactique.
Juventus, Spalletti : « Un Genoa prêt à se battre, comme De Rossi. Sarr a récupéré, il pourrait y avoir du changement en attaque. Kolo Muani n’est pas encore au niveau, mais il inquiète les adversaires »
Un Genoa combatif comme De Rossi
« Le Genoa est une équipe très difficile à affronter, tant à cause de l’ambiance que sur le plan tactique. En match, elle dispose de deux options : elle a la puissance physique nécessaire pour être dangereuse sur coups de pied arrêtés comme pour attaquer la profondeur. Mais surtout, le Genoa a la fougue de De Rossi. Je le connais bien : il était mon bras armé sur le terrain et il apportait immédiatement sa volonté, sa hargne et cette recherche d’une équipe prête au combat. »
Alajbegovic dans le 3-5-2 ?
« C’est une question pertinente, qui part de l’évaluation des joueurs, mais qui ne doit pas faire oublier la composition de notre effectif. Nous ne devons pas pénaliser ceux qui ont des caractéristiques différentes. Une toute petite permutation suffit pour passer en 4-3-2-1 (il voulait dire 3-4-2-1, ndlr), et n’importe qui peut jouer aux deux postes. Kolo Muani peut évoluer dans cet espace et être à la fois un peu meneur de jeu et un peu attaquant excentré. »
NOUS SOMMES EN BONNE SANTÉ
« Nous sommes pleinement concentrés, l’équipe est pleinement concentrée et le club aussi. Cela se voit dans le soin apporté au coup franc qui nous a permis d’ouvrir le score face à Lecce. Si l’équipe n’avait pas eu l’esprit libre, elle n’y serait pas parvenue. Nous devons trouver les bonnes solutions sur le terrain. Nous devons arriver en bus et, sans même nous changer, entrer directement sur le terrain pour jouer notre match comme nous l’avons fait en première période face à Lecce.
Il y a aussi le piège des matches rapprochés. Mais la fatigue est également un état d’esprit, car elle finit tôt ou tard par arriver et tout dépend de la façon dont on réagit à ce moment-là. Si on la repousse, qu’on accepte d’être fatigué et qu’on trouve d’autres solutions, alors tant mieux. L’équipe a le bon état d’esprit, cela s’est vu, même si nous avons raté quelques passes de trop. Nous sommes en parfaite santé. »
BALLON D’OR POUR KANE
« J’ai d’autres objectifs à évoquer avec les joueurs. J’en ai parlé avec le staff et nous avons estimé qu’il était juste de le lui donner. C’était une solution logique, compte tenu des qualités du joueur. Il affiche des statistiques impressionnantes, même s’il n’est pas autant mis en avant que d’autres. C’est juste. »
Le 4-3-3 n’est pas une simple rotation.
« 4-2-3-1 ? Je voulais dire 3-4-2-1, je me suis trompé, excusez-moi. Avec une petite rotation, on passe du 3-5-2 au 3-4-2-1. Cela implique une rotation des deux joueurs axiaux et des deux pistons. Avec une défense à quatre, les changements sont plus importants.
Entre ces deux versions, le système tactique change, mais on retrouve certains automatismes, notamment entre les trois défenseurs centraux. Avec un défenseur central de plus, on gagne en présence physique sur tout le terrain. Entre le 3-5-2 et le 3-4-2-1, la rotation ne concerne donc que les joueurs de devant. »
CHOIX TACTIQUES ENTRE LE GENOA ET NAPOLI
« Un œil sur le Genoa et l’autre sur le Napoli ? On tient compte de tout. L’équipe sera plus ou moins celle-là, car nous n’avons pas beaucoup d’autres options. Mais j’ai vu de la clarté et de la conscience dans ce que l’équipe a fait aujourd’hui. Ce matin, je l’ai vue bien faire les choses. Devant, on peut changer quelque chose, surtout si l’on tient compte des 5 changements. Les 16 joueurs qui joueront sont faciles à identifier. L’important, c’est de voir comment les entrants disputeront leurs 20 minutes. »
SARR DE RETOUR
« Nous avons aussi récupéré Sarr et nous pouvons placer un joueur de couloir dans le demi-espace avec l’avant-centre. »
CONSULTER LE CLASSEMENT
« Regarder le classement ? Ça ne change pas grand-chose. Nous devons gagner les matches et livrer des prestations convaincantes comme celle de Lecce. Nous ne devons pas nous focaliser sur nos problèmes, nous devons trouver la solution. Nous devons lever quelques doutes sur le plan mental et tout donner pour obtenir des résultats. »
KOLO MUANI
« Au-delà du match que réalise Kolo Muani, il faut aussi prendre en compte ce que sa présence provoque chez les adversaires et l’avantage qu’elle donne à ses coéquipiers. Il suscite toujours une certaine crainte chez les adversaires. Il n’est pas encore à ce niveau-là, mais ce que je tiens à souligner et qui m’a beaucoup plu, c’est sa célébration et sa réaction quand Douglas Luiz inscrit le but du 2-0. Allez revoir les images. J’ai une confiance totale en lui. »
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles