Goal.com
En direct
Gianluca Minchiotti

Traduit par

Juventus : qu'est-il advenu d'Adzic ? Désormais écarté du groupe, on évoque un transfert, mais sans les risques liés à Huijsen

Spalletti apprécie ce talent monténégrin, mais celui-ci est tombé dans l'oubli : quel sera son avenir ?

Cela aurait pu être sa saison, mais ce n'est pas le cas jusqu'à présent. Pour Vasilije Adzic, né en 2006, après une saison 2024-2025 marquée par 9 apparitions en équipe première de la Juventus et 10 matchs et 4 buts avec la Next Gen, la saison 2025-2026 aurait pu être celle de la consécration. L'occasion de s'imposer régulièrement en équipe première et de mettre en avant ses qualités techniques indéniables. 

Pour diverses raisons, tant individuelles que liées à la saison mouvementée de la Vieille Dame, cela ne s'est pas passé ainsi pour l'instant. Et à l'avenir, le talent monténégrin et le club bianconero pourraient bien se séparer, même si ce n'est pas de manière définitive.

  • L'ILLUSION AVEC TUDOR

    Mais reprenons dans l'ordre, car le début de saison s'était avéré prometteur, avec ce but inscrit dans les dernières secondes qui avait permis à la Juve de battre l'Inter 4-3 lors du derby d'Italie de la phase aller. Sous la houlette d'Igor Tudor, à ce stade de la saison, Adzic avait trouvé sa place et du temps de jeu, notamment contre Vérone et l'Atalanta en championnat, ainsi que contre Dortmund et Villarreal en Ligue des champions. Puis, avec la crise des résultats, l'entraîneur croate l'avait laissé sur le banc lors de ses quatre derniers matchs à Turin. Et Brambilla avait fait de même pendant son interregne, qui a coïncidé avec le match contre l'Udinese.

    • Publicité

  • LES DÉBUTS AVEC SPALLETTI

    Sous l'ère Luciano Spalletti, Adzic a connu des hauts et des bas. Après une période initiale marquée par un temps de jeu réduit mais assez régulier (Cremonese et Turin en championnat, Sporting, Bodo et Pafos en Ligue des champions), le numéro 17 a enchaîné six matchs en Serie A sans disputer la moindre minute (Fiorentina, Cagliari, Naples, Bologne, Rome et Pise), alternant titularisations et places sur le banc en Ligue des champions (Benfica et match aller contre Galatasaray sur le banc, Monaco et match retour contre les Turcs sur le terrain).

    La phase suivante a ensuite vu son temps de jeu augmenter légèrement, avec des minutes sur le terrain contre Lecce, Sassuolo, Cremonese et Cagliari en championnat, avant de retomber dans l'oubli. 

  • HORS DES ROTATIONS

    Au cours des huit derniers matchs de championnat, Adzic n'a joué que 7 minutes, lors de la lourde défaite à domicile contre Côme, restant sur le banc pendant 90 minutes face à Naples, Parme, la Lazio, l'Inter, Rome, Pise et l'Udinese. Cette période a coïncidé avec le moment où Spalletti, après une phase initiale d'expérimentations et de changements, a choisi ses joueurs, ses titulaires. Et les premiers remplaçants, parmi lesquels se distingue désormais surtout Jérémie Boga, suivi de Teun Koopmeiners et Fabio Miretti. Dans ce contexte, Adzic (17 apparitions au total cette saison, 348 minutes sur le terrain et 1 but) a complètement disparu des rotations.

  • UN AVENIR LOIN DE LA JUVE ?

    Spalletti apprécie les qualités techniques d'Adzic et, en janvier, il l'avait publiquement retiré du marché, en des termes très fermes : « On ne touche pas à Adzic, il a une frappe incroyable et des qualités techniques hors du commun, c'est un trésor caché ». Ce qui plaît le moins à Spalletti, ce sont les défaillances tactiques du Monténégrin et une certaine légèreté dans la gestion (et la perte) des ballons dans les zones névralgiques du terrain. Le résultat d’un manque d’attention et, bien sûr,d’inexpérience, car n’oublions pas qu’Adzic n’aura que 20 ans le 12 mai.

    Pour ces raisons, il n’est pas à exclure que la Juventus décide de prêter le joueur pour la saison prochaine, afin de lui permettre de progresser et de jouer régulièrement. Une chose que, d’ailleurs, son célèbre compatriote, également président de la Fédération montenégrine de football, Dejan Savicevic, lui avait déjà conseillé de faire dès cette année. En revanche, un transfert définitif est à exclure, à moins qu'Adzic ne s'y oppose (et pour l'instant, rien ne le laisse présager). La Juve veut à tout prix éviter de nouveaux cas Huijsen : Adzic est un atout technique en lequel le club et l'entraîneur croient, il a juste besoin de mûrir

    WHATSAPP : Toutes les MISES À JOUR en TEMPS RÉEL ! Rejoignez la chaîne WHATSAPP DE CALCIOMERCATO.COM : cliquez ici 

Serie A
Juventus crest
Juventus
JUV
Sassuolo crest
Sassuolo
SAS
0