Juventus : Spalletti prône un changement radical en attaque. Quelles sont les rumeurs concernant Kolo Muani, Sorloth, Pellegrino et Balogun ? L'idée concernant Vlahovic et les dernières nouvelles sur David, Openda et Zhegrova

À ce jour, parallèlement au retour éventuel de l’attaquant né en 1998, déjà auteur de 8 buts en 16 matchs de Serie A sous le maillot de la « Vieille Dame » lors de la seconde partie de la saison 2024/2025, (8 buts en 16 matchs de Serie A), tous les plans B évoqués ces dernières semaines restent d’actualité, à commencer par Alexander Sorloth de l’Atlético Madrid, en passant par Mateo Pellegrino de Parme et la dernière suggestion qui mène à Folarin Balogun de Monaco, remis sur le devant de la scène après une Coupe du monde où il s’est illustré avec les États-Unis. Il faut toutefois garder une petite porte ouverte à l’hypothèse retentissante d’un revirement de Dusan Vlahovic, qui ne trouve toujours pas d’offres à la hauteur de ses attentes – seul le Besiktas de Vincenzo Italiano s’est concrètement manifesté – et qui, bien qu’il se soit proposé aux grands clubs du championnat espagnol et au Bayern Munich, reste un joueur libre de luxe. La Juve, qui a coupé les ponts depuis des semaines avec son père-agent Milos, campe sur son offre de 6 millions d’euros plus des bonus, toujours refusée par l’attaquant serbe.