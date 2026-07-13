Cinquante jours après son dernier match officiel, la Juventus s’est réunie à la Continassa pour lancer officiellement la saison 2026-2027.





La journée des Bianconeri a commencé par des visites médicales au J|medical, puis, l’après-midi, avant de fouler la pelouse, le groupe a échangé avec Giovanni Carnevali, administrateur délégué et directeur général de la Juventus, et Frédéric Massara, directeur sportif, qui, aux côtés de l’entraîneur Luciano Spalletti, ont donné le coup d’envoi officiel de la nouvelle saison. Le directeur sportif Marco Ottolini a ensuite rejoint les deux dirigeants.



