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Spalletti JuventusGetty Images
Gianluca Minchiotti

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Juventus, Spalletti : « Marché des transferts, les mêmes idées que nous avions avant les matches amicaux. Contre Palerme, Perin jouera »

Juventus FC
L. Spalletti

Les mots de l’entraîneur de la Juventus à la veille du test face à Palerme, prévu demain à Perth

Luciano Spalletti, entraîneur de la Juventus, s’est exprimé au micro de Sky à la veille du match amical contre Palerme, programmé demain à Perth, en Australie, à 12 heures italiennes. Entre terrain et mercato, les mots de l’entraîneur de la Juventus.


Sur Filippo Inzaghi, entraîneur de Palerme, et sur Palerme : « Il deviendra un entraîneur de tout premier plan, comme il l’a été en tant que joueur. C’est une personne qui sait bien exploiter les caractéristiques pour essayer de ramener le plus possible. Palerme a beaucoup de joueurs qui ont l’expérience de la Serie A, ce sera un match difficile. »

  • « Une attitude que je ne veux pas revoir »

    «La défaite contre l’Inter ? Nous y avons mis du nôtre, dans cette attitude que je ne veux pas revoir. Nous l’avons bien analysée, en restant ensemble 24 heures sur 24, il y a la possibilité de le faire : nous sommes allés en profondeur sur ce qui s’est passé, même si la fatigue est grande, je m’attends à voir des choses toujours meilleures et à ce que l’entente grandisse au fil du temps. »

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  • GATTI

    « Gatti ne débutera pas, il souffre d’une fatigue musculaire. Ensuite, on verra en cours de match, mais la réflexion portera sur 20 minutes ou une demi-heure. »


  • MERCATO

    « Sur le marché des transferts, nous avons les mêmes idées qu’au début, et même après ces matches, nos idées sont les mêmes. Nous poursuivons sur notre voie. »


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  • Di Gregorio et Perin

    « Di Gregorio a réalisé des arrêts méritoires en première période, puis il a été malheureux sur le deuxième but. Contre Palerme, Perin joue comme prévu. Ils ont joué une mi-temps chacun contre Chelsea, puis Di Gregorio 90 minutes contre l’Inter et Perin 90 minutes contre Palerme. »


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