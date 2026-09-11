La Juventus continue de s’entraîner en vue du match de dimanche soir à l’extérieur contre Sassuolo au Mapei Stadium de Reggio Emilia. Les bonnes nouvelles pour Luciano Spalletti viennent de Pape Sarr, qui a participé ce matin à l’intégralité de la séance d’entraînement avec le groupe à la Continassa et qui, selon Sky Sport, sera donc convoqué pour le match contre Sassuolo d’Alberto Aquilani. Le milieu de terrain sénégalais a récupéré de quelques légers pépins physiques qu’il traînait depuis Tottenham et s’est remis au niveau de préparation du reste de l’effectif.





Weston McKennie et Andrea Cambiaso ont en revanche encore travaillé à part et leur retour en vue du match contre Sassuolo est plus difficile : pour les deux, la séance de veille de match de demain sera décisive. L’Américain et le piston restent incertains pour Sassuolo et pourraient en revanche revenir pour le match de jeudi prochain en Ligue Europa contre Nijmegen.