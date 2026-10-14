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Spalletti JuventusGetty Images
Emanuele Tramacere
Traduit par

Juventus, Spalletti : « Nous devons être plus hargneux. Carton rouge à Cagliari ? Ceux qui parlent d’une gifle disent faux. Je veux aller jusqu’au bout de la "Champions 2". Woltemade est un avant-centre atypique. »

Ligue Europa
Juventus FC
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L. Spalletti
Celta Vigo vs Juventus FC

L'entraîneur de la Juventus, Luciano Spalletti, s'est exprimé en conférence de presse avant le match qui opposera la Juventus au Celta Vigo lors de la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue Europa.

Le technicien toscan a parlé ouvertement de « Champions 2 », une compétition dans laquelle l'ambition est tout de même d'aller jusqu'au bout. Il procédera à une large rotation de l'effectif, citant Woltemade et Gatti parmi les joueurs qui entreront en jeu. Mais, comme en championnat, il faudra davantage de « venin » pour exploiter certains moments.


  • ROTATION

    « Cette compétition nous donne l’occasion de mieux connaître l’ensemble de l’effectif. Je dois faire jouer certains joueurs arrivés depuis la dernière fois et en faire reposer d’autres. Cette compétition nous permettra de mieux travailler avec tout l’effectif. Nous allons faire face à toutes les situations pour aller le plus loin possible, et cela ne nous fait pas peur. »

  • LE CELTA VIGO ET LA « CHAMPIONS 2 »


    « En Champions 2, certaines équipes sont passées tout près de la qualification. L’entraîneur du Celta est très jeune et il faut le féliciter, car il a montré qu’il pouvait aligner une équipe de qualité. Nous n’aurons pas le droit à l’erreur, car ils pourraient profiter de nos moments de faiblesse. Nous devons tous être au niveau et exiger de nous-mêmes d’être à la hauteur de la Juventus. »

  • GATTI ET WOLTEMADE

    « Gatti mérite de jouer au vu de ce qu’il a montré pendant le temps de jeu que nous lui avons accordé. Nick (Woltemade, ndlr) sera utilisé demain soir. C’est la bonne chose à faire, car nous devons aussi faire reposer l’équipe. Ce n’est pas seulement cette semaine que nous avons trois matches : cela s’étend sur une période. Si nous ne changeons rien, comment allons-nous tenir jusqu’au bout ? »

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  • IL MANQUE DU MORDANT

    « Nous ne sommes pas assez féroces quand le match nous offre l’occasion de tout changer. Quand cet instant se présente, nous ne devons pas hésiter : nous devons trouver la solution sur-le-champ. C’est dans ces moments-là que l’on va chercher beaucoup de résultats. Nous ne sommes pas assez hargneux. »

  • COMMENT CORRIGER LES ERREURS

    « Le lendemain du match, nous faisons nos analyses en salle vidéo. C’est là que nous devons parler de ce qui s’est passé et de ce que nous voulons aller chercher. Je prépare ce que je vais dire, puis il y a le travail de la semaine. À l’entraînement, nous devons intégrer ces éléments qui facilitent l’apprentissage et font office de réveil. Le match nous dit des choses, puis vient l’échange, où les joueurs peuvent s’exprimer et où nous pouvons, nous aussi, apprendre quelque chose. »

  • LE RÔLE DE WOLTEMADE

    « Il peut jouer avant-centre avec un profil de joueur qui participe à la construction du jeu, qui peut venir de derrière, qui occupe l’espace entre les lignes et parfois le milieu de terrain.

  • À 3 ou à 4 ?

    « Ils sont organisés dans les deux phases, ce qui nous obligera à prendre leurs joueurs au marquage si nous voulons aller les presser fort. Ils maîtrisent bien le 3-4-2-1 et nous nous retrouverons parfois dans cette situation. Mais il y a deux phases et, quand nous aurons le ballon, nous chercherons à faire notre jeu. »

  • LA SUSPENSION APRÈS CAGLIARI

    « Je n’ai rien fait, rien, rien, rien. Ceux qui ont parlé d’une gifle ont dit quelque chose de faux. Totalement faux. Je n’ai rien fait. Je vous remercie de m’avoir canalisé dans ces moments-là. Quand je passe en mode combat, j’entre dans cet état d’esprit. Si je dois apporter de l’intensité et de l’efficacité à l’équipe et que je vois qu’il manque quelque chose, je deviens plus exigeant. L’équipe saura bien jouer même sans moi sur le banc, et mes adjoints sont très compétents et expérimentés. »

  • Les défaites de l’Inter et du Napoli

    « Ce qui s’est passé hier soir est une chose qui peut arriver et qui fait partie de l’analyse dont nous avons parlé tout à l’heure. Je trouve un peu exagéré ce qui s’écrit à la suite du résultat d’un seul match. Je suis convaincu que des équipes comme l’Inter et le Napoli trouveront des solutions pour se qualifier. »

  • MINGUEZA

    « Nos dirigeants ont sondé le marché de fond en comble. Il y a probablement eu du vrai concernant Mingueza. Au Celta, il y a plusieurs joueurs que nous pouvons faire jouer dans le football européen. »

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15 oct. 2026

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