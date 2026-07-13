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cm grafica spalletti 2025 bianconero 16.9Getty Images
Gianluca Minchiotti

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Juventus : Spalletti a convoqué 29 joueurs pour le stage de préparation. La direction sera présente, tandis que plusieurs joueurs devraient partir

Juventus FC
Serie A

Les Bianconeri ont entamé ce matin leur première journée de travail à la Continassa.

Cinquante jours après son dernier match officiel, la Juventus s’est réunie à la Continassa pour lancer officiellement la saison 2026-2027.


La journée des Bianconeri a commencé par des visites médicales au J|medical, puis, l’après-midi, avant de fouler la pelouse, le groupe a échangé avec Giovanni Carnevali, administrateur délégué et directeur général de la Juventus, et Frédéric Massara, directeur sportif, qui, aux côtés de l’entraîneur Luciano Spalletti, ont donné le coup d’envoi officiel de la nouvelle saison. Le directeur sportif Marco Ottolini a ensuite rejoint les deux dirigeants.


  • 29 JOUEURS SUR LA PELOUSE

    La première séance de la saison, organisée l’après-midi sous les yeux de l’ensemble de la direction présente sur la touche, a rassemblé 29 joueurs : 23 éléments de l’équipe première, dont la seule nouvelle recrue, Jeff Ekhator, et six représentants de la Next Gen :


    Adzic, Arthur, Boga, Cabal, Cambiaso, Di Gregorio, Douglas Luiz, Durmisi, Ekhator, Gatti, Gil, Huli, Joao Mario, Kalulu, Kelly, Locatelli, Milik, Miretti, Oboavwoduo, Openda, Owusu, Pedro, Perin, Pinsoglio, Rouhi, Rugani, Thuram, Van Aarle et Zhegrova.


    Beaucoup d’entre eux sont toutefois destinés à partir, car ils ne figurent pas dans les plans de Spalletti et du club. Il manque encore les joueurs qui ont participé à la Coupe du monde : Gleison Bremer, Jonathan David, Teun Koopmeiners, Francisco Conceição, Kenan Yildiz et Weston McKennie.



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  • PREMIER TEST À BÂLE

    Dans les prochains jours, les Bianconeri poursuivront leur préparation à la Continassa, avant de s'envoler pour Bâle. Samedi 18 juillet, ils reprendront déjà le chemin du terrain : les Bianconeri disputeront leur premier match amical de la saison contre l'équipe entraînée par Stephan Lichtsteiner, première étape de leur préparation en vue du début des compétitions officielles.


  • VIDÉO : LA PREMIÈRE SÉANCE D’ENTRAÎNEMENT



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