La victoire méritée contre le Napoli redonne à la Juventus quelques certitudes, aussi bien sur ses points forts que sur ses points faibles. Parmi les satisfactions figurent les deux buteurs, Kerim Alajbegovic et Jeremie Boga : le premier, enfin buteur en championnat, a confirmé qu’il était, avec Kenan Yildiz, le joueur le plus talentueux de l’effectif de la Juventus, tandis que le second a de nouveau montré qu’il était l’un des joueurs les plus fiables du championnat lorsqu’il s’agit de faire la différence en entrant en jeu. Juan Cabal a lui aussi livré une bonne prestation et, s’il retrouve une condition physique stable, il peut être titulaire dans cette Juventus.
Juventus : Spalletti revient « à la maison », mais avec des Kolo Muani et Woltemade comme ceux-là, la Ligue des champions est hors de portée
Spalletti se retrouve
La principale certitude, en tout cas, ne vient pas d’un joueur, mais du système de jeu. Le 3-5-2 mis de côté, auquel Spalletti ne croit pas, bien qu’il lui ait consacré une thèse à Coverciano, l’entraîneur toscan est revenu « chez lui », avec une défense à quatre et un 4-4-2 de base qui se transformait par moments en 4-3-3 ou en 4-3-1-2, selon les phases du match. Après une semaine mouvementée, les rumeurs sur l’état d’esprit du vestiaire, notamment à propos du système de jeu, et le coup de gueule de l’administrateur délégué Giovanni Carnevali, Spalletti a retrouvé, en même temps que son système de jeu, le caractère et la combativité de son équipe. L’objectif est désormais de trouver de la continuité, à commencer par les matches contre l’AZ Alkmaar (jeudi, pour la quatrième journée de Ligue Europa) et la Fiorentina (dimanche, pour la 11e journée de Serie A), tous deux à l’extérieur.
Avec Kolo Muani et Woltemade, la Juventus n’est pas taillée pour la Ligue des champions
Parmi les nouvelles moins positives, la première, la plus flagrante, concerne encore les deux avant-centres : Randal Kolo Muani a été le moins bon sur le terrain. Non seulement il n’a pas trouvé le chemin des filets, mais il a aussi commis des erreurs importantes dans ses échanges avec ses coéquipiers, comme cette passe manquée pour Alajbegovic lors d’un contre à deux contre un. Nick Woltemade a fait un peu mieux : il a au moins conservé quelques ballons, permettant à son équipe de remonter sur le terrain. Mais lui non plus ne s’est pas montré dangereux devant le but. Le bilan des deux attaquants en championnat est dramatique : un seul but à eux deux (inscrit par Kolo Muani), en 10 journées de Serie A (leur bilan est meilleur en Ligue Europa, avec 3 buts pour l’Allemand et 2 pour le Français).
Il est évident que, avec un tel ratio de buts pour ses deux avant-centres, la Juventus pourra difficilement prétendre à une place parmi les quatre premiers du classement. Avant le mercato de janvier, Spalletti devra forcément compter sur tous les deux, même s’il ne les alignera peut-être pas toujours ensemble dès le coup d’envoi. Puis, en janvier, si le déclic ne s’est pas produit et si leur ratio de buts ne s’est pas amélioré, la Vieille Dame sera de fait obligée de retourner sur le marché des transferts, à la recherche d’un avant-centre dont le profil correspond davantage à ce que demande Spalletti (un joueur du type de Vlahovic, pour être clair) et qui, surtout, soit plus efficace devant le but que Kolo Muani et Woltemade.
Lucumi n’est toujours pas là
Enfin, la prestation de Jhon Lucumi figure elle aussi parmi les points négatifs. Le Colombien peine toujours à trouver ses marques et à s’adapter à l’univers de la Juventus. Lourd dans ses gestes et multipliant les fautes, il n’affiche surtout pas les qualités qui l’avaient fait remarquer à Bologne : sa personnalité et son charisme, que l’on n’a pas encore vus à Turin.
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