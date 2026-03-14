Juventus, sans Vlahovic à Udine : casse-tête en attaque : Yildiz en faux numéro 9, le cas David, l'atout Boga, les certitudes et les doutes de Spalletti

En vue du match de ce soir sur le terrain de l'Udinese, comptant pour la 29e journée de Serie A, Luciano Spalletti, l'entraîneur de la Juventus, n'a pas convoqué Dusan Vlahovic : l'attaquant serbe n'est pas encore complètement rétabli et son retour est attendu pour la prochaine journée, lorsque les Bianconeri affronteront Sassuolo.

Arkadiusz Milik fait en revanche son retour dans le groupe. L'attaquant polonais n'avait été convoqué que deux fois cette saison, les 20 et 27 décembre, pour les matchs contre la Roma et Pise, mais il était toujours resté sur le banc.

Compte tenu de l'absence prolongée de Vlahovic, comment l'attaque de la Juventus s'alignera-t-elle à Udine ? Une solution pourrait être celle-ci, dans un 4-2-3-1 : Perin ; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso ; Locatelli, Thuram ; Conceiçao, McKennie, Boga ; Yildiz. Entraîneur : Spalletti.

Mais il n’est pas totalement exclu que, finalement, Spalletti opte pour une solution plus prudente, en alignant à nouveau David en tant qu’avant-centre, malgré la déception suscitée par sa prestation lors du match de la semaine dernière contre Pise. Derrière le Canadien, on retrouverait Yildiz, McKennie et Conceicao, avec Boga sur le banc.

Mais voyons en détail la situation de chacun des attaquants de la Vieille Dame.