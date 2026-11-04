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Des jours importants pour Kenan Yıldız. Comme le rapporte aujourd’hui Tuttosport, le Turc a achevé sa longue période de travail au JMedical. La douleur au pied gauche est toujours présente, mais elle est tout à fait supportable, comme le confirment ses excellents résultats aux derniers tests physiques qu’il a passés. Il devrait donc commencer à travailler sur le terrain la semaine prochaine. À l’écart du groupe, bien sûr, mais c’est une étape importante vers son retour. Celui-ci n’est toutefois pas encore proche. Il faudra attendre au moins un mois pour le voir disputer un match officiel, mais la première étape est franchie. Avec l’ancien joueur du Bayern, la progression se fera graduellement, sans précipitation ni prise de risques. La charge de travail augmentera au fil des jours et sera adaptée aux réactions de son corps.