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Gianluca Minchiotti

Traduit par

Juventus, que manque-t-il sur le marché des transferts ? Entre Suzuki, Lucumì et le remplaçant de Vlahovic : l’analyse poste par poste

Juventus FC
Mercato
Z. Suzuki
J. Lucumi

L’effectif de la Juventus est actuellement étoffé, avec 28 joueurs, mais présente des lacunes évidentes à certains postes

À trois semaines et demie de la fin du mercato, nous analysons secteur par secteur l’effectif de la Juventus, en essayant de comprendre où se situent les plus grandes lacunes, aussi bien sur le plan numérique qu’en termes de qualité.


En préambule, rappelons quels ont été jusqu’à présent les mouvements du mercato de la Juventus, aussi bien dans le sens des arrivées que des départs.


ARRIVÉES : Ekhator (a, Genoa), Celik (d, Roma), Alajbegovic (a, Bayer Leverkusen), Kolo Muani (a, Paris Saint-Germain).


DÉPARTS : Vlahovic (a, libre), Kostic (c, libre), Openda (a, Lyon), Rouhi (d, Carrarese), Pedro Felipe (d, Racing Santander), Adzic (c, Sassuolo), Joao Mario (d, Fiorentina)



  • Gardiens de but

    Sur le plan numérique, la Juventus a bien ses trois gardiens : Di Gregorio, Perin et Pinsoglio. Le problème, c’est que le deuxième et le troisième (Perin et Pinsoglio) arrivent en fin de contrat dans un an, et que le titulaire, Di Gregorio, dont le contrat expire en 2029, ne donne satisfaction ni à Spalletti ni au club, au point d’être presque un indésirable, aussi à la lumière de l’énorme affaire qui, au mois de juillet, a vu son agent en être le protagoniste. Jusqu’à présent, la Juventus n’a réussi ni à trouver un point de chute à Di Gregorio ni un nouveau gardien titulaire. Les principales pistes, Alisson et Dibu Martinez, se sont envolées, d’autres solutions (comme Vicario) ne convainquent pas totalement. La dernière idée est de faire venir Suzuki en prêt du Paris Saint-Germain, si le club français achetait le Japonais à Parme.



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  • DÉFENSEURS

    Ici aussi, sur le plan numérique, toutes les cases sont couvertes. Les duos pour une défense à quatre, de droite à gauche, sont : Kalulu et Celik, Bremer et Gatti, Kelly et Rugani, Cambiaso et Cabal. Mais ici aussi, comme pour les gardiens, la qualité de certains profils ne convainc pas Spalletti. Pour le type de jeu que le technicien toscan a en tête pour son équipe, par exemple, un joueur comme Lucumì serait plus fonctionnel que Gatti : le défenseur de Bologne a l’habitude de jouer une dizaine de mètres plus haut que l’ancien de Frosinone, et il est plus habile dans la phase de relance, tandis que Gatti donne le meilleur de lui-même dans un bloc bas et en un contre un.


  • Milieux de terrain

    En prenant comme système de départ le 4-2-3-1, la Juventus actuelle compte bien trop de milieux centraux dans son effectif, pas moins de sept : Locatelli, McKennie, Thuram, Kooopmeiners, Miretti, Douglas Luiz et Arthur. Les trois premiers sont presque intouchables, tandis que pour Koopmeiners et Miretti, la Juventus est prête à écouter les offres. Enfin, les deux Brésiliens représentent un point d’interrogation : en théorie, ils seraient les deux premiers candidats à un départ, mais à la surprise générale, l’un des deux pourrait finalement aussi rester. Après des années, il manque toutefois encore un meneur de jeu capable de tenter l’exploit de reproduire d’abord les prouesses de Pirlo, puis celles de Pjanic. Ici aussi, comme pour les lignes précédentes, on peut répéter le même refrain : les joueurs sont nombreux, mais la qualité, elle, n’est pas très élevée.



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  • ATTAQUANTS

    Même dans le secteur offensif, l’abondance est grande sur le plan numérique : pour les quatre postes d’attaque du 4-2-3-1, les joueurs actuellement à disposition sont au nombre de 10 : Alajbegovic, Kolo Muani, Ekhator, Nico Gonzalez, Boga, Conceicao, David, Milik, Yildiz et Zhegrova. Mais là aussi, pardonnez la répétition, les points d’interrogation sont nombreux : Nico Gonzalez va être cédé, il ne reste qu’à définir la destination et le prix, tout comme David, Milik et Zhegrova sont eux aussi à vendre, malgré le but contre Chelsea. Et puis il y a l’éternel problème de l’avant-centre : Kolo Muani constitue un bon retour, mais c’est un attaquant mobile et non pas le vrai numéro 9 axial de poids que Spalletti aimerait avoir. En substance, malgré les dix attaquants dans l’effectif, le remplaçant de Vlajovic manque encore.


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