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cm grafica spalletti 2025 bianconero 16.9Getty Images
Gianluca Minchiotti

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Juventus, Spalletti : « Il est encore trop tôt pour juger Ekhator, mais Douglas Luiz envoie des signaux encourageants ; nos jeunes sont tous doués et prometteurs. »

Juventus FC
Serie A
L. Spalletti

L'entraîneur de la Juventus a réagi après le match nul 0-0 contre Bâle en match amical.

Luciano Spalletti, l’entraîneur de la Juventus, a livré ses impressions au micro de Sky après le match nul 0-0 des Bianconeri sur la pelouse du FC Bâle, en ouverture de la série d’amicales estivales.


LE MATCH

« Il aurait pu être difficile de voir des schémas de jeu se mettre en place, mais ils s’en sont bien sortis. Il y a eu un peu d’imprécision à certains moments dans les choix importants. Il y a eu deux ou trois occasions où le gardien a été brillant et il faut reconnaître la qualité de l’adversaire, mais je suis très satisfait de ce qu’ils ont montré et du sérieux dont ils ont fait preuve cette semaine. »

  • SPALLETTI APRÈS LE MATCH NUL (0-0) CONTRE BÂLE

    EKHATOR

    « Ekhator n’a pas réussi à bien s’intégrer dans l’équipe. Il s’est un peu énervé, puis il a ressenti cette petite douleur dans le dos qui l’a gêné. On ne peut pas l’évaluer sur ce match : espérons qu’il ne se soit pas blessé. »


    LES JEUNES

    « Les jeunes ? Ils ont tous du talent et un bel avenir devant eux. Ils doivent montrer qu’ils ont le caractère des grands et qu’ils sont capables d’assumer leurs responsabilités. Ils doivent faire des choix, ne pas hésiter et exploiter leurs atouts ; c’est cette audace qui fait la différence. Tout en restant pleinement intégrés à l’équipe, tant sur le plan comportemental que dans le travail défensif. »


    DOUGLAS LUIZ

    « Douglas ? J’ai perçu des signes encourageants. Je souhaite qu’il passe plus souvent à la vitesse supérieure et qu’il apporte l’intensité des joueurs complets : de la justesse dans les petits espaces et la capacité à décider quand conserver le ballon ou quand l’écarter. En même temps, il faut parfois aller se battre sur trente mètres, et c’est un domaine où il peut encore progresser. »


    DI GREGORIO

    « Di Gregorio ? Il est contre-productif de répéter sans cesse les mêmes discours. Le directeur l’a souligné à juste titre : nous voulons de la concurrence à tous les postes et nous recherchons donc un gardien pour être plus compétitifs que jamais. »


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