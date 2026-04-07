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Francesco Guerrieri

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Juventus : Spalletti a demandé Alisson comme gardien. Combien coûte-t-il ? Quel est son salaire ? Et qui le remplacerait à Liverpool ?

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Le gardien brésilien, qui a joué à la Roma, fait partie des options envisagées par les Bianconeri en cas de départ de Di Gregorio

Dernière ligne droite du championnat, avec trois équipes en lice pour la quatrième place : Côme est en tête avec 58 points, la Juventus cinquième à un point et la Roma à quatre points de la zone de qualification pour la Ligue des champions. Les Bianconeri continuent de talonner l'équipe de Fabregas et commencent entre-temps à planifier leurs premières stratégies de mercato pour l'été : parmi les noms figurant sur la liste des dirigeants, on trouve également celui du gardien brésilien de Liverpool Alisson, né en 1992 et ayant déjà joué en Italie sous le maillot de la Roma. En cas de départ de Di Gregorio, Alisson est l'un des profils suivis à la demande de Luciano Spalletti et qui, ces dernières semaines, a également été associé à l'Inter, qui devrait se séparer de Sommer à la fin de son contrat.



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  • POURQUOI SPALLETTI VEUT ALISSON

    L'entraîneur – qui, sauf coup de théâtre, devrait prolonger son contrat arrivant à échéance en juin (un accord verbal a déjà été conclu entre les parties) – apprécie le Brésilien pour son leadership et sa capacité à jouer au ballon avec les pieds ; il l'avait déjà entraîné à la Roma – où il était arrivé sur une intuition de Walter Sabatini : il était la doublure de Szczesny, puis titulaire l'année suivante sous Di Francesco – et c'est lui-même qui a demandé aux dirigeants de voir s'il y avait une marge de manœuvre pour tenter le coup. Alisson a un contrat avec Liverpool qui expire en juin 2027 – option de prolongation exercée par le club – ; le club anglais l'évalue entre 15 et 20 millions d'euros et son salaire est d'environ 7 à 8 millions d'euros.


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  • LES BLESSURES ET LE REMPLAÇANT D'ALISSON À LIVERPOOL

    Cette saison, Alisson a souvent été écarté des terrains pour cause de blessure ; il souffre depuis un certain temps de problèmes musculaires et a manqué les deux derniers matchs contre Brighton (championnat) et Manchester City (FA Cup) en raison d'une blessure au biceps fémoral contractée lors du match de Ligue des champions contre Galatasaray. Son retour – sauf complication – devrait être prévu pour fin avril, mais Liverpool a recruté son remplaçant l'été dernier, et dans les plans du club, c'est lui qui succédera à Alisson : il s'agit du Géorgien Giorgi Mamardashvili, né en 2000, recruté à Valence pour 30 millions d'euros et désigné comme nouveau gardien titulaire des Reds.



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