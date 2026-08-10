Luciano Spalletti, entraîneur de la Juventus, s’est exprimé au micro de Sky à la veille du match amical contre Palerme, programmé demain à Perth, en Australie, à 12 heures italiennes. Entre terrain et mercato, les mots de l’entraîneur de la Juventus.





Sur Filippo Inzaghi, entraîneur de Palerme, et sur Palerme : « Il deviendra un entraîneur de tout premier plan, comme il l’a été en tant que joueur. C’est une personne qui sait bien exploiter les caractéristiques pour essayer de ramener le plus possible. Palerme a beaucoup de joueurs qui ont l’expérience de la Serie A, ce sera un match difficile. »