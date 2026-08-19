« Nous sommes en phase de construction, mais l’ambition de la Juve est toujours de gagner ». John Elkann, après avoir assisté au match amical remporté par l’équipe première contre la Next Gen 2-0 en 45 minutes, assis sur le banc aux côtés de Luciano Spalletti, fixe l’objectif de la saison. La Juventus a terminé sixième lors du dernier championnat et n’a plus remporté le Scudetto depuis 2020, mais l’objectif de ce club et de cette équipe doit toujours être de gagner. Le message est qu’on ne peut pas se contenter de la quatrième place, qui peut être l’objectif minimum pour les caisses du club mais pas pour les ambitions de la Juventus (dirigeants-entraîneur-équipe) et de ses supporters. Autrement dit : une grande responsabilité surtout pour Spalletti, parce que les nouveaux dirigeants, tout juste arrivés, doivent construire, tandis que l’entraîneur, cette année, est appelé à gagner.
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Juventus, pour Spalletti les bonus sont terminés : il doit gagner. Les buts d’Openda et d’Adzic, et l’ombre de Conte
Autrement dit, au-delà des paroles d’Elkann, il est évident que pour Spalletti, le bonus de la première saison commencée en cours de route est épuisé.Le très mauvais résultat final de la saison dernière ne lui a pas été imputé parce que sa Juventus, en ne considérant que les points pris depuis son arrivée à la place de Tudor, se serait qualifiée pour la Ligue des champions. Les responsabilités de la saison 2025-26, conclue par un échec, ont été entièrement imputées à Comolli et à certains joueurs. Et non au technicien toscan, malgré la manière dont a été dilapidé ce petit avantage que la Juventus avait dans la zone Ligue des champions, sur ses poursuivants, jusqu’à quelques journées de la fin du championnat.
À partir de maintenant, on tourne la page. Hormis la non-confirmation de Vlahovic et la non-venue d’un gardien d’expérience (Alisson ou le Dibu Martinez), Spalletti a obtenu du mercato les renforts demandés : Vicario, Celik, Lucumì, Alajbegovic, Ekhator et la confirmation de Boga. Et quelqu’un d’autre pourrait encore arriver d’ici au 1er septembre, entre le milieu de terrain et l’attaque. Le club, en outre, tente aussi de satisfaire Spalletti sur le marché des départs, avec les départs de Openda et Adzic (curieusement tous deux buteurs lors du premier match officiel de la saison avec leurs nouvelles équipes respectives, Lyon et Sassuolo), en plus de Rouhi, et avec des négociations pas faciles pour céder Di Gregorio, un défenseur entre Rugani et Cabal, un milieu entre Miretti et Koopmeiners (en plus de l’éviction d’Arthur), et au moins un parmi David, Milik et Zhegrova. En outre, la direction suit Spalletti dans sa volonté d’essayer de redonner confiance à un Douglas Luiz retrouvé.
À partir de 18 h 30 dimanche, à Frosinone, la première vraie Juventus à 100 % de Spalletti commencera à jouer, et il n’aura plus aucune marge d’erreur. En cas de faux départ, parions que l’ombre d’Antonio Conte ne tarderait pas à planer autour du banc de la Juventus.
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