La Juventus ne veut pas s’arrêter là et entend confirmer son excellente victoire contre Lecce pour poursuivre sa course à une place qualificative pour la Ligue des champions en championnat. La Juventus se déplacera demain sur le terrain du Genoa, alors que les nombreuses blessures continuent de contraindre Luciano Spalletti à faire des choix par défaut. En présentant le match en conférence de presse, l’entraîneur a expliqué qu’il y aurait probablement un léger changement tactique.
Juventus, Spalletti : « Un changement de système demandé par les joueurs ? Ils sont sérieux, ils ne manqueraient pas de respect à leurs coéquipiers. Sarr est rétabli, il peut y avoir du changement devant. Kolo Muani n’est pas encore au niveau, mais il inquiète les adversaires. »
Un Genoa combatif, à l’image de De Rossi
« Une équipe extrêmement difficile à affronter, en raison de l’ambiance et sur le plan tactique. Le Genoa dispose de deux options en match, car ses joueurs ont la puissance physique nécessaire pour peser sur les coups de pied arrêtés comme pour attaquer la profondeur. Mais surtout, le Genoa porte la marque de De Rossi. Je le connais bien : il était mon bras armé sur le terrain et il insufflait immédiatement la volonté, la hargne et l’envie de former une équipe de combat. »
ALAJBEGOVIC DANS LE 3-5-2 ?
« C’est une question pertinente, qui part de l’évaluation des joueurs, mais qui ne doit pas faire oublier la composition de notre effectif. Nous ne devons pas pénaliser ceux qui ont des caractéristiques différentes. Il suffit d’une toute petite rotation pour passer en 4-3-2-1 (il voulait dire 3-4-2-1, ndlr), et n’importe qui peut occuper les deux postes. Kolo Muani peut évoluer dans cet espace, à mi-chemin entre le milieu offensif et l’attaquant excentré. »
NOUS SOMMES EN BONNE SANTÉ
« Nous sommes concentrés, l’équipe est concentrée et le club est concentré. Cela se voit dans le soin apporté au coup franc qui a amené le but de l’ouverture du score contre Lecce. Si l’équipe n’avait pas eu l’esprit libre, elle n’y serait pas parvenue. Nous devons trouver les bonnes solutions sur le terrain. Nous devons arriver en bus et, sans même nous changer, entrer directement sur le terrain pour jouer comme nous l’avons fait en première période contre Lecce.
Il y a ensuite le piège de l’enchaînement des matches. Mais la fatigue est aussi un état d’esprit, car elle finit tôt ou tard par arriver et tout dépend de la façon dont on réagit à ce moment-là. Si on la repousse, qu’on accepte d’être fatigué et qu’on trouve d’autres solutions, alors tant mieux. L’équipe a le bon état d’esprit, cela s’est vu, même si nous avons ensuite raté quelques passes de trop. Nous sommes en pleine forme. »
BALLON D’OR POUR KANE
« J’ai d’autres objectifs à évoquer avec les joueurs. J’en ai parlé avec le staff et nous avons estimé qu’il était juste de le lui donner. C’était une solution logique au vu de la qualité du joueur. Il affiche des statistiques impressionnantes, même s’il n’est pas autant mis en avant que d’autres. C’est juste. »
LE 4-3-3 N’EST PAS UNE PETITE ROTATION
« 4-2-3-1 ? Je voulais dire 3-4-2-1, je me suis trompé, excusez-moi. Avec une petite rotation, on passe du 3-5-2 au 3-4-2-1. Cela implique une rotation des deux joueurs axiaux et des deux pistons. Avec une défense à quatre, on bouleverse davantage de choses.
Entre ces deux versions, on change de système tactique, mais certaines associations restent en place, tout comme les trois défenseurs centraux. Avec un défenseur central de plus, on gagne en présence physique sur tout le terrain. Entre le 3-5-2 et le 3-4-2-1, la rotation ne concerne donc que les joueurs de devant. »
Choix tactiques entre le Genoa et le Napoli
« Un œil sur le Genoa et l’autre sur le Napoli ? On tient compte de tout. L’équipe sera plus ou moins celle-là, car nous n’avons pas beaucoup d’autres options. Mais j’ai vu de la clarté et de la conscience dans ce que l’équipe a fait aujourd’hui. Je l’ai vue bien faire les choses ce matin. On peut changer quelque chose devant, surtout si l’on tient compte des cinq changements. Les 16 joueurs qui joueront sont faciles à identifier. Il est important de voir comment les entrants joueront les 20 minutes qu’ils auront. »
Sarr est rétabli
« Nous avons aussi récupéré Sarr et nous pouvons placer un joueur de couloir dans le demi-espace avec l’avant-centre. »
CONSULTER LE CLASSEMENT
« Regarder le classement ? Ça ne change pas grand-chose. Nous devons gagner nos matches et livrer des prestations convaincantes comme celle de Lecce. Nous ne devons pas nous focaliser sur les problèmes que nous rencontrons, nous devons trouver la solution. Nous devons lever quelques doutes sur le plan mental et tout donner pour obtenir des résultats. »
Kolo Muani
« Au-delà de la prestation de Kolo Muani, il faut aussi prendre en compte ce qu’il provoque chez les adversaires quand ils l’ont face à eux et l’avantage qu’il donne à ses coéquipiers. Il suscite toujours une certaine crainte chez les adversaires. Il n’est pas encore à ce niveau-là, mais ce que je tiens à souligner et qui m’a énormément plu, c’est sa célébration et sa réaction quand Douglas Luiz marque le but du 2-0. Allez les revoir. J’ai une confiance totale en lui. »
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles