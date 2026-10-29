La direction ne l’est pas (encore), elle qui est arrivée il y a quelques mois et cherche toujours ses repères. L’entraîneur ne l’est pas (plus ?), lui qui ne semble jamais s’être remis du choc de son expérience avec l’équipe d’Italie et paraît bien loin de celui qui avait enchanté à Naples. Les joueurs ne le sont pas non plus, de toute évidence : Spalletti lui-même a désormais tout dit à leur sujet. Combien de joueurs de la Juventus seraient titulaires aujourd’hui à l’Inter, à la Roma et à Côme ?

Comment redresser la barre, alors ? Avant tout, puisqu’il est impossible de changer tous les joueurs, il faut s’interroger sur Spalletti. Ces dernières semaines, plusieurs signes laissent penser que l’entraîneur n’a plus la maîtrise de son équipe, tant sur le plan tactique qu’en matière de cohésion et d’unité de vues. Des matches importants approchent et il n’y a plus de marge d’erreur : l’avenir du technicien toscan dépend des rencontres contre le Napoli, l’AZ et la Fiorentina. Viendra ensuite la trêve, un bon moment pour changer.

Mais au-delà de l’entraîneur, il y a autre chose : cette Juventus n’a ni âme ni image dans laquelle les supporters puissent se retrouver et se reconnaître. Autrement dit, le besoin d’un visage reconnaissable, incarnant l’identité de la Juventus, se fait de plus en plus sentir. Un Del Piero à la place d’un Ferrero, pour être clair.