À ce jour, parallèlement au possible retour de l’attaquant né en 1998, déjà auteur de 8 buts en 16 matchs de Serie A sous la « Vieille Dame » lors de la seconde partie de la saison 2024/2025, (8 buts en 16 matchs de Serie A), tous les plans B évoqués ces dernières semaines restent d’actualité, à commencer par Alexander Sorloth de l’Atlético Madrid, en passant par Mateo Pellegrino de Parme et la dernière suggestion qui mène à Folarin Balogun de Monaco, remis sur le devant de la scène après une Coupe du monde où il s’est illustré avec les États-Unis. Il faut toutefois garder à l’esprit l’hypothèse, retentissante, d’un retour de Dusan Vlahovic : l’attaquant serbe n’a toujours pas reçu d’offre à la hauteur de ses attentes – seul le Besiktas de Vincenzo Italiano s’est concrètement manifesté – et, malgré ses approches auprès des cadors de la Liga et du Bayern Munich, il demeure un joueur libre de luxe. La Juve, qui a coupé les ponts depuis plusieurs semaines avec son père-agent Milos, maintient son offre de 6 millions d’euros plus des bonus, toujours refusée par l’attaquant serbe.