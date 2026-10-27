« Nous sommes concentrés, l’équipe est concentrée et le club est concentré. Cela se voit dans le soin apporté au coup franc qui a amené le but de l’ouverture du score contre Lecce. Si l’équipe n’avait pas eu l’esprit libre, elle n’y serait pas parvenue. Nous devons trouver les bonnes solutions sur le terrain. Nous devons arriver en bus et, sans même nous changer, entrer directement sur le terrain pour jouer comme nous l’avons fait en première période contre Lecce.

Il y a ensuite le piège de l’enchaînement des matches. Mais la fatigue est aussi un état d’esprit, car elle finit tôt ou tard par arriver et tout dépend de la façon dont on réagit à ce moment-là. Si on la repousse, qu’on accepte d’être fatigué et qu’on trouve d’autres solutions, alors tant mieux. L’équipe a le bon état d’esprit, cela s’est vu, même si nous avons ensuite raté quelques passes de trop. Nous sommes en pleine forme. »