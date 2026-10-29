Après une troisième défaite en neuf journées de championnat, Luciano Spalletti est de plus en plus menacé sur le banc de la Juventus. Avec 14 points au classement, la Juventus est à 11 points de la première place et à 6 de la quatrième, qualificative pour la prochaine Ligue des champions. La Juventus vue à Marassi, où elle s’est inclinée 2-0 face au Genoa, a semblé presque à la dérive à bien des égards : mentalement, techniquement et tactiquement. Comme cela avait été le cas dix jours plus tôt lors de la défaite 3-0 à domicile contre la Lazio. Après le match au Ferraris, Spalletti s’est montré très dur envers son équipe : « Elle a mis trop peu de tout. Il faut voir si, en ce moment, ces joueurs ont tout cela en eux. » De même, en ce début de saison, l’entraîneur originaire de Certaldo s’est aussi montré dur envers lui-même : « Ici, je joue la possibilité de bien terminer ma carrière, j’ai presque 70 ans. »
Juventus : Spalletti sur la sellette, un grand nom tout de suite ou un entraîneur de transition en attendant Inzaghi
Réflexions en cours sur Spalletti
En somme, tout porte à croire que les prochaines heures et les prochains jours seront décisifs pour l’avenir de l’entraîneur de la Juventus. Le groupe propriétaire, qui a choisi Spalletti et renouvelé son contrat, et la direction, qui s’est retrouvée avec lui une fois les décisions prises, réfléchissent actuellement à la marche à suivre. Après les nombreux changements de ces dernières années (de Sarri à Pirlo, d’Allegri à Motta, puis Tudor et Spalletti), le mot d’ordre imposé par Elkann est « continuité ». Les recettes de la qualification pour la prochaine Ligue des champions sont pourtant funestes pour la Juventus et, si la situation devait se dégrader lors des prochains matches, un nouveau changement en cours de saison est probable. Dès dimanche, le match à domicile contre le Napoli pourrait être décisif pour Spalletti. Puis, avant la trêve, il y aura les matches contre l’AZ Alkmaar et la Fiorentina.
CONTE OU DESCHAMPS
En cas de limogeage de Spalletti, la Juventus aurait deux options : tenter dès maintenant de lancer un nouveau cycle avec un entraîneur de premier plan, ou confier l’équipe à un entraîneur intérimaire jusqu’à la fin de la saison. Dans le premier cas, les noms d’Antonio Conte et de Didier Deschamps figurent sur la liste. Le premier offre des garanties en matière de résultats, mais il coûte cher et se montre exigeant sur le marché des transferts. De plus, les propriétaires ne lui ont pas encore entièrement pardonné son revirement de 2014. Reste aussi à savoir si Conte lui-même accepterait de prendre les rênes d’une Juventus aussi diminuée : en 2025, il avait préféré prolonger avec le Napoli plutôt que de rejoindre la Juventus. Deschamps a lui aussi l’habitude de gagner et entretient un lien fort avec la Juventus de Turin, mais il n’a plus entraîné de club depuis 2012 (Marseille).
Un entraîneur intérimaire en attendant Inzaghi
Pour le poste d’entraîneur intérimaire, les noms les plus souvent cités sont ceux de Stefano Pioli et de Paulo Sousa, qui ont tous deux connu le succès comme joueurs sous le maillot de la Juventus. Pioli sort d’une expérience malheureuse à la Fiorentina et cherche à relancer sa carrière, tandis que Sousa espère obtenir une nouvelle chance en Europe après son passage au Shabab Al-Ahli, aux Émirats arabes. Si la Juventus choisissait de confier l’équipe à un entraîneur intérimaire, ce serait parce qu’elle aurait déjà fait et planifié un choix précis pour la saison prochaine. Le rêve de Giovanni Carnevali a un nom : Simone Inzaghi, ancien entraîneur de la Lazio et de l’Inter, sous contrat avec Al-Hilal en Arabie saoudite jusqu’en juin 2027.
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