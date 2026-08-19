À partir de maintenant, on tourne la page. Hormis la non-confirmation de Vlahovic et la non-arrivée d’un gardien d’expérience (Alisson ou le Dibu Martinez), Spalletti a obtenu du mercato les renforts demandés : Vicario, Celik, Lucumì, Alajbegovic, Ekhator et la confirmation de Boga. Et quelqu’un d’autre pourrait encore arriver d’ici au 1er septembre, entre le milieu de terrain et l’attaque. Le club, en outre, essaie aussi de satisfaire Spalletti sur le marché des départs, avec les départs de Openda et Adzic (curieusement tous deux buteurs lors du premier match officiel de la saison avec leurs nouvelles équipes respectives, Lyon et Sassuolo), en plus de Rouhi, et avec les négociations, pas simples, pour céder Di Gregorio, un défenseur entre Rugani et Cabal, un milieu entre Miretti et Koopmeiners (en plus du départ d’Arthur), et au moins deux parmi Nico Gonzalez, David, Milik et Zhegrova. En outre, la direction suit Spalletti dans sa volonté d’essayer de redonner confiance à un Douglas Luiz retrouvé.





À partir de 18 h 30 dimanche, à Frosinone, commencera à jouer la première vraie Juventus à 100 % de Spalletti, qui n’aura plus de marge d’erreur. En cas de faux départ, parions que l’ombre d’Antonio Conte ne tarderait pas beaucoup à planer autour du banc de la Juventus.







