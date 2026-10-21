Engagée dans la Premier League International Cup, l’équipe U23 de la Juventus a fait match nul 1-1 sur le terrain de Southampton. Une prouesse de Davide Marchisio a permis d’égaliser : à la 68e minute, le fils de Davide a reçu le ballon aux abords de la surface de réparation, a progressé balle au pied et, à la limite de la surface, a décoché une frappe du droit précise et puissante qui a terminé dans la lucarne.





Né en 2009, Davide Marchisio est lui aussi milieu de terrain. Il peut jouer dans l’axe, comme milieu intérieur ou comme relayeur. Âgé de 17 ans, il est officiellement sous contrat pour deux ans avec la Juventus depuis septembre dernier. Joueur de la Juventus depuis toujours, il a intégré les équipes de jeunes dès son plus jeune âge et a déjà remporté le Scudetto U16 sous ce maillot. Depuis cette année, il joue avec l’équipe U18 et a déjà inscrit trois buts. Il a également déjà été intégré au groupe des seniors par Spalletti , qui lui a fait suivre quelques entraînements avec l’équipe première et l’a aligné lors du match amical contre la Cremonese, disputé pendant la dernière trêve internationale.