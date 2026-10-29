« Le Scudetto ? L’ambition de la Juventus est toujours de gagner ». Des propos tenus par John Elkann le 17 août de cette année. Pour ce qui est du titre de champion d’Italie, on peut dire que la saison de la Juventus est déjà terminée fin octobre. Un record négatif. Il reste à la Juve la Coupe d’Italie, la Ligue Europa et la qualification pour la prochaine Ligue des champions grâce à la quatrième place. Des objectifs qui, aujourd’hui, au vu de la défaite désastreuse contre le Genoa, si semblable à celle subie face à la Lazio il y a dix jours, semblent utopiques.
Elkann a raison, quoi qu’il en soit : la victoire est dans l’ADN de la Juventus et la rechercher doit toujours être l’ambition du club, de l’entraîneur et de l’équipe. Le problème, c’est qu’aujourd’hui, la Juve est à des années-lumière du modèle d’une équipe qui gagne.