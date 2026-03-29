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Juventus : prolongation ou départ pour Khéphren Thuram ? La Ligue des champions sera décisive, deux grands clubs de Premier League sont sur les rangs

Juventus
Mercato
Serie A
K. Thuram-Ulien
Manchester United
Liverpool

Le milieu de terrain français se trouve à la croisée des chemins : d'un côté, un éventuel renouvellement de contrat avec la Juventus ; de l'autre, le risque d'un transfert vers un club qui ne participe pas à la Ligue des champions.

Huit journées décisives pour l'avenir : Khéphren Thuram sera-t-il toujours un joueur de la Juventus la saison prochaine ?


La situation du milieu de terrain français, l'un des piliers de l'équipe de Luciano Spalletti, fait beaucoup parler d'elle chez les Bianconeri. Le fils d'un ancien joueur se trouve à la croisée des chemins : d'un côté, la possibilité de prolonger son contrat avec les Bianconeri, de l'autre, le risque d'un transfert lucratif mais douloureux.


Le facteur décisif ? La qualification pour la prochaine Ligue des champions.

  • FACTEUR CHAMPIONS

    Comme on le sait, la qualification ou non pour la plus grande compétition de l'UEFA fait toute la différence dans les comptes des clubs de football, en particulier ceux italiens.


    La Juventus joue au moins 60 à 70 millions d'euros et il va sans dire que la course à la quatrième place est une mission d'une importance vitale pour l'équipe dirigée par Spalletti, car les décisions concernant le prochain mercato peuvent également dépendre de l'issue de cette campagne.

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  • OPTION DE RECONVENTION POUR THURAM

    Thuram espère prendre sa revanche en Ligue des champions face à la Juve après avoir versé des larmes suite à son but manqué contre Galatasaray. Ces derniers jours, à la Continassa, il s'entraîne pour retrouver sa meilleure forme en vue de la fin de saison avec les Bianconeri et pour décrocher son billet pour la Coupe du monde aux États-Unis.


    Une qualification en Ligue des champions pourrait lui donner un coup de pouce et accélérer la prolongation de son contrat. Selon La Gazzetta dello Sport, les discussions ont déjà commencé, bien que le milieu de terrain ait encore un contrat de trois ans en cours. Le salaire de Khéphren, cependant, mis à part les gardiens (Perin et Di Gregorio) et après le renouvellement de Kenan Yildiz (6 millions d'euros par saison), est le plus bas parmi les titulaires de Spalletti : « seulement » 2,3 millions d'euros par an, c'est pourquoi les discussions pour prolonger et revoir son salaire ont déjà commencé.

  • UN GRAND JOUEUR SACRIFIÉ SANS LIGUE DES CHAMPIONS : THURAM, LE SUSPECT

    Pour y parvenir, il faut toutefois compter sur les recettes de la Ligue des champions ; sans elles, le directeur général Damien Comolli se verrait pratiquement contraint de se séparer d'une star cet été.


    Et Khéphren Thuram, souligne la Gazzetta, est le principal suspect pour plusieurs raisons : l'ancien joueur de Nice est jeune, il est apprécié par les grands clubs européens, son salaire n'est pas élevé et son coût comptable permettrait à la Vieille Dame de réaliser une belle plus-value.

  • DEUX GRANDS CLUBS DE PREMIER LEAGUE S'INTÉRESSENT À THURAM

    Les prétendants pour Thuram ne manquent pas, surtout en Premier League.


    Selon la Gazzetta, ManchesterUnited aurait déjà pris des contacts pour Khéphren, et il faut également garder un œil sur Liverpool.


    Une surenchère pourrait donc s'engager en Angleterre, où l'on suit par ailleurs avec un intérêt croissant la situation de Pierre Kalulu.

  • QUI PEUT RATTRAPER LA JUVENTUS ?

    La Juventus reste confiante quant à sa qualification pour la Ligue des champions et espère pouvoir recruter un autre grand nom au milieu de terrain (Bernardo Silva étant le favori) sans devoir se séparer de Khéphren Thuram.


    Dans le pire des cas, Comolli ne manque pas d'options : Pierre-Emile Hojbjerg, de Marseille, pourrait revenir sur le devant de la scène, et Franck Kessie souhaite quitter Al Ahli et l'Arabie saoudite pour revenir en Italie.