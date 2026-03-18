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Juventus, Spalletti à propos de Yildiz : « Le nouveau prince du football, c'est le garçon d'à côté »

L'entraîneur est désormais convaincu de la valeur incontestable de son meilleur joueur

Dans l'interview publiée aujourd'hui dans les pages du Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni a révélé sa conversation avec le numéro 10 de la Juventus, Kenan Yildiz, à qui celui-ci avait à son tour confié un échange qu'il avait eu juste avant avec l'entraîneur Luciano Spalletti. 

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  • LE TITRE DE SPALLETTI

    Z : « Avant de te rencontrer, j'ai discuté un peu avec Spalletti. Il t'adore et ne s'en cache pas ; il dit que tu es impossible à marquer et que chaque jour, tu apportes un petit plus sur le plan mental. Il a trouvé très amusant que, lorsque vous l'avez tous embrassé le jour de son anniversaire, tu lui aies caressé la tête. » 

    Y : « Elle était agréable au toucher. (sourit, ndlr). C’est un grand entraîneur et un homme spécial, un homme d’émotions. »
    Z : « Tu sais comment il t’a décrit ? »

    Y : « Non, comment ? » Z : « Le nouveau prince du football
    , c’est le garçon d’à côté. » 

  • LA SAISON DE YILDIZ

    En mars, Yildiz affiche déjà un « double-double » : 10 buts et 10 passes décisives en 39 matchs toutes compétitions confondues. La répartition est la suivante : 9 buts et 7 passes décisives en Serie A, 1 but et 3 passes décisives en Ligue des champions. Des performances qui lui ont valu une prolongation de contrat jusqu'en 2030 et un salaire de 7 millions d'euros par an, le plus élevé de l'effectif à partir de juin. 

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