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CM Juventus Inside Spalletti 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti
Traduit par

Juventus : Spalletti est injuste envers lui-même et sème le doute au sein de l’équipe. Face à Pisacane, il avait déjà « perdu » la veille

Juventus FC
L. Spalletti
F. Pisacane
FEATURES

Les déclarations et l’attitude de l’entraîneur de la Juventus suscitent de nombreuses interrogations.

Quel Luciano Spalletti entraîne la Juventus ?Est-ce la version inspirée, intuitive et parfois géniale qui a mené le Napoli au titre de champion d’Italie en 2023 ? Ou est-ce le Spalletti sombre, impénétrable et hésitant dans ses choix que nous avons vu à la tête de l’Italie, de l’Euro 2024 désastreux jusqu’au naufrage face à la Norvège ?


À l’analyse de la communication de l’entraîneur de la Juventus, certaines de ses déclarations ces derniers jours suscitent des interrogations quant à la capacité de Spalletti à gérer une équipe et un environnement qui ont perdu depuis des années leur identité de vainqueurs. Commençons par le ton de certains propos tenus après le match contre Cagliari, lorsque Spalletti a fortement insisté, avec des mots chargés d’emphase, sur le fait que lui et les joueurs, à ce stade, ne jouent pas simplement pour gagner des matches, mais jouent leur carrière, leur vie sportive. Pour une équipe et un club qui, après des années de changements brusques et de bouleversements, cherchent la continuité et la sérénité, cette insistance sur une question de « vie ou de mort » sportive nous a semblé excessive. Et, de la part de Spalletti, également injuste envers lui-même lorsqu’il dit : « Ce qui est en jeu pour moi, ce n’est pas le résultat de ce soir, mais le fait de bien terminer ma carrière, car j’ai désormais 70 ans. »


On dirait presque que ces propos « définitifs » cachent un manque d’assurance et de l’incertitude, comme lorsque Spalletti déclare : « Les supporters rêvent de Conte ? Je ne veux pas décevoir Carnevali et je vais essayer de devenir l’entraîneur qu’il souhaite. » Mais que veut dire « devenir » ? Si Carnevali a choisi de poursuivre avec Spalletti, c’est probablement parce qu’il le considère déjà comme l’entraîneur qu’il souhaite. Sinon, il l’aurait remplacé. Dès lors, la question est la suivante : le ton des déclarations de Spalletti motive-t-il l’équipe ou lui apporte-t-il des doutes supplémentaires ?


  • Spalletti s’est trompé avec Pisacane

    Un chapitre à part concerne l’échange entre Spalletti et Fabio Pisacane, l’entraîneur de Cagliari. Le sentiment est que Spalletti avait déjà perdu leur duel verbal à distance dès la veille du match, avant même les propos adressés à son jeune confrère après le coup de sifflet final. Rappelons que le samedi, 24 heures avant la rencontre, Pisacane avait pris la parole le premier en conférence de presse, déclarant : « La Juventus n’est pas une équipe parfaite. » Depuis Turin, également en conférence de presse, Spalletti avait répliqué : « Pisacane et Giulini ont mérité les points qu’ils ont, mais pas la victoire de l’an dernier. Celle-là, ils ne l’ont pas méritée. »


    Au-delà de la supposée perte de temps de Cagliari, dont Spalletti aurait éventuellement dû se plaindre auprès de l’arbitre plutôt qu’auprès de Pisacane, le sentiment est donc que quelque chose couvait déjà chez l’entraîneur originaire de Certaldo depuis le match de la saison dernière. Cela l’a irrité à la veille de la rencontre, avant de se manifester dans son attitude en fin de match. Une attitude assurément condamnable, qui a valu à Spalletti un match de suspension pour le motif suivant : « Pour avoir, à l’issue de la rencontre, adopté une attitude provocatrice envers l’entraîneur de l’équipe adverse, créant un moment de tension entre les membres des deux bancs. » Un match de suspension également pour Pisacane, pour le motif suivant : « Pour avoir, à l’issue de la rencontre, réagi au comportement provocateur de l’entraîneur de l’équipe adverse, alimentant un moment de tension entre les membres des deux bancs. »


    En résumé, Spalletti a provoqué, Pisacane a réagi.


    Revenons à la question initiale : quelle version de Spalletti entraîne la Juventus ? Ou, en d’autres termes : l’entraîneur de la Juventus peut-il se permettre d’être suspendu pour avoir provoqué une polémique avec l’entraîneur de Cagliari ?




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