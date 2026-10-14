L'entraîneur de la Juventus, Luciano Spalletti, s'est exprimé en conférence de presse avant le match qui opposera la Juventus au Celta Vigo lors de la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue Europa.

Le technicien toscan a parlé ouvertement de « Champions 2 », une compétition dans laquelle l'ambition est tout de même d'aller jusqu'au bout. Il procédera à une large rotation de l'effectif, citant Woltemade et Gatti parmi les joueurs qui entreront en jeu. Mais, comme en championnat, il faudra davantage de « venin » pour exploiter certains moments.



