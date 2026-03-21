Juventus : problème pour Zhegrova, sa participation au match contre Sassuolo est incertaine

La Juventus doit faire face à un contretemps de dernière minute avant son match de championnat contre Sassuolo. La participation d'Edon Zhegrova est en effet très incertaine après qu'il a ressenti un problème physique ces dernières heures.





Comme le rapporte La Gazzetta dello Sport, l'ailier kosovar souffrirait d'une fatigue musculaire qui compromet sérieusement sa participation au match.





Son état est suivi de près par le staff médical bianconero. Après les charges de travail intenses de ces derniers jours, le joueur a montré des signes de fatigue qui imposent une grande prudence.



