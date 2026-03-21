Juventus, Spalletti : « Manque de maturité dans les choix, Locatelli se sentait capable de tirer le penalty. La Ligue des champions ? Elle est à portée de main. »

Pour finir, un mot sur l'objectif de la Ligue des champions : « Je ne comprends pas ce que cela signifie. Tous les matchs doivent être gagnés ; il y a une marge qui permet de remonter au classement, indépendamment des résultats de demain. Au fond, on raisonne en fonction du résultat. Quand on est derrière, il faut réussir à marquer plus de points que l'adversaire, et celui-ci doit commettre une erreur. Avec ce nombre de matchs, la possibilité reste intacte et elle est bien là, devant nous. »