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CM Juventus Inside Spalletti Elkann 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti
Traduit par

Juventus, saison terminée dès octobre : Spalletti en bout de course, il n’a plus la main sur l’équipe. Il faut Del Piero à la présidence

Juventus FC
L. Spalletti
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Opinion

La défaite face au Genoa met la Juventus face à la réalité : des changements s’imposent désormais de toute urgence.

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« Le Scudetto ? L’ambition de la Juventus est toujours de gagner ». Des propos tenus par John Elkann le 17 août de cette année. Pour ce qui est du titre de champion d’Italie, on peut dire que la saison de la Juventus est déjà terminée fin octobre. Un record négatif. Il reste à la Juve la Coupe d’Italie, la Ligue Europa et la qualification pour la prochaine Ligue des champions grâce à la quatrième place. Des objectifs qui, aujourd’hui, au vu de la défaite désastreuse contre le Genoa, si semblable à celle subie face à la Lazio il y a dix jours, semblent utopiques.

Elkann a raison, quoi qu’il en soit : la victoire est dans l’ADN de la Juventus et la rechercher doit toujours être l’ambition du club, de l’entraîneur et de l’équipe. Le problème, c’est qu’aujourd’hui, la Juve est à des années-lumière du modèle d’une équipe qui gagne.

  • La direction ne l’est pas (encore), elle qui est arrivée il y a quelques mois et cherche toujours ses repères. L’entraîneur ne l’est pas (plus ?), lui qui ne semble jamais s’être remis du choc de son expérience avec l’équipe d’Italie et paraît bien loin de celui qui avait enchanté à Naples. Les joueurs ne le sont pas non plus, de toute évidence : Spalletti lui-même a désormais tout dit à leur sujet. Combien de joueurs de la Juventus seraient titulaires aujourd’hui à l’Inter, à la Roma et à Côme ?

    Comment redresser la barre, alors ? Avant tout, puisqu’il est impossible de changer tous les joueurs, il faut s’interroger sur Spalletti. Ces dernières semaines, plusieurs signes laissent penser que l’entraîneur n’a plus la maîtrise de son équipe, tant sur le plan tactique qu’en matière de cohésion et d’unité de vues. Des matches importants approchent et il n’y a plus de marge d’erreur : l’avenir du technicien toscan dépend des rencontres contre le Napoli, l’AZ et la Fiorentina. Viendra ensuite la trêve, un bon moment pour changer.

    Mais au-delà de l’entraîneur, il y a autre chose : cette Juventus n’a ni âme ni image dans laquelle les supporters puissent se retrouver et se reconnaître. Autrement dit, le besoin d’un visage reconnaissable, incarnant l’identité de la Juventus, se fait de plus en plus sentir. Un Del Piero à la place d’un Ferrero, pour être clair.

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