La Juventus trébuche au Stadium, où les Bianconeri n'ont pas réussi à dépasser le score de 1-1 face à Sassuolo. Ce qui a fait débat, c'est un penalty manqué par l'équipe locale, tiré par Locatelli, et dont la responsabilité a été disputée entre le milieu de terrain lui-même et Yildiz qui, dans un premier temps, avait pris le ballon pour le tirer. L'entraîneur de la Juve, Luciano Spalletti, a également évoqué ce sujet lors de la conférence de presse.
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Juventus, Spalletti à propos du penalty de Locatelli : « C'est la pagaille, dites-moi qui doit le tirer, sinon on va finir à l'asile. Organisons un référendum. »
LA RECONSTITUTION DE SPALLETTI LORS DE LA CONFÉRENCE DE PRESSE
« Je vais volontiers vous expliquer l'épisode du penalty… mais essayons d'en faire une présentation normale. Qui est le tireur de penalty ? La dernière fois, vous m'avez demandé pourquoi ce n'était pas Locatelli qui l'avait tiré et pourquoi c'était un autre qui l'avait fait… C'est David qui l'a tiré… alors pourquoi c'est lui qui l'a tiré ? C'est Yildiz qui l'a tiré… et pourquoi ?… Maintenant, on le fait tirer par Locatelli, pourquoi c'est Locatelli qui l'a tiré ? », s'exclame avec impatience l'entraîneur, qui se souvient de l'épisode survenu lors du match Juve-Lecce, lorsque c'est justement le Canadien qui a pris la responsabilité et a raté le penalty.
« Maremme maudite : dites-nous comment faire, dites-le-nous sinon on finit à l’asile, on finit tous à l’asile. Pourquoi Yildiz a-t-il tiré ? Il avait le ballon en main… Ils prennent le ballon parce que c’est positif qu’ils veuillent le tirer. Puis je parle à Locatelli qui est venu là et me dit : « Je le tire ». Alors ? Si tu veux le tirer, tu le tires toi-même, parce que c’est toi le tireur de penalty… « Je le tire », bravo, vas-y et dis-leur que je t’ai dit que c’était à toi de le tirer. C’était tout à fait normal… sinon on fait une coopérative… un autre référendum pour savoir qui doit tirer le penalty… ».