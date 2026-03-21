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Juventus FC v US Sassuolo Calcio - Serie AGetty Images Sport

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Juventus-Sassuolo, les notes de CM : Bremer et Locatelli, quelles erreurs ! Grosso a fait des miracles, Muric a été imbattable

Les notes des joueurs de Juventus-Sassuolo.

Dérapage de la Juventus, coup de maître pour Sassuolo. Le match se termine sur un score de 1-1 au Stadium, une pilule très amère à avaler pour la Juve qui ralentit dans la course à la Ligue des champions et laisse filer des points précieux. Sassuolo est en liesse : après l'affaire de la coqueluche, le club se rend à Turin et arrache un point inespéré pour certains, mais pas pour les Neroverdi qui, en termes de caractère, en ont montré bien plus que les hôtes.


Voici les notes de Juventus-Sassuolo.

  • NOTES DE LA JUVE

    Perin 6 : C'est sur l'une de ses passes de meneur de jeu qu'est née l'action menant au 1-0 ; il ne semble pas porter de responsabilité particulière dans le but de Pinamonti


    Kalulu 6 : Il monte en puissance en fin de match et adresse quelques ballons dans l'axe qui mènent au penalty manqué par Locatelli et à d'autres situations dangereuses.


    Bremer 5 : Depuis quelques matchs, il semble en manque de brio et en retard par rapport à sa meilleure forme. Ce n'étaient pas que des impressions, le mouvement avec lequel Pinamonti le dépasse le prouve.


    Kelly 6 : Il améliore son jeu en défense ; lorsque Sassuolo passe par son côté, il est contraint de se déplacer et de trouver d'autres espaces.

    À partir de la 80e minute, Vlahovic 6 : Il revient, entre en jeu et obtient un penalty. Bon retour !


    Cambiaso 5,5 : Avec le ballon aux pieds, il n'invente rien de mémorable, mais le pire vient en phase défensive quand Volpato, plus d'une fois, le laisse sur place.

    À partir de la 60e minute, Miretti 6 : Il apporte plus de fluidité au jeu.


    McKennie 5 : Au milieu de la mer de complications que la Juve s'est créée ce soir, il est désorienté et manque de rythme pour s'en sortir et tenter de sortir l'équipe de là.


    Locatelli 5 : Il pesait presque autant que celui de Venise l'année dernière, mais cette fois-ci, il se plante complètement. Ce n'est pas sur ces détails qu'on juge une performance qui, quoi qu'il en soit, n'atteint pas la moyenne en raison de ses nombreuses erreurs.


    Thuram 5,5 : Il démarre bien et semble ouvrir un éventail de possibilités pour la Juventus au milieu de terrain, grâce à ses percées. Puis il s'essouffle, se replie sur lui-même dans la recherche constante d'une percée qui, cependant, soit n'arrive pas, soit est rapidement repoussée par Sassuolo.

    À partir de la 60e minute, Koopmeiners 5,5 : Une entrée en jeu peu mémorable, alors qu'il fallait changer de rythme.


    Conceicao 6,5 : Le plus dangereux, même quand rien d'autre ne semble bouger autour de lui. C'est lui qui a fait la passe décisive pour Yildiz, c'est lui qui a créé une série d'occasions non exploitées par lui-même et ses coéquipiers.

    À partir de la 87e minute, Zhegrova : sans note.


    Boga 6 : Il tente de bouleverser les plans et d'être décisif, et il y parvient presque, mais il manque toujours quelque chose

    À partir de la 80e minute, Milik 6 : de retour sur le terrain 665 jours plus tard, qui sait, c'est peut-être vraiment un nouveau départ.


    Yildiz 6 : Son but est un éclair de génie dans un match qui présente toutefois davantage de zones d'ombre


    Entraîneur Spalletti 5,5 : La Juventus perd des points très importants et, avant d'encaisser le but égalisateur, on a l'impression qu'il a sous-estimé l'importance du match.

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  • NOTES DE SASSUOLO

    Muric 7,5 : Décisif en fin de match, il sauve la mise à plusieurs reprises.


    Walukiewicz 6,5 : Il est mis en difficulté lorsque Yildiz le prend en visée, mais cela n'arrive qu'à quelques reprises. Pour le reste, il est attentif et prend peu de risques.


    Idzes 6,5 : Il apporte du poids et de la solidité à la défense noir et vert, une bonne performance défensive, malchanceux sur le penalty


    Muharemovic 6,5 : Non, ses jambes ne tremblent pas face à l'un de ses meilleurs amis, Yildiz, ni face à son ancienne équipe qui, qui sait, pourrait bien redevenir la sienne dans un avenir proche. Non, il n'y pense pas et fait son travail, stoppant même quelques percées dangereuses.


    Garcia 5,5 : Sur l'action du but du 1-0, Conceicao ne fait qu'une bouchée de lui ; ce n'est pas la seule occasion où il est en difficulté en un contre un face au Portugais, bien au contraire. Un duel qui se répète à plusieurs reprises et dont le numéro 7 bianconero sort souvent vainqueur.


    Bakola 5,5 : Tout bien considéré, sa prestation serait même positive, de celles qui vous font dire que ce jeune né en 2007 a pleinement saisi l'occasion qui s'est présentée à lui. Mais il y a un mais. Lors de l'action du 1-0, il perd Yildiz de vue, qui le trompe par un contre-mouvement, et c'est une erreur décisive dans le déroulement du match.

    À partir de la 67e minute, Laurientè 6 : Il donne du peps à Sassuolo et apporte son aide en défense


    Vranckx 5,5 : Peu mobile et réactif, les joueurs de la Juventus qui passent par son côté semblent avoir trop de facilité à le dépasser.

    À partir de la 80e minute, Iannoni sv


    I. Kone 6 : Moins présent dans le jeu et, surtout, moins précis qu'à d'autres occasions, mais il s'améliore au fil du temps.


    Berardi 7 : Vif et dangereux, il met en difficulté le côté gauche de la Juventus jusqu'à le faire s'effondrer lors de l'action du 1-1, qu'il inscrit à son compteur d'assistances.


    Pinamonti 7 : Il somnole et rate ses occasions, avant de se réveiller en pleine forme en début de seconde période, de brûler Bremer et de marquer le but du 1-1.

    À partir de la 80e minute, Nzola sv


    Volpato 7 : Parmi les meilleurs de son équipe, même s'il lui arrive de se perdre dans un verre d'eau. Mais, dans l'ensemble, il bouscule les cartes et s'impose comme le joker de l'attaque de Sassuolo ; c'est lui qui a servi le ballon à Berardi lors de l'action du 1-1.

    À partir de la 67e minute, Lipani 6 : Une bonne entrée en jeu


    Entraîneur Grosso 8 : Avec une semaine de travail bouleversée et une situation délicate à gérer, il revient à Turin et fait trembler la Juventus. Chapeau à lui et à tout le Sassuolo.

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