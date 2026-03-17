Juventus : qu'est-il advenu d'Adzic ? Désormais écarté du groupe, on évoque un transfert, mais sans les risques liés à Huijsen

Cela aurait pu être sa saison, mais ce n'est pas le cas jusqu'à présent. Pour Vasilije Adzic, né en 2006, après une saison 2024-2025 marquée par 9 apparitions en équipe première de la Juventus et 10 matchs et 4 buts avec la Next Gen, la saison 2025-2026 aurait pu être celle de la consécration. L'occasion de s'imposer régulièrement en équipe première et de mettre en avant ses qualités techniques indéniables.
Pour diverses raisons, tant individuelles que liées à la saison mouvementée de la Vieille Dame, cela ne s'est pas passé ainsi pour l'instant. Et à l'avenir, le talent monténégrin et le club bianconero pourraient bien se séparer, même si ce n'est pas de manière définitive.