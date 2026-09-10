La Juventus continue de s’entraîner en vue du match de dimanche soir à l’extérieur contre Sassuolo. Les bonnes nouvelles pour Luciano Spalletti viennent de Pape Sarr, qui, pour la première fois depuis son arrivée, a effectué une partie de la séance avec le groupe. Le milieu de terrain sénégalais se remet de quelques légers pépins physiques qu’il traînait depuis Tottenham et pourrait être en mesure de répondre positivement à sa première convocation depuis son arrivée à la Continassa. Weston McKennie et Andrea Cambiaso, en revanche, ont travaillé à part et leur retour en vue du match au Mapei Stadium est plus difficile.





Sarr pourrait être apte à être convoqué pour le match de dimanche, tandis que l’Américain et le piston restent très incertains pour Sassuolo et pourraient en revanche revenir pour le match de jeudi prochain en Ligue Europa contre Nimègue.