Juventus : prolongation ou départ pour Khéphren Thuram ? La Ligue des champions sera décisive, deux grands clubs de Premier League sont sur les rangs

Huit journées décisives pour l'avenir : Khéphren Thuram sera-t-il toujours un joueur de la Juventus la saison prochaine ?





La situation du milieu de terrain français, l'un des piliers de l'équipe de Luciano Spalletti, fait beaucoup parler d'elle chez les Bianconeri. Le fils d'un ancien joueur se trouve à la croisée des chemins : d'un côté, la possibilité de prolonger son contrat avec les Bianconeri, de l'autre, le risque d'un transfert lucratif mais douloureux.





Le facteur décisif ? La qualification pour la prochaine Ligue des champions.