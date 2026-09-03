« Sarr complète les caractéristiques de notre milieu de terrain, il va remplacer les renversements auxquels Thuram nous avait habitués. Sarr associe le jeu de possession et l’attaque de la ligne défensive adverse avec de longues projections, mais il sait aussi revenir pour les prises à deux. Il connaît tous les recoins du terrain et les couvre bien. Il apporte avec lui le football de Premier League, fait de physique, de course et de vitesse de pensée. Il donnera un niveau plus élevé à notre équipe. Woltemade ? C’est ce que nous recherchions en termes de physique. Ce n’est pas vraiment un finisseur, mais qu’il le veuille ou non, il doit le devenir. Il doit être un pivot offensif, auquel il ajoutera le jeu de possession. Il est flexible, léger, souple, et cela surprend avec cette structure physique. Il a aussi joué au milieu de terrain et sait tracer des lignes de passe, à l’horizontale comme à la verticale. Il nous apportera de nouvelles solutions. C’est un très bon garçon, il sourit à tout le monde, c’est très agréable d’être avec lui pendant les entraînements ».