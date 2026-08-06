À trois semaines et demie de la fin du mercato, nous analysons secteur par secteur l’effectif de la Juventus, en essayant de comprendre où se situent les plus grandes lacunes, aussi bien sur le plan numérique qu’en termes de qualité.





En préambule, rappelons quels ont été jusqu’à présent les mouvements du mercato de la Juventus, aussi bien dans le sens des arrivées que des départs.





ARRIVÉES : Ekhator (a, Genoa), Celik (d, Roma), Alajbegovic (a, Bayer Leverkusen), Kolo Muani (a, Paris Saint-Germain).





DÉPARTS : Vlahovic (a, libre), Kostic (c, libre), Openda (a, Lyon), Rouhi (d, Carrarese), Pedro Felipe (d, Racing Santander), Adzic (c, Sassuolo), Joao Mario (d, Fiorentina)







