ZHEGROVA ET LES INTERNATIONAUX

« C’est l’un de ceux qui ont changé de chasuble lors des deux derniers entraînements, entre titulaires et non-titulaires, rapporte Tuttosport. Les autres vont bien, ils ont tous retrouvé une bonne condition mentale, ils se sont bien entraînés en termes de concentration et de rythme ces derniers jours. Là aussi, nous avons personnalisé les charges en fonction de leur date de retour. Nous sommes contents d’avoir à disposition les joueurs du moment et de leur état de forme. »





CAGLIARI

« Pisacane et Giulini méritent les points qu’ils ont, mais pas la victoire de l’an dernier. Celle-là, ils ne l’ont pas méritée. Nous savons que ce sera un match difficile, ils te laissent volontairement un peu d’espace et t’invitent à faire le match dans leur moitié de terrain, avec des joueurs qui se projettent bien en transition et combinent bien dans les petits espaces, annulant ainsi le contre-pressing. Comme les années précédentes, ils parviennent à mettre certains joueurs en lumière, et cette année ils le font avec Maldini. Il faudra être très bons, très déterminés, très vifs, intenses. Si on leur laisse des espaces, ils savent quoi en faire. »





CAMBIASO

« Andrea a effectué tous les entraînements correctement. Moi, je suis content des joueurs que j’ai à disposition. On ne peut pas éviter tous les obstacles et toutes les situations qui t’arrivent. L’important, ce n’est pas de les souligner, mais de les traverser. Tu te retrouves face à des obstacles, tu les as devant toi… En parler, c’est du temps perdu, il faut juste les traverser. Nous sommes contents de ceux que nous avons à disposition et nous allons jouer avec eux pour gagner le match. »





LA FAIM

« Nous voulons toujours nous améliorer et grandir, toujours apprendre. Celui qui arrête d’apprendre se répète souvent. Celui qui va découvrir des choses nouvelles grandit ensuite. Nous voulons toujours nous entraîner de la bonne manière. Il ne me semble pas qu’il y ait quelque chose de négatif dans ce qui s’est passé lors des derniers matches au point de devoir absolument atteindre ce niveau de faim. Il est toujours important de l’avoir sur le terrain, d’être prêt à en faire une raison de vivre. Il faut traduire dans le rectangle vert l’amour de tant de supporters que nous avons, transmettre à ceux qui t’entourent le sérieux du comportement ainsi que le sérieux des performances et des résultats. Nous le faisons et il y a toujours une marge pour faire encore un peu plus. Souvent, nous avons parlé de bien faire, mais on peut faire très bien, extrêmement bien. »





« Il n’y aura jamais de répit pour ceux qui ont fait notre choix. Juventus sera toujours condamnée à gagner, qu’on en parle en bien ou en mal. C’est nous qui relevons la barre de notre objectif. Nous savons que nous devons rester dans ce groupe qui doit bien faire. Ensuite, il y a ceux qui nous citent dans la course au Scudetto, mais c’est nous qui avons de fortes ambitions et nous savons où nous vivons ce moment de vie et de profession. Nous ne laissons personne nous l’indiquer. »





KOLO MUANI

« Nous voulons le laisser assez libre dans sa manière d’être, nous le poussons à adopter des comportements différents de ce qui relève seulement du rôle d’avant-centre. La limite d’un joueur, ce n’est pas seulement ce qu’il sait faire, mais souvent ce qu’il ne parvient pas encore à reconnaître. Il a cette qualité de course facile, cette capacité à se comporter un peu sur un côté et un peu comme avant-centre dans l’axe. Il est bon de la tête, il sait se retourner sur lui-même. Nous l’apprécions beaucoup. En plus de le soutenir dans ses choix, nous essayons de lui indiquer quelque chose de nouveau. Il a été trop avant-centre, il faut qu’il bouge davantage. Voilà ce qui lui est demandé. »





ALESSANDRO ROMANO

« Je pense que ce qu’il est en train de faire a été apprécié puisqu’il a été appelé en sélection. Ensuite, si je dois faire des compliments, je préfère les faire à mes joueurs. Au poste de meneur de jeu reculé, j’en ai un de très haut niveau. Les bons meneurs de jeu rendent les entraîneurs moins fous, et moi j’en ai un qui m’aide. Douglas Luiz est tellement généreux avec les autres qu’il se perd lui-même de vue. Il l’est vraiment, aussi bien dans sa manière de jouer au football que dans sa façon d’être comme personne. »





NICO GONZALEZ

« Il y a des joueurs qui te montrent cette caractéristique, avec le regard de personnes déterminées et qui veulent aller décider de leur propre avenir. Qui ont envie de toujours donner le maximum et de réaliser le maximum. Nico montre qu’il est intense dans tout ce qu’il fait, avec ce regard convaincu et affirmé. À certains égards, il est même spécial parce qu’il t’indique tout de suite le chemin qu’il veut parcourir, que cela concerne un adversaire ou un entraîneur. Il a toujours le sourcil bien taillé et ce regard profond. »





KOOPMEINERS ET KELLY

« Il sait faire plusieurs choses, surtout s’il est placé un peu plus bas, où il a cette qualité dans la vision du jeu. Il a ces lunettes tridimensionnelles qui lui permettent de voir derrière le premier rideau. Il parvient à donner du rythme au ballon, à donner des indications dans la recherche du but. Mais nous, en défense, nous avons Lucumì qui fait très bien les choses, Kelly que nous avons contraint à rester à l’écart mais dont le parcours avec nous a été très positif, comme on l’a vu l’an dernier. Il y a l’idée de le gérer pour lui permettre de montrer ses qualités. Koop est un meneur de jeu bas qui sait faire tourner l’équipe, qui sait la prendre par la main. Il a probablement fait quelques erreurs, mais je n’ai pas perdu confiance dans le fait de le voir gérer l’équipe. »





SARR

« C’est cet entre-deux entre le milieu défensif qui fait circuler le ballon et celui qui avale les kilomètres avec ses projections, en le faisant avec le bon timing. Il ressemble davantage à McKennie et Thuram, quelqu’un qui couvre beaucoup de terrain en peu de temps et sait aussi jouer dans les petits espaces. Il pourrait aussi être l’un de ceux-là, qui a joué un peu puis non, et qui ont maintenant changé de chasuble. »