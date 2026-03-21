La polémique autour des décisions arbitrales continue, notamment lors du match Juventus-Sassuolo, disputé samedi soir dans le cadre de la 30e journée et qui s'est soldé par un score de 1-1. Le penalty accordé aux Bianconeri pour une faute de main en fin de match, puis manqué par Locatelli, a été contesté. Voici l'analyse de ce penalty par l'ancien arbitre Luca Marelli, désormais commentateur arbitral pour DAZN.
Traduit par
Juventus-Sassuolo, polémique autour du penalty : selon Marelli, il était juste de sanctionner la main d'Idzes sur Vlahovic, voici pourquoi
Voici les propos de Marelli concernant l'intervention du VAR à la 84e minute du match Juve-Sassuolo.
« Le bras gauche d'Idzes était complètement hors de la trajectoire du ballon sur le coup de tête de Locatelli ; il fallait déterminer s'il y avait eu contact et si celui-ci était passible d'une sanction. Ils ont confirmé qu'il y avait bien eu contact avec le bras. Pour montrer clairement qu'il y avait eu contact, ils ont diffusé l'image de face. »
« Il fallait évaluer s’il y avait eu contact avec le bras, c’est pourquoi la vérification a pris du temps. Après s’être assurés qu’Idzes avait touché le ballon avec le bras, le contact est sanctionnable à la fois parce que le bras est au-dessus de la hauteur de l’épaule et parce qu’il est complètement hors de la silhouette. »
Comme indiqué, cet incident n’a pas modifié le résultat, puisque Locatelli, qui s’était présenté au point de penalty, s’est laissé hypnotiser par Muric.