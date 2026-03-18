Juventus, Spalletti à propos de Yildiz : « Le nouveau prince du football, c'est le garçon d'à côté »

Z : « Avant de te rencontrer, j'ai discuté un peu avec Spalletti. Il t'adore et ne s'en cache pas ; il dit que tu es impossible à marquer et que chaque jour, tu apportes un petit plus sur le plan mental. Il a trouvé très amusant que, lorsque vous l'avez tous embrassé le jour de son anniversaire, tu lui aies caressé la tête. »

Y : « Elle était agréable au toucher. (sourit, ndlr). C’est un grand entraîneur et un homme spécial, un homme d’émotions. »

Z : « Tu sais comment il t’a décrit ? »

Y : « Non, comment ? » Z : « Le nouveau prince du football

, c’est le garçon d’à côté. »