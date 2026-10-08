Juventus, Ravanelli encense Zhegrova : « Un phénomène, s’il trouve de la continuité, c’est le joueur le plus fort, il fait basculer les matches »

Fabrizio Ravanelli, ancien attaquant de la Juventus entre 1992 et 1996 (160 apparitions et 68 buts, un Scudetto, une Ligue des champions, une Coupe de l’UEFA, une Coupe d’Italie et une Supercoupe d’Italie), interrogé par Tuttosport, évoque la Juve actuelle, en s’arrêtant en particulier sur trois joueurs : Zhegrova, Kolo Muani et Licina (ce dernier est prêté à la Cremonese).





SUR ZHEGROVA

« Je l’ai eu hier au téléphone et je lui ai dit que c’était un phénomène et que ce qu’il fait à l’entraînement et avec le Kosovo, il doit le faire avec la Juventus en match. S’il trouve de la continuité, c’est le joueur le plus fort, il fait basculer les matches. Pour moi, il a un potentiel de 10 buts, mais surtout dans la dernière passe. Quand il arrive dans les 20 derniers mètres, il devient dévastateur et voit le bon coup à jouer. Il a été jugé à un moment où il n’allait pas bien. Aujourd’hui, il va bien et fait la différence, et j’espère qu’il pourra la faire à Cagliari. »



