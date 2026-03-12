Juventus-Spalletti, seule la signature manque pour le renouvellement : tous les détails

La Juventus envisage l'avenir avec optimisme, un avenir qui sera encore construit ensemble et autour de la figure de l'entraîneur Luciano Spalletti.

En effet, nous sommes désormais dans la phase finale concernant la prolongation du contrat du technicien originaire de Certaldo avec le club bianconero. L'ancien entraîneur de l'Inter, de la Roma et de Naples, entre autres, est sur le banc de la Vieille Dame depuis le 30 octobre dernier avec un contrat qui aurait dû expirer le 30 juin 2026.

Depuis des semaines, cependant, il semble certain que le mariage entre les deux parties était destiné à se poursuivre, et il semble bien que ce soit le cas, car la signature de Spalletti est imminente.