Juventus-Sassuolo, polémique autour du penalty : selon Marelli, il était juste de sanctionner la main d'Idzes sur Vlahovic, voici pourquoi

Voici les propos de Marelli concernant l'intervention du VAR à la 84e minute du match Juve-Sassuolo.





« Le bras gauche d'Idzes était complètement hors de la trajectoire du ballon sur le coup de tête de Locatelli ; il fallait déterminer s'il y avait eu contact et si celui-ci était passible d'une sanction. Ils ont confirmé qu'il y avait bien eu contact avec le bras. Pour montrer clairement qu'il y avait eu contact, ils ont diffusé l'image de face. »





« Il fallait évaluer s’il y avait eu contact avec le bras, c’est pourquoi la vérification a pris du temps. Après s’être assurés qu’Idzes avait touché le ballon avec le bras, le contact est sanctionnable à la fois parce que le bras est au-dessus de la hauteur de l’épaule et parce qu’il est complètement hors de la silhouette. »





Comme indiqué, cet incident n’a pas modifié le résultat, puisque Locatelli, qui s’était présenté au point de penalty, s’est laissé hypnotiser par Muric.