Lentement mais sûrement, le mercato de la Juventus, confié à Giovanni Carnevali et Frédéric Massara, progresse. Il est clair que le recrutement d’au moins un nouvel avant-centre, pour satisfaire les exigences de Luciano Spalletti et constituer un effectif compétitif, reste la priorité absolue. Pour l’instant, la seule recrue estivale de la Vieille Dame vient justement de l’attaque : l’opération conclue avec le Genoa – qui a reçu en échange l’ailier David Puczka, né en 2005 – pour Jeff Ekhator, capable d’évoluer aussi bien comme avant-centre que comme deuxième attaquant, légèrement excentré.
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Juventus : Spalletti prône un changement radical en attaque. Quelles sont les rumeurs concernant Kolo Muani, Sorloth, Pellegrino et Balogun ? L'idée concernant Vlahovic et les dernières nouvelles sur David, Openda et Zhegrova
BOGA, UNE VALEUR SÛRE ; DES INTERROGATIONS SUR YILDIZ
Le recrutement de l’attaquant de l’équipe nationale des moins de 21 ans, pour un montant de 16 millions d’euros plus des bonus, constitue en réalité la deuxième étape du renforcement offensif entrepris par Spalletti. Fin juin, le club avait déjà racheté Jérémie Boga à Nice pour un peu moins de 5 millions d’euros, après un prêt concluant de cinq mois la saison passée (quatre buts en 17 apparitions). Lors de l’exercice à venir, et dans les compétitions européennes et nationales, l’Ivoirien servira avant tout d’alternative à Kenan Yildiz sur le flanc gauche, en attendant le retour du Turc de ses vacances post-Coupe du monde et des précisions sur l’état de son genou, qui l’a limité ces derniers mois et reste source d’inquiétude.
LES TROIS EXCÉDENTS DE LUXE
Avec Francisco Conceição confirmé dans l’effectif adverse, malgré des approches de clubs de Premier League pour l’ailier portugais, la Juventus doit trouver une alternative plus fiable que Zhegrova (27 apparitions et seulement 525 minutes lors de sa première saison en Italie). L’ancien Lillois, tout comme Lois Openda et Jonathan David, n’a pas convaincu et est considéré comme partant, afin de financer l’arrivée de ces deux attaquants qui, en nombre et en qualité, compléteraient l’effectif selon les idées de Spalletti. Concernant Openda et David, on note les premiers contacts exploratoires de Lens et du Paris FC, mais ces clubs ne semblent pas, pour l’instant, prêts à répondre aux exigences financières de la Juventus, qui avait déboursé plus de 40 millions d’euros pour le premier et espère récupérer au moins 30 millions sur le second, après avoir déjà investi 10 millions de frais annexes et lui avoir offert un contrat de cinq ans à 6 millions par saison.
L'AFFAIRE MILIK : KOLO MUANI JUSQU'AU BOUT ?
La question d’Arkadiusz Milik, sous contrat avec la Juventus pour encore un an à près de 2 millions d’euros nets, reste à régler. Physiquement diminué par une série de blessures sur les deux dernières saisons, l’attaquant polonais n’est plus considéré comme une option fiable sur le terrain. Depuis plusieurs semaines, la direction turinoise cherche donc une issue pour libérer une place d’attaquant, poste que l’entraîneur souhaite confier à un avant-centre costaud, à l’image de Vlahovic, et à un joueur plus polyvalent, susceptible d’être Randal Kolo Muani. Reste que le Paris Saint-Germain devra faire un effort financier, en abaissant ses prétentions supérieures à 45 millions d’euros, si la Juventus veut espérer conclure l’opération. Car, avant de pouvoir investir, le club turinois doit d’abord céder des joueurs pour récupérer des liquidités.
VLAHOVIC REVIENT-IL DANS LA LISTE DES CIBLES ?
À ce jour, parallèlement au retour éventuel de l’attaquant né en 1998, déjà auteur de 8 buts en 16 matchs de Serie A sous le maillot de la « Vieille Dame » lors de la seconde partie de la saison 2024/2025, (8 buts en 16 matchs de Serie A), tous les plans B évoqués ces dernières semaines restent d’actualité, à commencer par Alexander Sorloth de l’Atlético Madrid, en passant par Mateo Pellegrino de Parme et la dernière suggestion qui mène à Folarin Balogun de Monaco, remis sur le devant de la scène après une Coupe du monde où il s’est illustré avec les États-Unis. Il faut toutefois garder une petite porte ouverte à l’hypothèse retentissante d’un revirement de Dusan Vlahovic, qui ne trouve toujours pas d’offres à la hauteur de ses attentes – seul le Besiktas de Vincenzo Italiano s’est concrètement manifesté – et qui, bien qu’il se soit proposé aux grands clubs du championnat espagnol et au Bayern Munich, reste un joueur libre de luxe. La Juve, qui a coupé les ponts depuis des semaines avec son père-agent Milos, campe sur son offre de 6 millions d’euros plus des bonus, toujours refusée par l’attaquant serbe.
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