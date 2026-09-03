Luciano Spalletti, entraîneur de la Juventus, s’est confié en exclusivité à Sportmediast : « J’ai fait un tour de l’âme du football, j’ai entraîné dans des villes qui donnent de l’enthousiasme et veulent rêver. Ici, à la Juve, je ressens une grande responsabilité, il y a une histoire importante derrière. Quelle que soit la direction dans laquelle on se tourne, on trouve des Ballons d’Or, des Scudetti et des coupes aux murs. Au sein de ce club, tout le monde veut revenir à ce niveau, mais il y a des étapes à franchir. Il faut repartir du terrain, du caractère de l’équipe et d’un potentiel qui te permette de le faire. Ces dernières années, nous avons perdu un peu de terrain par rapport aux autres. »
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Juventus, Spalletti : « Le niveau de l’équipe s’est élevé, 9 nouveaux joueurs malgré les restrictions. Yildiz plus fort que Lautaro et Malen »
LIGUE DES CHAMPIONS : 7 POUR 4 PLACES
« Je ne veux être ni présomptueux ni créer des limites, je veux être très réaliste. En conférence de presse, j’ai dit : “Essayez d’établir un classement des huit premières places et vous devrez laisser des équipes importantes en dehors des places qualificatives pour la Ligue des champions.” Il y a sept équipes d’un niveau important et absolu, par leur valeur et par le parcours dont elles sortent lors du championnat précédent, en plus du potentiel de l’effectif et du marché des transferts important réalisé. De notre côté, nous devons penser à nous améliorer jour après jour pour nous rapprocher d’objectifs aujourd’hui très lointains. Nous devons nous engager chaque jour à faire quelque chose de différent, avec effort et en cherchant des motivations. C’est seulement ainsi que l’on peut aspirer au processus qui mène à la victoire. »
Un bon mercato malgré les limitations
« Je ne veux pas me défausser ni attirer davantage l’attention sur nous. L’Inter est une équipe forte et l’a démontré. Elle est en mesure de pouvoir remporter à nouveau le titre après un mercato judicieux pour se renforcer. Les autres sont arrivées en poursuivantes, tandis qu’eux étaient là à observer après avoir eu la marge pour boucler plus tôt leur mercato. Nous, nous avons dû nous insérer dans certains contextes d’opportunité, en ramenant 9 nouveaux joueurs malgré les limitations. Au vu du niveau de football qu’ils ont pratiqué et des championnats dont ils proviennent, l’intégration de nos nouvelles recrues peut devenir facile. Ils peuvent nous apporter de la concurrence et de la qualité. »
Yildiz, le plus fort de Serie A
« Malen ? C’est évidemment un joueur qui a éveillé la curiosité de beaucoup de monde. Au-delà des buts marqués, il attaque l’espace 30 fois avec force et fréquence dans les appuis, c’est un joueur fort. Et puis il y en a d’autres, très forts. Nous, nous avons Yildiz qui, selon moi, est le plus fort. Lautaro était encore un gamin quand j’entraînais l’Inter, mais il montrait déjà toutes ses qualités. À Naples, j’ai entraîné Di Lorenzo, c’est l’un des plus forts qui existent. Nico Paz nous a montré ses qualités... il y a beaucoup de joueurs forts. »
Europa League de haut niveau
« C’est une compétition de très haut niveau. La différence se fait sur ta capacité à progresser et à rester à un niveau élevé. Avant la trêve internationale, nous jouerons 9 matches en 22 jours. Il faudra trouver l’équilibre et parvenir à faire tourner 22 joueurs tout en pratiquant un football de haut de tableau en championnat et en Ligue Europa. Ce ne sera pas facile. Le settlement agreement de l’UEFA ne nous permet pas d’avoir un effectif très large. Nous avons des contraintes qui nous ont obligés à laisser 5 joueurs hors de la liste UEFA, c’est un choix qui m’a empêché de dormir la nuit. »
Woltemade doit devenir un finisseur
« Sarr complète les caractéristiques de notre milieu de terrain, il va remplacer les renversements auxquels Thuram nous avait habitués. Sarr associe le jeu de possession et l’attaque de la ligne défensive adverse avec de longues projections, mais il sait aussi revenir pour les prises à deux. Il connaît tous les recoins du terrain et les couvre bien. Il apporte avec lui le football de Premier League, fait de physique, de course et de vitesse de pensée. Il donnera un niveau plus élevé à notre équipe. Woltemade ? C’est ce que nous recherchions en termes de physique. Ce n’est pas vraiment un finisseur, mais qu’il le veuille ou non, il doit le devenir. Il doit être un pivot offensif, auquel il ajoutera le jeu de possession. Il est flexible, léger, souple, et cela surprend avec cette structure physique. Il a aussi joué au milieu de terrain et sait tracer des lignes de passe, à l’horizontale comme à la verticale. Il nous apportera de nouvelles solutions. C’est un très bon garçon, il sourit à tout le monde, c’est très agréable d’être avec lui pendant les entraînements ».
MONTÉE EN PUISSANCE DE L’ÉQUIPE
« Le travail des directeurs a été important, avec 9 nouveaux joueurs. Nous avons bouclé des dossiers que la cellule de recrutement avait dans le viseur et nous nous sommes positionnés sur des opportunités de marché apparues au cours de ces dernières semaines. Le niveau de l’équipe a sans aucun doute progressé grâce à toutes ces composantes et à ce travail. »
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