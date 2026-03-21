Muric 7,5 : Décisif en fin de match, il sauve la mise à plusieurs reprises.
Walukiewicz 6,5 : Il est mis en difficulté lorsque Yildiz le prend en visée, mais cela n'arrive qu'à quelques reprises. Pour le reste, il est attentif et prend peu de risques.
Idzes 6,5 : Il apporte du poids et de la solidité à la défense noir et vert, une bonne performance défensive, malchanceux sur le penalty
Muharemovic 6,5 : Non, ses jambes ne tremblent pas face à l'un de ses meilleurs amis, Yildiz, ni face à son ancienne équipe qui, qui sait, pourrait bien redevenir la sienne dans un avenir proche. Non, il n'y pense pas et fait son travail, stoppant même quelques percées dangereuses.
Garcia 5,5 : Sur l'action du but du 1-0, Conceicao ne fait qu'une bouchée de lui ; ce n'est pas la seule occasion où il est en difficulté en un contre un face au Portugais, bien au contraire. Un duel qui se répète à plusieurs reprises et dont le numéro 7 bianconero sort souvent vainqueur.
Bakola 5,5 : Tout bien considéré, sa prestation serait même positive, de celles qui vous font dire que ce jeune né en 2007 a pleinement saisi l'occasion qui s'est présentée à lui. Mais il y a un mais. Lors de l'action du 1-0, il perd Yildiz de vue, qui le trompe par un contre-mouvement, et c'est une erreur décisive dans le déroulement du match.
À partir de la 67e minute, Laurientè 6 : Il donne du peps à Sassuolo et apporte son aide en défense
Vranckx 5,5 : Peu mobile et réactif, les joueurs de la Juventus qui passent par son côté semblent avoir trop de facilité à le dépasser.
À partir de la 80e minute, Iannoni sv
I. Kone 6 : Moins présent dans le jeu et, surtout, moins précis qu'à d'autres occasions, mais il s'améliore au fil du temps.
Berardi 7 : Vif et dangereux, il met en difficulté le côté gauche de la Juventus jusqu'à le faire s'effondrer lors de l'action du 1-1, qu'il inscrit à son compteur d'assistances.
Pinamonti 7 : Il somnole et rate ses occasions, avant de se réveiller en pleine forme en début de seconde période, de brûler Bremer et de marquer le but du 1-1.
À partir de la 80e minute, Nzola sv
Volpato 7 : Parmi les meilleurs de son équipe, même s'il lui arrive de se perdre dans un verre d'eau. Mais, dans l'ensemble, il bouscule les cartes et s'impose comme le joker de l'attaque de Sassuolo ; c'est lui qui a servi le ballon à Berardi lors de l'action du 1-1.
À partir de la 67e minute, Lipani 6 : Une bonne entrée en jeu
Entraîneur Grosso 8 : Avec une semaine de travail bouleversée et une situation délicate à gérer, il revient à Turin et fait trembler la Juventus. Chapeau à lui et à tout le Sassuolo.