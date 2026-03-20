Juventus : Spalletti trace les grandes lignes de son avenir : du calendrier à la confiance, ses propos et ce qu'il manque pour la signature

« La trêve est le moment idéal, il y a moins de stress » : c'est ainsi que Luciano Spalletti a désigné la prochaine trêve internationale comme le moment le plus propice pour poursuivre les discussions concernant son renouvellement de contrat avec la Juventus. La discussion a toutefois porté sur des sujets bien plus vastes.





L'entraîneur bianconero s'est en effet dit tout à fait disposé à écouter ce que le club voudra lui proposer, en plus des contacts qui ont déjà eu lieu entre les parties ces dernières semaines.

Le renouvellement du contrat du technicien toscan est un sujet de plus en plus central et surtout d'actualité pour la direction bianconera, le match contre Sassuolo – qui reste toutefois prioritaire – servant de cadre à une semaine très importante pour lui. Et lors de la conférence de presse d'avant-match, il s'est également montré très direct quant aux projets futurs de l'équipe en matière de mercato.