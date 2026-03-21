L'entraîneur de laJuventus, Luciano Spalletti, s'est exprimé sur DAZN après le match nul 1-1 à domicile contre Sassuolo, lors de la 30e journée du championnat de Serie A : « Nous avons manqué de maturité dans nos choix, nous avons pris trop de risques en perdant trop de ballons et nous avons encaissé trop de contre-attaques. Surtout, nous n'avons pas su concrétiser les occasions importantes. »
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Juventus, Spalletti : « Manque de maturité dans les choix, Locatelli se sentait capable de tirer le penalty. La Ligue des champions ? Elle est à portée de main. »
LOCATELLI
Spalletti a ensuite commenté le choix de son capitaine de tirer le penalty, que Locatelli a ensuite manqué : « Il est venu me voir et m'a dit qu'il se sentait capable de le tirer ; deux ou trois autres joueurs voulaient le tirer, mais c'est lui le tireur attitré. C'est pas grave, on peut aussi rater des penalties. On parle d'un penalty raté et on est déçus de ne pas avoir remporté le match. »
C'est à Vlahovic, pas à Davida
L'entraîneur a ensuite expliqué ses changements, notamment les choix effectués en attaque : « Dans un match comme celui de ce soir, il faut deux attaquants plus physiques, plus puissants dans les duels et sur les ballons centrés dans la surface : d'ailleurs, le penalty est né d'un ballon de ce genre. S'il fallait un jeu plus ouvert, c'est une autre histoire. Nous avons souffert toute l'année, aujourd'hui j'en avais quatre et nous sommes contents car il reste encore une partie du championnat à jouer et tout est encore très ouvert ».
Les jokers sont-ils en train de disparaître ?
Pour finir, un mot sur l'objectif de la Ligue des champions : « Je ne comprends pas ce que cela signifie. Tous les matchs doivent être gagnés ; il y a une marge qui permet de remonter au classement, indépendamment des résultats de demain. Au fond, on raisonne en fonction du résultat. Quand on est derrière, il faut réussir à marquer plus de points que l'adversaire, et celui-ci doit commettre une erreur. Avec ce nombre de matchs, la possibilité reste intacte et elle est bien là, devant nous. »