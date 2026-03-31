Juventus : retour de Lukaku et Darwin Nunez ; le fils de Simone Inzaghi fait sensation à la Continassa

La Juventus scrute le marché des attaquants.





Outre le Polonais Arkadiusz Milik, les deux dernières recrues sont également sur le départ : le Canadien Jonathan David et le Belge Lois Openda.





Aucun accord n'a encore été trouvé pour prolonger le contrat du Serbe Dusan Vlahovic, qui expire le 30 juin prochain, avec le risque qu'il parte libre de tout contrat.





Les dirigeants bianconeri commencent donc à évaluer des alternatives possibles, à commencer par le retour éventuel du Français Randal Kolo Muani (prêté au Tottenham par le PSG), mais pas seulement.





À cet égard, Tuttosport cite les noms de Robert Lewandowski (Barcelone), Romelu Lukaku (Naples), Joshua Zirkzee (Manchester United), Mateo Retegui (Al-Qadisiya) et Darwin Nunez (Al-Hilal).



