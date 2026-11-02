Parmi les nouvelles moins positives, la première, la plus flagrante, concerne encore les deux avant-centres : Randal Kolo Muani a été le moins bon sur le terrain. Non seulement il n’a pas trouvé le chemin des filets, mais il a aussi commis des erreurs importantes dans ses échanges avec ses coéquipiers, comme cette passe manquée pour Alajbegovic lors d’un contre à deux contre un. Nick Woltemade a fait un peu mieux : il a au moins conservé quelques ballons, permettant à son équipe de remonter sur le terrain. Mais lui non plus ne s’est pas montré dangereux devant le but. Le bilan des deux attaquants en championnat est dramatique : un seul but à eux deux (inscrit par Kolo Muani), en 10 journées de Serie A (leur bilan est meilleur en Ligue Europa, avec 3 buts pour l’Allemand et 2 pour le Français).

Il est évident que, avec un tel ratio de buts pour ses deux avant-centres, la Juventus pourra difficilement prétendre à une place parmi les quatre premiers du classement. Avant le mercato de janvier, Spalletti devra forcément compter sur tous les deux, même s’il ne les alignera peut-être pas toujours ensemble dès le coup d’envoi. Puis, en janvier, si le déclic ne s’est pas produit et si leur ratio de buts ne s’est pas amélioré, la Vieille Dame sera de fait obligée de retourner sur le marché des transferts, à la recherche d’un avant-centre dont le profil correspond davantage à ce que demande Spalletti (un joueur du type de Vlahovic, pour être clair) et qui, surtout, soit plus efficace devant le but que Kolo Muani et Woltemade.