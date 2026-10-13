Quel Luciano Spalletti entraîne la Juventus ?Est-ce la version inspirée, intuitive et parfois géniale qui a mené le Napoli au titre de champion d’Italie en 2023 ? Ou est-ce le Spalletti sombre, impénétrable et hésitant dans ses choix que nous avons vu à la tête de l’Italie, de l’Euro 2024 désastreux jusqu’au naufrage face à la Norvège ?





À l’analyse de la communication de l’entraîneur de la Juventus, certaines de ses déclarations ces derniers jours suscitent des interrogations quant à la capacité de Spalletti à gérer une équipe et un environnement qui ont perdu depuis des années leur identité de vainqueurs. Commençons par le ton de certains propos tenus après le match contre Cagliari, lorsque Spalletti a fortement insisté, avec des mots chargés d’emphase, sur le fait que lui et les joueurs, à ce stade, ne jouent pas simplement pour gagner des matches, mais jouent leur carrière, leur vie sportive. Pour une équipe et un club qui, après des années de changements brusques et de bouleversements, cherchent la continuité et la sérénité, cette insistance sur une question de « vie ou de mort » sportive nous a semblé excessive. Et, de la part de Spalletti, également injuste envers lui-même lorsqu’il dit : « Ce qui est en jeu pour moi, ce n’est pas le résultat de ce soir, mais le fait de bien terminer ma carrière, car j’ai désormais 70 ans. »





On dirait presque que ces propos « définitifs » cachent un manque d’assurance et de l’incertitude, comme lorsque Spalletti déclare : « Les supporters rêvent de Conte ? Je ne veux pas décevoir Carnevali et je vais essayer de devenir l’entraîneur qu’il souhaite. » Mais que veut dire « devenir » ? Si Carnevali a choisi de poursuivre avec Spalletti, c’est probablement parce qu’il le considère déjà comme l’entraîneur qu’il souhaite. Sinon, il l’aurait remplacé. Dès lors, la question est la suivante : le ton des déclarations de Spalletti motive-t-il l’équipe ou lui apporte-t-il des doutes supplémentaires ?



