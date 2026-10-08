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Gianluca Minchiotti
Traduit par

Juventus, Ravanelli encense Zhegrova : « Un phénomène, s’il trouve de la continuité, c’est le joueur le plus fort, il fait basculer les matches »

Juventus FC
E. Zhegrova
F. Ravanelli
Serie A

Fabrizio Ravanelli, ancien attaquant de la Juventus entre 1992 et 1996 (160 apparitions et 68 buts, un Scudetto, une Ligue des champions, une Coupe de l’UEFA, une Coupe d’Italie et une Supercoupe d’Italie), interrogé par Tuttosport, évoque la Juve actuelle, en s’arrêtant en particulier sur trois joueurs : Zhegrova, Kolo Muani et Licina (ce dernier est prêté à la Cremonese).


SUR ZHEGROVA

« Je l’ai eu hier au téléphone et je lui ai dit que c’était un phénomène et que ce qu’il fait à l’entraînement et avec le Kosovo, il doit le faire avec la Juventus en match. S’il trouve de la continuité, c’est le joueur le plus fort, il fait basculer les matches. Pour moi, il a un potentiel de 10 buts, mais surtout dans la dernière passe. Quand il arrive dans les 20 derniers mètres, il devient dévastateur et voit le bon coup à jouer. Il a été jugé à un moment où il n’allait pas bien. Aujourd’hui, il va bien et fait la différence, et j’espère qu’il pourra la faire à Cagliari. »


  • SUR KOLO MUANI

    « Je suis dans le camp des 15 buts, je l’aime énormément et je suis content qu’il soit à la Juve. Il peut faire très bien, je lui conseille d’analyser son dernier match en championnat. Même contre l’Atalanta, lorsqu’il a placé cette belle accélération avant de se retrouver face à Carnesecchi, il a manqué son but à cause du geste technique. Souvenons-nous de la manière dont Spalletti a amélioré Osimhen sur le plan technique, de tout le travail qu’il a fait pour lui. Qu’est-ce que je dirais à Kolo Muani pour le stimuler ? De continuer à jouer comme lors des deux derniers matches et d’être lucide devant le but, sans te laisser gagner par la frustration du but qui n’est pas arrivé. Nous, les attaquants, pouvons rester cinq matches sans marquer puis, une fois débloqués, en inscrire 5 ou 6 d’affilée. Il doit rester tranquille et je suis convaincu qu’il marquera à Cagliari. »


  • Sur la civière

    « Quand je l’ai vu en Australie, j’ai remarqué des qualités importantes, mais il avait encore peur sur le plan de la personnalité. Depuis qu’il est parti à la Cremonese, il s’est libéré de la pression du maillot de la Juventus et je suis convaincu que l’an prochain, il pourra être prêt, parce que la Serie B te fait énormément grandir. Ses qualités sautent aux yeux de tout le monde, il peut être le leader de la Cremonese et l’emmener en Serie A. Et je suis convaincu qu’ensuite il pourra être un atout pour la Juventus ».

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