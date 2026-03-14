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Juventus, sans Vlahovic à Udine : casse-tête en attaque : Yildiz en faux numéro 9, le cas David, l'atout Boga, les certitudes et les doutes de Spalletti

Quels seront les choix tactiques de Spalletti ? Les avantages et les inconvénients de toutes les options

En vue du match de ce soir sur le terrain de l'Udinese, comptant pour la 29e journée de Serie A, Luciano Spalletti, l'entraîneur de la Juventus, n'a pas convoqué Dusan Vlahovic : l'attaquant serbe n'est pas encore complètement rétabli et son retour est attendu pour la prochaine journée, lorsque les Bianconeri affronteront Sassuolo.

Arkadiusz Milik fait en revanche son retour dans le groupe. L'attaquant polonais n'avait été convoqué que deux fois cette saison, les 20 et 27 décembre, pour les matchs contre la Roma et Pise, mais il était toujours resté sur le banc. 

Compte tenu de l'absence prolongée de Vlahovic, comment l'attaque de la Juventus s'alignera-t-elle à Udine ? Une solution pourrait être celle-ci, dans un 4-2-3-1 : Perin ; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso ; Locatelli, Thuram ; Conceiçao, McKennie, Boga ; Yildiz. Entraîneur : Spalletti.

Mais il n’est pas totalement exclu que, finalement, Spalletti opte pour une solution plus prudente, en alignant à nouveau David en tant qu’avant-centre, malgré la déception suscitée par sa prestation lors du match de la semaine dernière contre Pise. Derrière le Canadien, on retrouverait Yildiz, McKennie et Conceicao, avec Boga sur le banc.

Mais voyons en détail la situation de chacun des attaquants de la Vieille Dame. 

  • YILDIZ, FAUX N° 9

    Lors du dernier match contre Pise, Spalletti a pu observer de près la polyvalence de Kenan Yıldız, aligné en seconde période dans un rôle inédit de « faux numéro 9 ». Après la sortie de Jonathan David et l’entrée en jeu de Jérémie Boga, le numéro 10 bianconero a été replacé au centre de l’attaque. Le talent turc a répondu par une performance brillante : d'abord une passe décisive parfaite pour le coup de tête d'Andrea Cambiaso qui a débloqué le match, puis un but personnel d'un tir du droit précis dans le petit filet.

    Grâce à cette expérience réussie, Yildiz pourrait également jouer en tant que faux numéro 9 contre l’Udinese, et cette fois-ci dès le début. Attention toutefois aux propos tenus par Spalletti après Juventus-Pise : « Il y a des moments dans le match où Yildiz marque, mais les espaces sont déjà ouverts, l’équipe menait déjà. Kenan a plus de facilité s’il part de l’aile, il préfère d’ailleurs partir de là. Et il subit aussi un marquage différent sur l’aile, différent de celui qu’il subit en jouant au centre. Avec un avant-centre, ce serait mieux pour lui aussi, car il ne prendrait pas ces coups ». Des propos qui laissent penser à un Yildiz à sa position naturelle sur la gauche, avec la possibilité de se recentrer, et moins à l’hypothèse de voir le Turc au poste d’avant-centre.  

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  • DAVID, UNE AUTRE CHANCE ?

    Tous les regards sont également tournés vers Jonathan David. L'attaquant canadien n'a pas convaincu lors du dernier match contre Pise et a été remplacé à la mi-temps, mais il pourrait bien se voir offrir une nouvelle chance dès le coup d'envoi. L'objectif est de mettre fin à une disette qui dure depuis le 1er février, jour de son dernier but marqué contre Parme. Retrouver le chemin des filets à Udine pourrait changer non seulement la fin de saison de la Juventus, mais aussi la situation personnelle de l'ancien joueur du Lille OSC. 

    Sans compter le retour imminent de Vlahovic, qui privera de toute façon David de temps de jeu. 

  • BOGA : UNE AFFAIRE EN COURS ?

    Parmi les points positifs du dernier match, il y a sans aucun doute Jérémie Boga. Entré en jeu en deuxième mi-temps à la place de David, l'Ivoirien a insufflé une nouvelle énergie au jeu offensif des Bianconeri. Aligné sur le côté gauche, Boga s'est immédiatement illustré : après avoir délivré une passe décisive à Pierre Kalulu contre la Lazio, il a également inscrit son deuxième but consécutif. D'abord une magnifique volée contre la Roma, puis le coup de grâce contre Pise grâce à une action individuelle qui a scellé le score à 4-0.

    Des performances qui n’ont pas passé inaperçues. Contre l’Udinese, il n’est pas exclu que Spalletti le fasse débuter d’emblée, mais sa capacité à changer le cours d’un match en entrant en cours de jeu ferait plutôt pencher la balance en faveur d’un départ sur le banc et d’une entrée en jeu ultérieure. Les propos de Spalletti après Juve-Pise, à cet égard, sont éloquents : « Il a des qualités, mais il est parfois un peu mou, il doit être plus déterminé, plus agressif. Le banc n’est pas une salle d’attente, c’est un bout de terrain supplémentaire. Dans le football, aujourd’hui, celui qui entre en jeu est celui qui fait mal au moment crucial du match. »

  • CONCEICAO, UN POINT FERME

    En revanche, il n'y a guère de doute concernant Francisco Conceicao, qui a toujours figuré parmi les meilleurs sur le terrain lors des derniers matchs de la Juventus. L'ailier portugais sera titulaire contre l'Udinese et évoluera sur le côté droit dans le 4-2-3-1 mis en place par Spalletti. Pilier incontournable du dispositif offensif bianconero, il sera une nouvelle fois appelé à apporter de l'imprévisibilité et de la qualité dans les duels individuels.

  • OPENDA ET ZHEGROVA, DES VALEURS SÛRES… SUR LE BANC

    Enfin, outre Milik, qui fait son retour mais qui, sauf surprise à Udine, restera sur le banc, il y a le cas de Lois Openda. Le Belge, sans doute le joueur le plus décevant de tout l'effectif de la Juventus cette saison, est désormais le dernier choix de Spalletti dans la rotation offensive. Il en va de même pour l'autre grande déception de la saison bianconera, Edon Zhegrova

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