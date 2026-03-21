Perin 6 : C'est sur l'une de ses passes de meneur de jeu qu'est née l'action menant au 1-0 ; il ne semble pas porter de responsabilité particulière dans le but de Pinamonti





Kalulu 6 : Il monte en puissance en fin de match et adresse quelques ballons dans l'axe qui mènent au penalty manqué par Locatelli et à d'autres situations dangereuses.





Bremer 5 : Depuis quelques matchs, il semble en manque de brio et en retard par rapport à sa meilleure forme. Ce n'étaient pas que des impressions, le mouvement avec lequel Pinamonti le dépasse le prouve.





Kelly 6 : Il améliore son jeu en défense ; lorsque Sassuolo passe par son côté, il est contraint de se déplacer et de trouver d'autres espaces.

À partir de la 80e minute, Vlahovic 6 : Il revient, entre en jeu et obtient un penalty. Bon retour !





Cambiaso 5,5 : Avec le ballon aux pieds, il n'invente rien de mémorable, mais le pire vient en phase défensive quand Volpato, plus d'une fois, le laisse sur place.

À partir de la 60e minute, Miretti 6 : Il apporte plus de fluidité au jeu.





McKennie 5 : Au milieu de la mer de complications que la Juve s'est créée ce soir, il est désorienté et manque de rythme pour s'en sortir et tenter de sortir l'équipe de là.





Locatelli 5 : Il pesait presque autant que celui de Venise l'année dernière, mais cette fois-ci, il se plante complètement. Ce n'est pas sur ces détails qu'on juge une performance qui, quoi qu'il en soit, n'atteint pas la moyenne en raison de ses nombreuses erreurs.





Thuram 5,5 : Il démarre bien et semble ouvrir un éventail de possibilités pour la Juventus au milieu de terrain, grâce à ses percées. Puis il s'essouffle, se replie sur lui-même dans la recherche constante d'une percée qui, cependant, soit n'arrive pas, soit est rapidement repoussée par Sassuolo.

À partir de la 60e minute, Koopmeiners 5,5 : Une entrée en jeu peu mémorable, alors qu'il fallait changer de rythme.





Conceicao 6,5 : Le plus dangereux, même quand rien d'autre ne semble bouger autour de lui. C'est lui qui a fait la passe décisive pour Yildiz, c'est lui qui a créé une série d'occasions non exploitées par lui-même et ses coéquipiers.

À partir de la 87e minute, Zhegrova : sans note.





Boga 6 : Il tente de bouleverser les plans et d'être décisif, et il y parvient presque, mais il manque toujours quelque chose

À partir de la 80e minute, Milik 6 : de retour sur le terrain 665 jours plus tard, qui sait, c'est peut-être vraiment un nouveau départ.





Yildiz 6 : Son but est un éclair de génie dans un match qui présente toutefois davantage de zones d'ombre





Entraîneur Spalletti 5,5 : La Juventus perd des points très importants et, avant d'encaisser le but égalisateur, on a l'impression qu'il a sous-estimé l'importance du match.