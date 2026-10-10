Juventus, Spalletti en conférence de presse à la veille du match contre Cagliari

ZHEGROVA ET LES INTERNATIONAUX

« C’est l’un de ceux qui a changé de chasuble lors des deux derniers entraînements, entre titulaires et non-titulaires, rapporte Tuttosport. Les autres vont bien, ils ont tous retrouvé une bonne condition mentale, ils se sont bien entraînés en matière de concentration et de rythme ces derniers jours. Là aussi, nous avons individualisé les charges en fonction du moment où ils sont revenus. Nous sommes contents d’avoir à disposition les joueurs du moment et de leur état de forme. »





CAGLIARI

« Pisacane et Giulini ont mérité les points qu’ils ont, mais pas la victoire de l’année dernière. Celle-là, ils ne l’ont pas méritée. Nous savons que ce sera un match difficile, ils te concèdent volontairement un peu de terrain et t’invitent à faire le match dans leur moitié de terrain, avec des joueurs qui se projettent bien et combinent bien dans les petits espaces, annulant ainsi le contre-pressing. Comme lors des années précédentes, ils parviennent à mettre certains joueurs en lumière et cette année ils le font avec Maldini. Il faudra être très bons, très déterminés, très vifs, intenses. Si on leur laisse des espaces, ils savent quoi en faire. »





CAMBIASO

« Andrea a effectué tous les entraînements correctement. Moi, je suis content des joueurs que j’ai à disposition. On ne peut pas éviter tous les obstacles et toutes les situations qui t’arrivent. Le plus important n’est pas de les souligner, mais de les traverser. Tu te retrouves face à des obstacles, tu les as devant toi… En parler, c’est du temps perdu, il faut juste les traverser. Nous sommes heureux de ceux que nous avons à disposition et nous allons jouer avec eux pour gagner le match. »





LA FAIM

« Nous voulons toujours nous améliorer et grandir, toujours apprendre. Celui qui cesse d’apprendre se répète souvent. Celui qui va découvrir de nouvelles choses grandit ensuite. Nous voulons toujours nous entraîner de la bonne manière. Il ne me semble pas qu’il y ait quelque chose de négatif dans ce qui s’est passé lors des derniers matches qui doive forcément nous amener à ce niveau de faim. Il est toujours important de l’avoir sur le terrain, d’être prêt à en faire une raison de vivre. Il faut traduire sur le terrain l’amour des nombreux supporters que nous avons, transmettre à ceux qui t’entourent le sérieux du comportement ainsi que le sérieux des prestations et des résultats. Nous sommes en train de le faire et il y a toujours une marge pour faire encore plus. Nous avons souvent évoqué le fait de bien faire, mais on peut faire très bien, super bien. »





« Il n’y aura jamais de trêve pour ceux qui ont fait notre choix. La Juventus sera toujours condamnée à gagner, qu’on en parle bien ou mal. C’est nous qui relevons la barre de notre objectif. Nous savons que nous devons rester dans ce groupe qui doit bien faire. Ensuite, il y a ceux qui nous citent dans la course au Scudetto, mais c’est nous qui avons de fortes ambitions et qui savons où nous vivons ce moment de vie et professionnel. Nous ne laissons personne nous l’indiquer. »





KOLO MUANI

« Nous voulons le laisser assez libre dans sa manière de faire, nous le stimulons à avoir des comportements différents de ce qu’est seulement le rôle d’avant-centre. La limite d’un joueur n’est pas seulement ce qu’il sait faire, mais souvent ce qu’il ne parvient pas encore à reconnaître. Il a cette qualité de facilité dans la course, de savoir se comporter un peu sur un côté et un peu comme avant-centre dans l’axe. Il est bon de la tête, il sait se retourner sur lui-même. Nous l’apprécions beaucoup. En plus de le soutenir dans ses choix, nous lui indiquons quelque chose de nouveau. Il a été trop avant-centre, il faut qu’il bouge davantage. Ce sont les demandes qui lui sont faites. »





ALESSANDRO ROMANO

« Je pense que ce qu’il est en train de faire a été apprécié puisqu’il a été appelé en équipe nationale. Ensuite, si je dois faire des compliments, je préfère les faire à mes joueurs. Au poste de meneur de jeu, j’en ai un de très haut niveau. Les bons meneurs de jeu rendent les entraîneurs moins fous, et moi j’en ai un qui m’aide. Douglas Luiz est tellement généreux avec les autres qu’il se perd lui-même de vue. Il l’est vraiment, aussi bien dans sa manière de jouer au football que dans sa manière d’être comme personne. »





NICO GONZALEZ

« Il y a des joueurs qui te montrent cette caractéristique, avec le regard de personnes déterminées et qui veulent aller décider de leur propre avenir. Qui ont envie de toujours donner le maximum et de réaliser le maximum. Nico montre qu’il est intense dans tout ce qu’il fait, avec ce regard assuré et défini. À certains égards, il est aussi spécial parce qu’il t’indique tout de suite le chemin qu’il veut parcourir, que cela concerne un adversaire ou un entraîneur. Il a toujours le sourcil bien taillé et ce regard profond. »





KOOPMEINERS ET KELLY

« Il sait faire plusieurs choses, surtout s’il est placé un peu plus bas, où il a cette qualité dans la vision du jeu. Il a ces lunettes tridimensionnelles avec lesquelles il parvient à voir derrière la première barrière. Il réussit à donner du rythme au ballon, à donner des indications pour la recherche du but. Nous, cependant, en défense, nous avons Lucumì qui fait très bien, Kelly que nous avons forcé à rester dehors mais qui, dans son parcours avec nous, a été très positif, comme on l’a vu l’année dernière. Il y a l’idée de le gérer pour lui permettre de montrer ses qualités. Koop est un meneur de jeu bas qui sait faire tourner l’équipe, qui sait la prendre par la main. Il a probablement commis quelques erreurs, mais je n’ai pas perdu confiance en le voyant diriger l’équipe. »





SARR

« C’est cette voie du milieu entre le milieu défensif qui fait circuler le ballon et celui qui avale les kilomètres avec ses projections, en le faisant avec un bon timing. Il ressemble davantage à McKennie et Thuram, qui couvre beaucoup de terrain en peu de temps et sait aussi jouer dans les petits espaces. Il pourrait aussi être l’un de ceux-là, qui a joué et un peu non et qui ont maintenant changé de chasuble. »