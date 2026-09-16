Juventus, Spalletti en conférence de presse avant ses débuts en Ligue Europa avec le NEC Nimègue

SUR L’ATTITUDE DE LA JUVENTUS

« Nous sommes conscients qu’il y a des choses à améliorer et nous avons analysé en profondeur ce qui s’est passé, en traçant ce que nous voulons faire, ce qu’il faut corriger pour que cela ne se reproduise pas. Il faut probablement plus de compacité pour fermer certaines lignes de passe, savoir quand faire bloc équipe et attendre l’erreur adverse. Même si l’explication se trouve de moins en moins dans la tactique collective, ce n’est plus le premier aspect auquel il faut prêter attention quand un problème surgit, mais le rythme mental sera important demain, la vraie qualité qui peut te permettre d’aller au-delà des problèmes sur le terrain. Celui qui pense plus vite, joue plus vite et défend plus vite, fait tout plus vite. »





LA PRESSION

« L’accepter est le remède pour apprendre à vivre et je l’ai compris tôt, quand à dix ans j’allais gagner deux choses pour la famille après l’école », rapporte Gazzetta.it. « Vous imaginez si cela me trouble maintenant que j’ai remis beaucoup de choses en ordre dans ma vie... Ce qui sort d’une défaite est quelque chose que je ne peux pas contrôler et donc cela ne m’intéresse pas. Dans ma tête, c’est moi qui décide à quelle pensée donner de la place et à laquelle ne pas en donner. À cela, je ne donne pas beaucoup de place. »





LA COMPOSITION

« Je ne dis rien sur la composition. »





LES ATTENTES

« Comme cela arrive toujours, on dit à plusieurs équipes qu’elles doivent gagner la Ligue Europa. Être prêt est le seul langage pour expliquer qu’on est un joueur de la Juventus. »





LE JEU ET LES JOUEURS

« Le jeu dépend des micro-décisions des joueurs, qui doivent anticiper certaines situations et savoir les gérer, demain nous nous en rendrons compte. La logique pourrait suggérer autre chose, pourtant nous verrons cinq adversaires hauts attendre le long ballon : il ne faut pas suivre une lecture correcte, mais ce qu’il y a sur le terrain. C’est en partie une tentative d’explication du troisième but de Sassuolo, le football est de plus en plus rempli de ces choses, de l’extérieur on ne peut pas aider ceux qui sont dedans, s’y confronter de plein fouet comme cela nous est arrivé donne des connaissances réelles et vraies. Les nouvelles règles arbitrales libèrent le football des stratégies basées sur les pertes de temps et les simulations, mais ce sont aussi des indications en faveur du duel physique, on ne te donne pas de fautes si tu ne tiens pas le choc ou si tu en rajoutes. Je leur adresse mes compliments pour cela, cela fait ressortir les petits malins qui restent plus longtemps au sol et ainsi de suite. »





SUR CARNEVALI ET CONTE

« L’administrateur délégué est un homme de football, expérimenté et équilibré, et il sait bien quoi faire, à savoir transmettre de la sérénité à l’environnement. Je suis moins que ce qu’il a dit, mais je ne le décevrai pas et je deviendrai ce qu’il veut, je m’améliorerai. Pour les supporters, il est juste que chacun donne de la force à ce qu’il veut, moi je suis convaincu d’avoir affaire à l’équipe que je considère forte depuis le début. Je continue à entraîner avec la même détermination. »





SUR LES CRITIQUES

« Je ne m’étonne pas qu’après quatre journées, deux entraîneurs aient changé, donc pas non plus de ce qui nous accompagne jour après jour. Nous devons montrer que nous sommes la Juventus, tout cela fait partie de la position dans laquelle nous sommes et que nous avons gagnée grâce au passé. Tant qu’on nous donnera du temps et de l’espace, les énergies iront dans cette direction, pas dans le fait de faire changer d’avis les autres, les tireurs d’élite ou ceux qui disent ce qu’ils veulent sur les réseaux sociaux, ceux qui vomissent leurs faiblesses sur les autres. Et nous parlons d’une défaite, une seule. »





MCKENNIE ET CAMBIASO

« Je dois faire des évaluations. Nous en avons deux ou trois qui ne finiront pas le match et ils ne peuvent pas tous être alignés ensemble, mais moi, je veux McKennie sur le terrain demain. »





KOOPMEINERS

« Il est important pour nous, parce que nous attendons toujours le niveau que nous connaissons bien. Il a le devoir de nous montrer des décisions importantes, nous l’attendons et pas seulement en match, mais déjà à l’entraînement. Nous avons besoin de ces choses. »