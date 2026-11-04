Des jours importants pour Kenan Yıldız. Comme le rapporte aujourd’hui Tuttosport, le Turc a achevé sa longue période de travail au JMedical. La douleur au pied gauche est toujours présente, mais elle est tout à fait supportable, comme le confirment ses excellents résultats aux derniers tests physiques qu’il a passés. Il devrait donc commencer à travailler sur le terrain la semaine prochaine. À l’écart du groupe, bien sûr, mais c’est une étape importante vers son retour. Celui-ci n’est toutefois pas encore proche. Il faudra attendre au moins un mois pour le voir disputer un match officiel, mais la première étape est franchie. Avec l’ancien joueur du Bayern, la progression se fera graduellement, sans précipitation ni prise de risques. La charge de travail augmentera au fil des jours et sera adaptée aux réactions de son corps.
Juventus : quand Kenan Yıldız sera-t-il de retour ? Il reprendra l’entraînement sur le terrain la semaine prochaine
QUAND YILDIZ REVIENT-IL ?
Si tout se passe bien et qu’aucun contretemps ne survient, Yildiz pourra retrouver le groupe dans les premiers jours de décembre et viser le match contre Monza (prévu le 14) ou celui contre la Roma à l’Olimpico (prévu le 19). Spalletti n’est pas pressé : Yildiz reste Yildiz, un joueur unique, presque irremplaçable, mais la progression d’Alajbegovic ne l’oblige pas à accélérer les choses. Parmi les blessés de longue date, le Turc sera le premier à revenir. Locatelli et Thuram resteront au J-Medical au moins jusqu’à la fin décembre et ne réapparaîtront qu’en 2027.
QUELLE BLESSURE POUR YILDIZ ?
Yildiz n’a disputé qu’un seul match cette année, contre Frosinone, le 23 août dernier. Le seul et le dernier avant son opération du pied gauche, fin août dernier, en raison d’une fracture de la base du cinquième métatarsien.
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