Goal.com
En direct
FBL-KSA-HILAL-NASSRAFP

Traduit par

Juventus : retour de Lukaku et Darwin Nunez ; le fils de Simone Inzaghi fait sensation à la Continassa

Juventus
D. Nunez
R. Lukaku
SSC Naples
Mercato
Al Hilal

En l'absence d'accord avec Vlahovic, les Bianconeri explorent le marché des attaquants.

La Juventus scrute le marché des attaquants.


Outre le Polonais Arkadiusz Milik, les deux dernières recrues sont également sur le départ : le Canadien Jonathan David et le Belge Lois Openda.


Aucun accord n'a encore été trouvé pour prolonger le contrat du Serbe Dusan Vlahovic, qui expire le 30 juin prochain, avec le risque qu'il parte libre de tout contrat.


Les dirigeants bianconeri commencent donc à évaluer des alternatives possibles, à commencer par le retour éventuel du Français Randal Kolo Muani (prêté au Tottenham par le PSG), mais pas seulement.


À cet égard, Tuttosport cite les noms de Robert Lewandowski (Barcelone), Romelu Lukaku (Naples), Joshua Zirkzee (Manchester United), Mateo Retegui (Al-Qadisiya) et Darwin Nunez (Al-Hilal).


  • RAID À LA CONTINASSA

    Ce soir, au Stadium de Turin, se dispute le match amical Algérie-Uruguay et la Juventus observera Darwin Nunez.


    Par ailleurs, toujours selon Tuttosport, l'agent Tommaso Inzaghi, bras droit de Federico Pastorello et fils de Simone, s'est rendu hier à la Continassa.


    L'entraîneur d'Al-Hilal, qui a dépensé 53 millions d'euros lors du dernier mercato estival pour acheter à Liverpool l'attaquant uruguayen né en 1999, ancien joueur de Benfica.


    Auteur de 9 buts en 24 apparitions sous le maillot du club saoudien, qui l'a écarté de son effectif pour faire place au Français Karim Benzema, âgé de 38 ans, arrivé lors du dernier mercato hivernal en libre transfert en provenance d'Al-Ittihad.


    Darwin Nunez est sous contrat jusqu'en juin 2028 avec Al-Hilal, qui lui verse un salaire de 23 millions d'euros par an.


    • Publicité