Lentement mais sûrement, le mercato de la Juventus, confié à Giovanni Carnevali et Frédéric Massara, avance. Et il ne fait aucun doute que le recrutement d’au moins un nouvel avant-centre, afin de répondre à la demande de Luciano Spalletti et de pouvoir préparer la nouvelle saison en repartant d’un élément essentiel à la constitution de l’effectif, constitue la priorité absolue. Pour l’instant, la seule recrue estivale de la Vieille Dame vient justement du secteur offensif : l’opération conclue avec le Genoa – qui a reçu en échange l’ailier David Puczka, né en 2005 – pour Jeff Ekhator, capable d’évoluer aussi bien en tant qu’avant-centre qu’en tant que deuxième attaquant, sur un poste légèrement plus excentré.
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Juventus : Spalletti prône un changement radical en attaque. Quelles sont les rumeurs concernant Kolo Muani, Sorloth, Pellegrino et Balogun ? Quelle est la situation concernant Vlahovic ? Et quelles sont les dernières nouvelles concernant David, Openda et Zhegrova ?
BOGA EST CERTAIN, YILDIZ RESTE INCERTAIN
Le recrutement de l’attaquant de l’équipe nationale espoirs, estimé à 16 millions d’euros plus des bonus, constitue en réalité la deuxième étape du renforcement offensif entrepris par Spalletti. Fin juin, le club avait déjà racheté Jérémie Boga à Nice pour un peu moins de 5 millions d’euros, après une expérience concluante de cinq mois en prêt la saison dernière (quatre buts en 17 apparitions). Lors de l’exercice à venir, et dans les compétitions européennes et nationales, l’Ivoirien servira avant tout d’alternative à Kenan Yildiz sur le flanc gauche, en attendant le retour du Turc de ses vacances post-Coupe du monde et des précisions sur l’état de son genou, qui l’a limité ces derniers mois et reste source d’inquiétude.
LES TROIS EXCÉDENTS DE LUXE
Avec Francisco Conceição maintenu dans l’effectif adverse malgré des approches de clubs de Premier League pour l’ailier portugais, la Juventus doit désormais dénicher une solution plus fiable que Zhegrova (27 apparitions et seulement 525 minutes lors de sa première saison en Italie). L’ancien Lillois, tout comme Lois Openda et Jonathan David, n’a pas convaincu et est considéré comme partant, afin de financer l’arrivée de ces deux attaquants qui, en nombre et en qualité, viendraient compléter l’effectif selon les idées de Spalletti. Concernant Openda et David, on note les premiers contacts exploratoires de Lens et du Paris FC, mais ces clubs ne semblent pas prêts à répondre aux exigences financières de la Juventus, qui avait déboursé plus de 40 millions d’euros pour le premier et espère récupérer au moins 30 millions sur le second, après avoir déjà investi 10 millions de frais annexes et lui avoir offert un contrat de cinq ans à 6 millions par saison.
L'AFFAIRE MILIK : KOLO MUANI JUSQU'AU BOUT ?
La question d’Arkadiusz Milik, sous contrat avec la Juventus pour encore un an à près de 2 millions d’euros nets, reste à régler. Physiquement diminué par une série de blessures survenues au cours des deux dernières saisons, l’attaquant polonais n’est plus considéré comme une option fiable sur le terrain. Depuis plusieurs semaines, la direction turinoise cherche donc une issue pour libérer une place d’attaquant, poste que l’entraîneur souhaite confier à un avant-centre costaud, à l’image de Vlahovic, et à un joueur plus polyvalent, susceptible d’apporter un profil complémentaire, comme pourrait l’être Randal Kolo Muani. Reste que le Paris Saint-Germain devra accepter de revoir ses prétentions financières à la baisse, aujourd’hui supérieures à 45 millions d’euros, pour les aligner sur les moyens actuels de la Juventus. Qui plus est, le club turinois doit d’abord céder des joueurs afin de dégager des liquidités avant de pouvoir se lancer sur telle ou telle piste.
VLAHOVIC REVIENT-IL DANS LA LISTE DES CIBLES ?
À ce jour, parallèlement au possible retour de l’attaquant né en 1998, déjà auteur de 8 buts en 16 matchs de Serie A sous la « Vieille Dame » lors de la seconde partie de la saison 2024/2025, (8 buts en 16 matchs de Serie A), tous les plans B évoqués ces dernières semaines restent d’actualité, à commencer par Alexander Sorloth de l’Atlético Madrid, en passant par Mateo Pellegrino de Parme et la dernière suggestion qui mène à Folarin Balogun de Monaco, remis sur le devant de la scène après une Coupe du monde où il s’est illustré avec les États-Unis. Il faut toutefois garder à l’esprit l’hypothèse, retentissante, d’un retour de Dusan Vlahovic : l’attaquant serbe n’a toujours pas reçu d’offre à la hauteur de ses attentes – seul le Besiktas de Vincenzo Italiano s’est concrètement manifesté – et, malgré ses approches auprès des cadors de la Liga et du Bayern Munich, il demeure un joueur libre de luxe. La Juve, qui a coupé les ponts depuis plusieurs semaines avec son père-agent Milos, maintient son offre de 6 millions d’euros plus des bonus, toujours refusée par l’attaquant serbe.
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