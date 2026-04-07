Juventus : Spalletti a demandé Alisson comme gardien. Combien coûte-t-il ? Quel est son salaire ? Et qui le remplacerait à Liverpool ?

Dernière ligne droite du championnat, avec trois équipes en lice pour la quatrième place : Côme est en tête avec 58 points, la Juventus cinquième à un point et la Roma à quatre points de la zone de qualification pour la Ligue des champions. Les Bianconeri continuent de talonner l'équipe de Fabregas et commencent entre-temps à planifier leurs premières stratégies de mercato pour l'été : parmi les noms figurant sur la liste des dirigeants, on trouve également celui du gardien brésilien de Liverpool Alisson, né en 1992 et ayant déjà joué en Italie sous le maillot de la Roma. En cas de départ de Di Gregorio, Alisson est l'un des profils suivis à la demande de Luciano Spalletti et qui, ces dernières semaines, a également été associé à l'Inter, qui devrait se séparer de Sommer à la fin de son contrat.







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