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Gabriele Stragapede

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Juventus-Sassuolo, la vidéo : main d'Idzes dans la surface, c'est un penalty. La retenue de Vlahovic n'est pas jugée comme une faute

Tous les incidents d'arbitrage.

Le match Juventus-Sassuolo clôt la journée de football du samedi de la 30e journée du championnat de Serie A.

Voici toutes les décisions arbitrales contestées de ce match.

  • LES ARBITRES

    Marchetti

    Costanzo et Bianchini

    4e arbitre Allegretta

    VAR Abisso

    AVAR Camplone

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  • LES ÉPISODES

    83' - Protests suite à une main dans la surface de réparation commise par Idzes, qui a sauté en même temps que Vlahovic. Toute l'équipe de la Juventus réclame l'intervention de l'arbitre qui, au contraire, laisse le jeu se poursuivre, avant de siffler après avoir consulté la salle VAR. Marchetti est appelé à revoir l'action sur le terrain et juge que la main d'Idzes est sanctionnable, car son bras n'est pas dans une position naturelle par rapport à son corps. En revanche, la retenue du maillot de l'attaquant bianconero sur le défenseur neroverde n'est pas jugée comme une faute.

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