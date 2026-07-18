Juventus, Spalletti : « Il est encore trop tôt pour juger Ekhator, mais Douglas Luiz envoie des signaux encourageants ; nos jeunes sont tous doués et prometteurs. »

EKHATOR

« Ekhator n’a pas réussi à bien s’intégrer dans l’équipe. Il s’est un peu énervé, puis il a ressenti cette petite douleur dans le dos qui l’a gêné. On ne peut pas l’évaluer sur ce match : espérons qu’il ne se soit pas blessé. »





LES JEUNES

« Les jeunes ? Ils ont tous du talent et un bel avenir devant eux. Ils doivent montrer qu’ils ont le caractère des grands et qu’ils sont capables d’assumer leurs responsabilités. Ils doivent faire des choix, ne pas hésiter et exploiter leurs atouts ; c’est cette audace qui fait la différence. Tout en restant pleinement intégrés à l’équipe, tant sur le plan comportemental que dans le travail défensif. »





DOUGLAS LUIZ

« Douglas ? J’ai perçu des signes encourageants. Je souhaite qu’il passe plus souvent à la vitesse supérieure et qu’il apporte l’intensité des joueurs complets : de la justesse dans les petits espaces et la capacité à décider quand conserver le ballon ou quand l’écarter. En même temps, il faut parfois aller se battre sur trente mètres, et c’est un domaine où il peut encore progresser. »





DI GREGORIO

« Di Gregorio ? Il est contre-productif de répéter sans cesse les mêmes discours. Le directeur l’a souligné à juste titre : nous voulons de la concurrence à tous les postes et nous recherchons donc un gardien pour être plus compétitifs que jamais. »



