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Tagliafico(C)Getty Images
Gianluca Minchiotti

Traduit par

Juventus pense à Tagliafico si Cabal s’en va

Juventus FC
Mercato
N. Tagliafico
Lyon

L’Argentin de l’OL plaît à Spalletti pour l’expérience internationale qu’il apporterait

La Juventus a mis Nicolas Tagliafico dans son viseur pour le côté gauche de la défense. Le profil de l’Argentin pourrait se concrétiser dans le cas où le Colombien Juan Cabal quitterait la Vieille Dame dans les derniers instants de cette session de mercato.


Tagliafico, né en 1992, garantirait de l’expérience internationale et du caractère, des qualités recherchées et demandées par Luciano Spalletti. L’idée de la Juventus serait en effet d’ajouter une alternative à utiliser dans la rotation sur le côté gauche, comme option à Andrea Cambiaso et à Zeki Celik, qui lors du dernier match contre Parme a été aligné comme titulaire sur ce côté.

  • Tagliafico est sous contrat avec le club français jusqu’au 30 juin 2027, une échéance relativement proche qui pourrait rendre plus favorables les conditions d’une éventuelle négociation pour un prêt avec option (ou obligation) d’achat. Tagliafico, né en 1992, est à Lyon depuis 2022, pour un bilan de 102 matches et 9 buts.

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