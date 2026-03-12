Goal.com
Juventus-Spalletti, seule la signature manque pour le renouvellement : tous les détails

Nous sommes désormais dans la phase finale du renouvellement du contrat de l'entraîneur bianconero.

La Juventus envisage l'avenir avec optimisme, un avenir qui sera encore construit ensemble et autour de la figure de l'entraîneur Luciano Spalletti.

En effet, nous sommes désormais dans la phase finale concernant la prolongation du contrat du technicien originaire de Certaldo avec le club bianconero. L'ancien entraîneur de l'Inter, de la Roma et de Naples, entre autres, est sur le banc de la Vieille Dame depuis le 30 octobre dernier avec un contrat qui aurait dû expirer le 30 juin 2026.

Depuis des semaines, cependant, il semble certain que le mariage entre les deux parties était destiné à se poursuivre, et il semble bien que ce soit le cas, car la signature de Spalletti est imminente.

  • IL NE MANQUE PLUS QUE LA SIGNATURE

    La Juventus a toujours eu une grande envie d'aller de l'avant avec le renouvellement de Luciano Spalletti, malgré certains résultats - notamment en Ligue des champions et dans la course au quatrième rang du championnat - qui ont été légèrement décevants.

    La direction bianconera, en tout cas, est toujours restée convaincue que Spalletti était l'homme de la situation pour cette équipe et un accord est désormais sur le point d'être conclu pour la prolongation : comme l'a rapporté Matteo Moretto dans une vidéo sur la chaîne YouTube en italien de Fabrizio Romano, le renouvellement entre les parties est pratiquement défini dans presque tous ses détails. Il ne manque plus que les signatures pour lancer le processus qui mènera à l'officialisation de cette nouvelle orientation bianconera.

  • CE QUI MANQUE

    Que manque-t-il donc ?

    Moretto rapporte également que Luciano Spalletti doit simplement décider s'il souhaite signer un contrat annuel jusqu'au 30 juin 2027 avec la Juventus (avec une option de renouvellement pour une saison supplémentaire) ou s'il préfère signer directement un contrat de deux ans.

    Nous en sommes aux derniers détails, mais l'avenir de Spalletti sera encore teinté de noir et blanc.

  • LES PROJETS DE LA JUVE

    La Juventus - qui envisage un contrat annuel de 7 millions d'euros (6 millions plus un bonus facilement accessible) avec une option aux mêmes conditions pour 2027-28, ou directement sur un contrat de deux ans à 5 millions par an - a l'intention d'offrir à Spalletti une équipe à la hauteur, à son image, mais il sera essentiel que la Vieille Dame se qualifie pour la prochaine édition de l'UEFA Champions League : si tel est le cas, il est clair qu'il y aura un budget, des investissements et une ambition d'un certain niveau, par rapport au cas où la Juventus serait exclue de la plus grande compétition européenne.

