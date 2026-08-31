Juventus pense à Tagliafico si Cabal s’en va

La Juventus a mis Nicolas Tagliafico dans son viseur pour le côté gauche de la défense. Le profil de l’Argentin pourrait se concrétiser dans le cas où le Colombien Juan Cabal quitterait la Vieille Dame dans les derniers instants de cette session de mercato.





Tagliafico, né en 1992, garantirait de l’expérience internationale et du caractère, des qualités recherchées et demandées par Luciano Spalletti. L’idée de la Juventus serait en effet d’ajouter une alternative à utiliser dans la rotation sur le côté gauche, comme option à Andrea Cambiaso et à Zeki Celik, qui lors du dernier match contre Parme a été aligné comme titulaire sur ce côté.