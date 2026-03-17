Juventus : qu'est-il advenu d'Adzic ? Désormais écarté du groupe, on évoque un transfert, mais sans les risques liés à Huijsen

Spalletti apprécie les qualités techniques d'Adzic et, en janvier, il l'avait publiquement retiré du marché, en des termes très fermes : « On ne touche pas à Adzic, il a une frappe incroyable et des qualités techniques hors du commun, c'est un trésor caché ». Ce qui plaît le moins à Spalletti, ce sont les défaillances tactiques du Monténégrin et une certaine légèreté dans la gestion (et la perte) des ballons dans les zones névralgiques du terrain. Le résultat d’un manque d’attention et, bien sûr, d’inexpérience, car n’oublions pas qu’Adzic n’aura que 20 ans le 12 mai.

Pour ces raisons, il n’est pas à exclure que la Juventus décide de prêter le joueur pour la saison prochaine, afin de lui permettre de progresser et de jouer régulièrement. Une chose que, d’ailleurs, son célèbre compatriote, également président de la Fédération montenégrine de football, Dejan Savicevic, lui avait déjà conseillé de faire dès cette année. En revanche, un transfert définitif est à exclure, à moins qu'Adzic ne s'y oppose (et pour l'instant, rien ne le laisse présager). La Juve veut à tout prix éviter de nouveaux cas Huijsen : Adzic est un atout technique en lequel le club et l'entraîneur croient, il a juste besoin de mûrir.

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