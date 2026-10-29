Prochains matchs JUV Serie A 14:45 NAP Regarder

Après une troisième défaite en neuf journées de championnat, Luciano Spalletti est de plus en plus menacé sur le banc de la Juventus. Avec 14 points au classement, la Juventus est à 11 points de la première place et à 6 de la quatrième, qualificative pour la prochaine Ligue des champions. La Juventus vue à Marassi, où elle s’est inclinée 2-0 face au Genoa, a semblé presque à la dérive à bien des égards : mentalement, techniquement et tactiquement. Comme cela avait été le cas dix jours plus tôt lors de la défaite 3-0 à domicile contre la Lazio. Après le match au Ferraris, Spalletti s’est montré très dur envers son équipe : « Elle a mis trop peu de tout. Il faut voir si, en ce moment, ces joueurs ont tout cela en eux. » De même, en ce début de saison, l’entraîneur originaire de Certaldo s’est aussi montré dur envers lui-même : « Ici, je joue la possibilité de bien terminer ma carrière, j’ai presque 70 ans. »