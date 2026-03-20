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Emanuele Tramacere

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Juventus : Spalletti trace les grandes lignes de son avenir : du calendrier à la confiance, ses propos et ce qu'il manque pour la signature

L'entraîneur de la Juventus n'a pas mâché ses mots et s'est exprimé sans détours sur son avenir au sein du club.

« La trêve est le moment idéal, il y a moins de stress » : c'est ainsi que Luciano Spalletti a désigné la prochaine trêve internationale comme le moment le plus propice pour poursuivre les discussions concernant son renouvellement de contrat avec la Juventus. La discussion a toutefois porté sur des sujets bien plus vastes.


L'entraîneur bianconero s'est en effet dit tout à fait disposé à écouter ce que le club voudra lui proposer, en plus des contacts qui ont déjà eu lieu entre les parties ces dernières semaines.

Le renouvellement du contrat du technicien toscan est un sujet de plus en plus central et surtout d'actualité pour la direction bianconera, le match contre Sassuolo – qui reste toutefois prioritaire – servant de cadre à une semaine très importante pour lui. Et lors de la conférence de presse d'avant-match, il s'est également montré très direct quant aux projets futurs de l'équipe en matière de mercato.

  • QUELQUES MOTS SUR LE RENOUVELLEMENT

    Au sujet de son avenir, Spalletti a précisé le calendrier des discussions en vue d'un renouvellement de contrat : « Des discussions pendant la trêve ? Oui, il me semble avoir trouvé le bon moment : il y a moins de stress, on dispose du temps nécessaire et, pour ma part, je suis tout à fait disposé à écouter ce que le club a à me dire. Il a trouvé un moment qui semble opportun. »

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  • « JE ME SENS BÊTE DE PARLER DE L'ANNÉE PROCHAINE SANS AVOIR SIGNÉ »

    En ce qui concerne le mercato, Spalletti a refusé de donner des réponses directes, notamment parce que le contrat de prolongation n'a pas encore été signé : « À votre avis, est-ce que je me rends service ou je me fais du tort en parlant de l'année prochaine ? De mon point de vue, parler des futurs joueurs… alors que je n'ai pas encore signé de contrat, ça me fait passer pour un idiot. J'ai déjà dit la dernière fois qu'on avait tout le temps. »

  • IL Y AURA BIEN QUELQUES ADIEUX

    Concernant les départs, Spalletti n'a pas démenti qu'il y aurait quelques adieux : « Il est clair que les matchs se succèdent, qu'il y a des réponses à apporter, des éléments à évaluer. Je m'entends très bien avec ces garçons et j'ai l'impression qu'ils s'entendent bien avec moi. Je me sens bien avec l'ensemble du staff et avec toutes les personnes qui composent la Juventus en coulisses ; j'ai le sentiment d'être estimé et respecté. On va toujours un peu plus loin dans les choses. Parler du mercato et des joueurs qui manquent, qui le ferait à ma place ? J'aime mes joueurs et si je devais en remplacer un, cela me ferait de la peine, si j'étais l'entraîneur de la Juventus ».

  • QU'EST-CE QUI MANQUE POUR LE RENOUVELLEMENT ?

    La renégociation avance, notamment grâce à l'impulsion donnée par Spalletti. L'entraîneur n'a jamais caché sa disponibilité et son envie de se mettre au service du club pour travailler sur un projet, en particulier en vue de la saison prochaine.


    Les discussions ont déjà été positives, et comme nous vous l'avons rapporté ces derniers jours, les parties avancent rapidement, l'accord pour un renouvellement annuel avec option se rapprochant de plus en plus. La confiance est forte de part et d'autre, et les délais continuent de se raccourcir.



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