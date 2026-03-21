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CM grafica Zhegrova Juventus 2025 26 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti

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Juventus : problème pour Zhegrova, sa participation au match contre Sassuolo est incertaine

Le joueur kosovar souffre d'une fatigue musculaire ; son état sera surveillé jusqu'à la dernière minute avant le match de ce soir

La Juventus doit faire face à un contretemps de dernière minute avant son match de championnat contre Sassuolo. La participation d'Edon Zhegrova est en effet très incertaine après qu'il a ressenti un problème physique ces dernières heures.


Comme le rapporte La Gazzetta dello Sport, l'ailier kosovar souffrirait d'une fatigue musculaire qui compromet sérieusement sa participation au match.


Son état est suivi de près par le staff médical bianconero. Après les charges de travail intenses de ces derniers jours, le joueur a montré des signes de fatigue qui imposent une grande prudence.


  • Le staff médical a recommandé la prudence afin d'éviter tout risque de blessure, qui pourrait entraîner une indisponibilité plus longue que prévu. Luciano Spalletti suit la situation de près. L'objectif est de déterminer si Zhegrova pourra au moins prendre place sur le banc, mais pour l'instant, l'incertitude règne.


    La décision finale sera prise à l'approche du match, lorsque la liste des joueurs convoqués sera officialisée.




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